Microsoft toont nieuwe versie van To Do-app die meer op Wunderlist lijkt

Microsoft vernieuwt zijn To Do-app. De nieuwe versie krijgt een ander ontwerp en een aantal wijzigingen waardoor deze meer op Wunderlist lijkt. Microsoft nam het bedrijf achter die app in 2015 over. Gebruikers kunnen in de nieuwe versie per lijst de achtergrond aanpassen.

In de aankondiging van de vernieuwde To Do-app blikt Microsoft terug op wat er sinds de overname van Wunderlist is veranderd. De nieuwe versie van de applicatie krijgt een andere interface; met aanpasbare kleuren en achtergronden per lijst. Een van die achtergronden is de televisietoren in Berlijn, een afbeelding die ook voor het oorspronkelijke Wunderlist werd gebruikt.

Microsoft geeft de To Do-lijst ook smart lists, een functie die ook in Wunderlist zat. Een nieuwe functie in To Do is My Day, een lijst met suggesties van taken om op een bepaalde dag uit te voeren. Deze lijst wordt dagelijks ververst.

De nieuwe versie van To Do wordt door Microsoft ook gepromoot op de Wunderlist-website. Daar geeft Microsoft aanwijzingen voor het overstappen van Wunderlist naar To Do. De To Do-app van Microsoft is beschikbaar voor Windows, Mac, Android en iOS. Alle versies hebben een donkere modus, maar bij de iOS-versie is die nog niet beschikbaar. Die komt volgens Microsoft echter snel.

In 2015 nam Microsoft het bedrijf achter Wunderlist over. Twee jaar later maakte de softwaregigant bekend om te stoppen met Wunderlist en gunste van zijn eigen To Do-app. Wunderlist is nog altijd beschikbaar, maar Microsoft heeft eerder aangegeven dat de app zou verdwijnen zodra de functionaliteit is geïntegreerd in To Do.

De timing van de aankondiging van de nieuwe To Do-versie is opvallend. Wunderlist-oprichter Christian Reber zei vrijdag dat hij Wunderlist wil terugkopen van Microsoft. Of hij daadwerkelijk in gesprek is met de Windows-maker is niet bekend. Of Reber op de hoogte was van de aankondiging van de nieuwe To Do-versie is niet duidelijk.