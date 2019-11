Google begint met toevoegen advertenties bij routeplanning Maps

Google gaat beginnen met het verkopen van advertenties in de routeplanning bij zijn kaarten-app Maps. Als gebruikers een route plannen, kan er een gesponsorde plek op de kaart verschijnen, waar gebruikers na een tik op de pin heen kunnen navigeren.

Klik voor animated gif

De listing zal een label 'adv' hebben, zegt Google. De zoekgigant voegt er een knop 'voeg bestemming toe' bij zetten, zodat gebruikers onderweg kunnen stoppen bij bedrijven die voor de advertentie hebben betaald. Gebruikers moeten op de pin klikken om de advertentie te zien.

Adverteerders kunnen de advertentieruimte vanaf de komende weken gaan gebruiken. Het is onbekend of dat alleen in de Verenigde Staten zal gebeuren of dat de gesponsorde pins ook in Nederland te zien zullen zijn. De advertenties maken deel uit van de manier waarop Google geld wil verdienen aan zijn Maps-dienst.

Maps krijgt ook een functie om de naam van plaatsen in de lokale taal uit te spreken. Dat is te zien door een speaker-icoontje naast de plek, aldus de zoekgigant. De software gebruikt de taal van de telefoon om te kijken of het uitspreken van de naam van een plaats nodig is of dat de gebruiker de taal vermoedelijk zelf spreekt.