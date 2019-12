Microsoft sluit Wunderlist definitief op 6 mei 2020

Microsoft trekt op 6 mei volgend jaar definitief de stekker uit Wunderlist. Vanaf die datum is het niet meer mogelijk to-do's te synchroniseren. Gebruikers kunnen dan nog wel hun lijsten exporteren naar Microsofts eigen To Do-app.

Het einde van de populaire takenlijstapp zat er al langer aan te komen, maar Microsoft heeft de definitieve einddatum nu bekend gemaakt in een blogpost. Vanaf 6 mei 2020 is de app nog wel beschikbaar, maar kunnen gebruikers to-do-lijsten niet meer synchroniseren in hun account. De app is na die periode 'nog een tijdje' te gebruiken zodat gebruikers hun taken kunnen exporteren en weer in To Do importeren. Dat is de app die Microsoft zelf heeft gemaakt die als alternatief voor Wunderlist moet gelden. Vanaf dinsdag kunnen nieuwe gebruikers geen account meer aanmaken. Het bedrijf heeft een tool gemaakt die het importeren met één druk op een knop mogelijk moet maken. Daarvoor is wel een Microsoft-account nodig.

Microsoft eigen To Do-app heeft volgens het bedrijf alle functies waar Wunderlist-gebruikers om vroegen. De applicatie krijgt subtaken en gebruikers kunnen lijsten toevoegen aan groepen. Ook is het mogelijk bijlages bij lijsten te zetten. De app wordt geïntegreerd in andere Microsoft-applicaties zoals Outlook en Cortana.

Microsoft nam Wunderlist in 2015 over voor een bedrag van tussen de 91 en 183 miljoen euro. In 2017 kondigde Microsoft aan dat het een eigen to-do-app wilde bouwen die simpelweg To Do heette. Daarvoor wilde het bedrijf de technologie achter Wunderlist gebruiken. Het bedrijf zelf was daar niet zo blij mee. Oprichter Christian Reber zei in september nog 'verdrietig te zijn' dat Microsoft met Wunderlist wilde stoppen. Hij opperde ook om het bedrijf terug te kopen, al had hij daar geen concrete plannen voor.