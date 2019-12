Google maakt incognitomodus voor Maps op iOS beschikbaar

Google is begonnen om de incognitomodus voor Maps op iOS beschikbaar te maken. De komst van deze modus werd in oktober aangekondigd en ruim een maand geleden kwam de functie al uit op Android.

Google meldt dat het maandag is begonnen om de incognitomodus voor Maps beschikbaar te maken voor iOS-gebruikers. Het gaat om een geleidelijke release, waardoor wellicht niet iedereen er direct gebruik van kan maken. Gebruikers kunnen de incognitomodus inschakelen door rechtsboven in de app op hun profielfoto te klikken en de functie daar te selecteren.

Zodra gebruikers de modus activeren, worden de plaatsen waar gebruikers naar zoeken niet opgeslagen in hun Google-account. Ook zullen gepersonaliseerde functies dan afwezig zijn, zoals restaurantaanbevelingen op basis van eerder bezochte eettentlocaties. Met de incognitomodus zal de telefoon niet de locatiegeschiedenis updaten, zodat de bezochte plaatsen niet worden opgeslagen op de tijdlijn.

De functie werkt hetzelfde als op Android-toestellen; Android-gebruikers kunnen sinds begin november al gebruikmaken van de incognitomodus. Deze modus is overigens al langer beschikbaar in webrowser Chrome, YouTube en in de zoekfunctie van Google.