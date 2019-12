Google: Maps heeft satellietfoto's van 98 procent van bewoonde wereld

Google heeft 98 procent procent van de bewoonde wereld vastgelegd op satellietfoto's, zegt het zelf. Dat komt neer op meer dan 93 miljoen vierkante kilometer. Daarnaast heeft het meer dan 16 miljoen kilometer aan Street View-beelden.

Volgens CNET is het de eerste keer dat Google cijfers geeft wat betreft de dekkingsgraad van Google Maps. De meer dan 16 miljoen kilometer aan beelden in Street View is in ieder geval meer dan de wegen in de VS en de Europese Unie samen, hoewel Street View over heel de wereld verspreid is. Over de precieze verdeling van de Street View-beelden, wordt niet gerept in het CNET-stuk.

Google Maps bestaat sinds 2005 en Street View werd in 2007 daaraan toegevoegd. De beelden daarvoor worden vastgelegd via auto's met 360-gradencamera's op het dak of, in minder herbergzame gebieden, door wandelaars met een camera-rig op hun rug. De satellietbeelden haalt Google bij derde partijen en zijn nooit meer dan drie jaar oud. Maps is een van de populairste diensten van Google en heeft meer dan een miljard maandelijks actieve gebruikers.

Street View is echter beduidend minder aanwezig in Duitsland. Daar stuitte de dienst op veel privacybezwaren, waardoor Google besloot om een opt-out-mogelijkheid te geven aan Duitsers die hun huis niet op Street View wilden hebben. Daar maakten 244.00 mensen gebruik van, waardoor Google ervan afzag om de dienst daar verder te ontwikkelen. Google probeert de dienst echter weer 'gewoon' aan te bieden.

Hoewel Google Maps gratis is, wordt de dienst natuurlijk betaald door middel van advertenties. Die worden toegespitst op hun publiek met behulp van de gegevens die Google over ze verzamelt. Concurrenten van Google Maps zijn Apple Maps, Bing Maps en OpenStreetMap.