Panasonic komt met twee soundbars die Dolby Atmos en DTS:X ondersteunen

Panasonic heeft tijdens een evenement in Frankfurt drie nieuwe soundbars aangekondigd. Daaronder bevinden zich twee exemplaren die zowel het audioformaat Dolby Atmos als DTS:X ondersteunen.

Panasonic meldt dat de HTB900 en de goedkopere HTB700 naast de naar voren gerichte drivers ook voorzien van zijn drivers die het geluid naar boven richten. Daarmee kan het geluid via het plafond worden weerkaatst, om luisteraars de indruk te geven alsof het geluid van boven komt. Volgens de fabrikant is de HTB900 als enige afgesteld door mensen van Panasonic eigen audiobedrijf Technics.

Beide soundbars worden geleverd met een draadloze subwoofer en ondersteunen de doorgifte van 4k-signalen en hdr-passthrough. Daarvoor heeft Panasonic de soundbars voorzien van twee hdmi-poorten, Enhanced Audio Return Channel, ook wel afgekort met eARC, lijkt voor de output niet te worden ondersteund. Dat betekent dat het niet mogelijk is om bijvoorbeeld Dolby Atmos-geluid af te spelen via een app op de televisie.

De HTB900 heeft een vermogen van 505W, verdeeld over zes midrange-luidsprekers en twee tweeters. De HTB700 heeft een vermogen van 376W, verdeeld over drie midrange-luidsprekers. Beide soundbars zijn volgens Panasonic voorzien van 'nieuwe kasten en conussen' en het lage frequentie-bereik zou zijn uitgebreid, wat moet resulteren in een heldere stemweergave.

De fabrikant komt ook met een derde soundbar, de HTB510. Deze moet het doen met een totaalvermogen van 240W, heeft geen ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X, maar beschikt wel over een draadloze subwoofer en een ingebouwde Chromecast. Dat laatste is ook bij de HTB900 doorgevoerd. Zowel dit topmodel als de goedkoopste HTB510 beschikken over Google Assistant-ondersteuning en bluetooth wordt door alle exemplaren ondersteund.

De HTB900 komt in juni uit voor 799 euro, waarna Panasonic de HTB700 in juli op de markt brengt met een prijskaartje van 549 euro. De HTB510 komt al in mei beschikbaar voor 299 euro.

Links de HTB510, gevolgd door de grotendeels identiek ogende HTB700 en HTB900.