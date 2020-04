Sophos maakt broncode Sandboxie beschikbaar en sluit forum op 1 juni

Sophos komt zijn belofte na om de broncode van de populaire sandboxsoftware Sandboxie te publiceren. Het bedrijf wil dat de tool zefstandig verder gaat als een opensourceproject en verwacht de website van Sandboxie in de herfst te sluiten. Het forum sluit 1 juni al.

Sophos claimt in gesprek te zijn met gebruikers om de ontwikkeling van Sandboxie over te dragen als opensourceproject. De broncode is onder een GPL v3-licentie vrijgegeven. De huidige versie van Sandboxie is de laatste die Sophos beschikbaar maakt en het bedrijf brengt dan ook geen updates meer uit. Op 1 juni sluit de licentieserver en Sophos voert sinds versie 5.31.1 van Sandboxie al geen licentiechecks meer uit.

Op 1 juni gaat de stekker eveneens uit het forum. De website van de software blijft voorlopig nog wel online, maar Sophos gaat deze gefaseerd uitkleden en verwacht in de herfst geheel te stoppen met de website, waarna Sandboxie dus als onafhankelijk opensourceproject verder zou moeten gaan. Vorig jaar september maakte Sophos de software tot freeware en toen maakte het bedrijf al het voornemen bekend dat Sandboxie als opensource-applicatie verder zou moeten gaan.