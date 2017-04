Door Olaf van Miltenburg, donderdag 20 april 2017 20:20, 11 reacties • Feedback

Microsoft heeft een preview uitgebracht van een nieuwe app van het bedrijf met de naam To-Do. De app is ontwikkeld door het team achter Wunderlist, dat Microsoft in 2015 overnam. Wunderlist zelf gaat verdwijnen.

De app voor to-do-lijstjes komt beschikbaar voor iPhone, Android en Windows 10, naast een versie voor browsers. Gebruikers kunnen met de gekleurde lijstjes taken organiseren, iets waar de functie Intelligent Suggestions mee moet helpen. Deze geeft suggesties en stelt onder andere prioriteiten voor, gebaseerd op eerdere lijsten, afspraken en andere informatie.

Microsoft belooft populaire eigenschappen van Wunderlist naar To-Do te brengen, waarmee duidelijk is dat de preview deze elementen nog mist. Zo noemt Microsoft functies als het delen van lijsten en versies voor de Mac, iPad en Android-tablets die nog missen. Ook moet verdere integratie met andere Microsoft-diensten in het verschiet liggen.

Wanneer Wunderlist definitief verdwijnt is niet duidelijk. Microsoft laat weten dat dit het geval is als het bedrijf er zeker van is dat 'het beste van Wunderlist in To-Do geïntegreerd is'. Via het beheercentrum van Office 365 is de preview van T-Do in te schakelen. Microsoft nam het Berlijnse 6Wunderkinder van de populaire to-do-app Wunderlist in 2015 over.