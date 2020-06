Panasonic brengt oortjes met noisecancelling in Nederland uit voor 180 euro

Panasonic brengt zijn draadloze S-oordopjes en de M-koptelefoon halverwege juni uit in Nederland. Ook de oordopjes met noisecancelling van het dochtermerk Technics zullen in Nederland te koop zijn. Die dopjes zijn echter pas in juli te verkrijgen.

Het gaat om de draadloze RZ-S500W- en RZ-S300W-oordopjes die het bedrijf begin dit jaar aankondigde tijdens de CES-beurs. Het bedrijf presenteerde toen ook nieuwe oordopjes van dochterbedrijf Technics. Van die eerste was al wel bekend dat ze naar Nederland kwamen, van de Technics niet. Panasonic brengt daarnaast drie koptelefoonmodellen in de M-serie uit.

De RZ-S500W heeft noisecancelling via een technologie die Panasonic Dual Hybrid noemt. Daarbij wordt het omgevingsgeluid opgepikt door een externe microfoon om het ongewenste geluid beter te filteren. De dopjes hebben een ip4x-certificering en een aanrakingssensor waarmee het omgevingsgeluid kan worden versterkt. De RZ-S300W heeft geen noisecanceling. De S300 en S500 kosten respectievelijk 119,99 en 179,99 euro.

Panasonic komt ook met drie modellen van de M-serie-hoofdtelefoon. Die hebben volgens het bedrijf een diepere bas door de ondersteuning van Extra Bass System Deep. Zowel de RZ-oordopjes als de M-serie-koptelefoons komen halverwege juni naar Nederland. De RB-M300B kost 99,99 euro. De RB-M500B en RB-M700B voegen een 'bass reactor' toe die het basgeluid versterkt, en kosten respectievelijk 129,99 en 149,99 euro.

Panasonic brengt ook de Technics EAH-AZ70W uit. Dat zijn draadloze oortjes die lijken op de RZ-serie, maar die worden opgeladen via het doosje. De oortjes komen pas begin juli uit en kosten 279,99 euro.