Wunderlist-oprichter wil to-do-app terugkopen van Microsoft

De originele Duitse ontwikkelaar van de app voor to-do-lijstjes Wunderlist heeft Microsoft voorgesteld de software terug te kopen. Microsoft nam Wunderlist in 2015 over maar besloot in 2017 de app te vervangen door een eigen alternatief.

Niet bekend is of er daadwerkelijk gesprekken over een overname lopen. De Wunderlist-oprichter Christian Reber maakte zijn voornemen via Twitter bekend. Hij sprak verdrietig te zijn dat Microsoft wil stoppen met Wunderlist terwijl er veel tevreden gebruikers zouden zijn: "Houd het team, focus op Microsoft To-Do en niemand zal boos zijn voor het niet stoppen met Wunderlist."

Microsoft To-Do is Microsofts eigen app voor to-do-lijstjes en al in 2017 maakte Microsoft het voornemen bekend Wunderlist te vervangen door To-Do. Dit zou gebeuren zodra To-Do de functionaliteit van Wunderlist bevat. Wanneer Microsoft dit afgerond heeft is niet bekend.

Microsoft nam Wunderlist in 2015 over waarna ook Reber bij Microsoft ging werken. Een paar maanden nadat Microsoft in 2017 bekendmaakte de voorkeur te geven aan To-Do, stopte de Duitse ontwikkelaar bij het bedrijf. Hij verklaarde in 2018 dat de oorzaak bij de problemen lagen bij het feit dat de Wunderlist-api op Amazon Web Services draaide. In plaats van een port naar Azure, zou Microsoft ervoor gekozen hebben de app compleet te herschrijven. Dit zou echter gecompliceerder zijn dan aanvankelijk verwacht. Microsofts eigenlijke plan was volgens Reber om Wunderlist in 2018 te vervangen door To-Do.

Microsoft To-Do

