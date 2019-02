'Google wil het lastiger maken Chrome-gebruikers in incognitomodus te weren'

Google is naar verluidt van plan om het moeilijker voor websites te maken om te detecteren of een bezoeker gebruikmaakt van Chromes incognitomodus. Daarmee wil het bedrijf voorkomen dat websitebezoekers geweerd worden of content niet kunnen zien.

Volgens 9to5Google is Google van plan om in een toekomstige Chrome-versie een verandering door te voeren ten aanzien van de zogeheten FileSystem-api. Zodra een gebruiker in de incognitomodus een website bezoekt wordt de api uitgeschakeld, omdat er anders permanente bestanden worden gecreëerd. De uitgeschakelde api is echter een teken voor websites dat een bezoeker de incognitomodus gebruikt, waarna sites bijvoorbeeld bepaalde content blokkeren.

Het blokkeren van content is een middel waar sommige websites gebruik van maken, omdat het tracken van gebruikers door middel van cookies een belangrijke inkomstenbron van websites is en de incognito-modus verhindert dit. Door vervolgens content te blokkeren, proberen ze deze bezoekers waarschijnlijk te ontmoedigen om de incognitomodus te gebruiken.

Google zou van plan zijn om hier iets aan te doen door websites het idee te geven dat de FileSystem-api gewoon werkt en operationeel is, ook al wordt de incognitomodus gebruikt. Dat gebeurt door Chrome een tijdelijk virtueel bestandssysteem te laten maken in het ram van de gebruikte computer. Dat zou het voor websites onmogelijk moeten maken om te detecteren of iemand de incognitomodus gebruikt. Doordat het in het ram wordt opgeslagen wordt het systeem weer verwijderd zodra Chrome wordt afgesloten; daarmee blijven er geen permanente bestanden achter.

De website 9to5Google meldt op basis van interne documenten dat Google overweegt om de FileSystem-api in zijn geheel te verwijderen. Google zou na de bovengenoemde oplossing gaan kijken hoe vaak er nog legitiem gebruik wordt gemaakt van de api. Als dan blijkt dat er weinig gebruik van wordt gemaakt, en de api dus eigenlijk alleen of voornamelijk werd gebruikt voor het detecteren van de incognitomodus, zou Google het kunnen verwijderen.

Een ontwikkelaar die verantwoordelijk is voor deze oplossing meldt dat het de bedoeling is dat het uitkomt in Chrome-versie 74, die waarschijnlijk in april uitkomt. De functie om het detecteren van de incognitomodus door derde sites te blokkeren staat dan nog niet standaard aan; gebruikers moeten dit in de instellingen doen. In Chrome 76 zou de functie vervolgens standaard ingeschakeld moeten zijn.