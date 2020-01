Panasonic introduceert draadloze bluetooth-oortjes met noisecancellation

Panasonic heeft op de CES meerdere modellen draadloze bluetooth-oortjes gepresenteerd. De modellen beschikken allemaal over noisecancelling die aan te passen is via de bijbehorende Panasonic Audio Connect-app.

Panasonic komt met de RZ-S500W en de RZ-300W, waarbij de eerste de meer geavanceerde van de twee is. Beide modellen beschikken over mems-microfoons voor de noisecancelling, maar de RZ-S500W gaat op dat vlak nog wat verder met wat Panasonic 'Dual Hybrid-noisecancellingtechnologie' noemt. Hierbij wordt zowel een externe microfoon gebruikt om omgevingsgeluid op te pikken, als een interne microfoon die luistert naar het geluid dat de luisteraar krijgt te horen. Dat wordt gecombineerd met een audioverwerkingsunit, zodat het dempen van ongewenst geluid voor elke situatie geschikt zou moeten zijn.

Panasonic RZ-S300W

Beide modellen zijn voorzien van een aanrakingssensor om een modus te activeren waarbij beide bluetooth-oortjes juist het omgevingsgeluid versterken. Met een enkele aanraking is ook de noisecancelling aan of uit te zetten. De RZ-S500W en de RZ-300W zijn voorzien van een ipx4-certificering en zijn dus bestand tegen spatwater.

Via de app kunnen gebruikers niet alleen de noisecancelling bijstellen, maar ook de locatie van hun oortjes zien en het accuniveau bekijken. Panasonic meldt niet hoe lang beide modellen het uithouden en of het getoonde opbergdoosje de oortjes ook oplaadt. Dat laatste is wel het geval bij de eveneens gepresenteerde EAH-AZ70W van Technics, een merk van Panasonic. Het is niet duidelijk of dit model van Technics ook in Europa uitkomt, maar ze lijken sterk verwant aan de RZ-S500W en hebben volgens de fabrikant een accuduur van 6 uur met noisecancellation aan, wat oploopt tot 18 uur met het opbergdoosje. Vermoedelijk zullen die waarden in ieder geval ook voor de RZ-S500W gelden. De twee RZ-modellen zijn vanaf juni te koop voor nog onbekende prijzen.