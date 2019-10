Google brengt experimentele apps uit voor hulp bij inperken smartphonegebruik

Google heeft onder de noemer Digital Wellbeing Experiments zes Android-apps uitgebracht die smartphonegebruikers ertoe moeten bewegen om bewuster of minder met hun telefoon om te gaan. Ontwikkelaars kunnen ook eigen experimenten insturen.

De zes experimentele apps staan op een Google-pagina met uitleg over het project. De apps werken op alle Android-smartphones. Unlock Clock voegt een interactieve achtergrond toe met een teller die laat zien hoe vaak de smartphone op een dag is ontgrendeld. Post Box is een app die notificaties verzamelt op de achtergrond en ze op een bepaald moment in één keer laat zien. Gebruikers kunnen instellen om maximaal vier keer per dag zo'n bundel van notificaties te ontvangen.

Met de app Desert Island kunnen gebruikers een aantal essentiële apps instellen waar ze toegang toe krijgen. Dit moet gebruikers helpen focussen zonder afleiding van andere apps. Morph is een app die gebruikmaakt van de Google Maps-api en afhankelijk van waar de gebruiker is de werking van de telefoon aanpast. Zo krijgen gebruikers op werk bijvoorbeeld andere apps te zien dan thuis.

We Flip is een app die bedoeld is voor een groep van gebruikers om tegelijkertijd hun telefoon te deactiveren, bijvoorbeeld tijdens een etentje. De app toont alle mensen die in de sessie zitten en laat hen vervolgens samen een schakelaar omzetten. Ook staat Paper Phone op de pagina met experimenten, een app waarmee gebruikers een telefoon kunnen 'printen'. Dat gaat simpelweg om een afbeelding en heeft verder geen serieuze toepassing.

Ontwikkelaars kunnen ook eigen experimenten maken en die naar Google sturen om in aanmerking te komen voor publicatie op de pagina. De zoekgigant heeft daarvoor een toolkit op GitHub gezet en een pdf met instructies gepubliceerd.