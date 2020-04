Google moet in Frankrijk vergoeding aan uitgevers betalen voor nieuwssnippets

De Franse autoriteiten dwingen Google om binnen drie maanden met uitgevers en nieuwsorganisaties te onderhandelen over een vergoeding voor het gebruik van artikelen voor de nieuwssnippets van Google News en de zoekmachine.

De onderhandelingen moeten met terugwerkende kracht betrekking hebben op vergoedingen voor het hergebruik van de content, vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe Franse auteurswet, op 24 oktober 2019. Dat meldt de Franse mededingingsautoriteit Autorité de la concurrence. Met die wet implementeerde Frankrijk de Europese auteursrechtrichtlijn. Google besloot in aanloop naar de nieuwe wet te stoppen met het weergeven van de snippets.

Vervolgens bood het bedrijf uitgevers aan de korte samenvattingen weer te publiceren, op voorwaarde dat het via een licentie toestemming kreeg en er niet voor hoefde te betalen. De meerderheid van de uitgevers ging hier op in en volgens de Autorité de la concurrence was er geen ruimte om te onderhandelen en verkreeg Google zelfs ruimere mogelijkheden om content te hergebruiken dan voorheen, waardoor uitgevers dus slechter af waren.

De autoriteit onderzoekt de handelwijze van Google en meldt dat er waarschijnlijk sprake is van misbruik van zijn dominante machtspositie. Tussen 26 en 90 procent van het verkeer van de sites van de Franse uitgevers en nieuwsorganisaties is afkomstig van Google en die zouden het zich niet kunnen veroorloven dit verkeer te missen.

Google moet nu binnen drie maanden om de tafel met de uitgevers en nieuwsorganisaties om het over vergoedingen te hebben en in de tussentijd mag het bedrijf niet opnieuw stoppen met de snippets om de druk te verhogen. Ook moet Google de autoriteit van maandelijkse rapportages voorzien over de voortgang. Google laat in een verklaring weten aan de eisen te voldoen en al sinds vorig jaar met de uitgevers bezig te zijn om 'de steun te vergroten en te investeren in nieuws'.