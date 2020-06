Google laat browser tekst uit snippet op webpagina markeren na doorklikken

Google is begonnen met browsers laten markeren van tekst op een webpagina als gebruikers op de link bij een snippet klikken. Daardoor is voor gebruikers direct duidelijk waar de relevante inhoud van een webpagina staat.

De wijziging is live gegaan na jaren van testwerk, zegt Google-medewerker Danny Sullivan in een tweet die Search Engine Land vond. De functie lijkt niet te werken in alle browsers en op alle pagina's. In een korte tekst bleek het niet te werken in Mozilla Firefox, maar wel in Googles eigen browser Chrome. Het markeren van tekst gebeurt ook in het Nederlands.

De snippet is het korte stukje tekst van een webpagina dat Google bovenaan de zoekresultaten weergeeft, als het algoritme vermoedt dat in die tekst het antwoord staat op een vraag die de gebruiker stelt. Snippets zijn er al enkele jaren, maar nu scrollt de browser automatisch naar het gedeelte van de pagina waar die tekst staat als gebruikers doorklikken. Google geeft de url een 'fragment identifier' mee en de browser maakt vervolgens die tekst op de pagina geel. Omdat het gaat om een functie van een browser, is er geen code van websitemakers nodig om de functie te laten werken, zegt Google op een Help-pagina. Het markeren van tekst gebeurt automatisch.