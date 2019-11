Google begint met uitrollen incognitomodus voor Maps op Android

Google is begonnen met het uitrollen van de incognitomodus voor Maps op Android. Daarmee kunnen gebruikers een route volgen of adressen opzoeken zonder dat dat wordt gekoppeld aan hun Google-profiel.

Google had de incognitofunctie al eerder deze maand aangekondigd. Het bedrijf zei toen al dat die 'ergens deze maand' beschikbaar zou komen voor Android. Ook kunnen iOS-gebruikers van Maps de incognitomodus in de toekomst gebruiken, maar wanneer het precies voor dat platform komt is niet bekend. Google zegt in een blogpost dat de uitrol inmiddels begonnen is. Het kan zoals gebruikelijk nog even duren voor die voor iedereen te gebruiken is.

Gebruikers kunnen de incognitomodus inschakelen door op hun profielfoto te klikken en de functie daar te selecteren. Als de incognitomodus ingeschakeld is worden de zoekopdrachten van de gebruiker niet opgeslagen en aan het bijbehorende Google-account gekoppeld. Ook wordt de data zo niet gebruikt om Google Maps te personaliseren, zegt Google. De modus is niet permanent in te schakelen.

Tot voor kort was de incognitomodus van Google alleen nog maar beschikbaar op Chrome en in YouTube. Eerder dit jaar besloot het bedrijf echter ook de zoekfunctie een incognitomodus te geven. Daarmee worden zoekopdrachten niet langer aan het profiel gekoppeld waarmee Android-gebruikers verplicht ingelogd moeten zijn. Samen met die aankondiging in mei van dit jaar zei Google ook al dat er een incognitomodus voor Maps zou komen.