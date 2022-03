Apple vermeldt repareerbaarheidsscores iPhones en MacBooks op zijn Franse site

Apple geeft nu op zijn Franse webwinkel aan wat voor repareerbaarheidsscore zijn producten krijgen. Verkopers van smartphones, notebooks en andere elektronische apparaten worden verwacht die score sinds dit jaar in Frankrijk te tonen bij hun producten.

Apple geeft de scores aan zijn iPhones en MacBooks. De huidige generatie iPhone, de 12, krijgt een 6 op een schaal van 10. De varianten van de 11 krijgen een 4,5 en een 4,6. De MacBooks krijgen scores die van 5,6 tot 7 variëren, zo resumeert The Verge. Wie zelf de scores van Apple-producten wil opzoeken, kan terecht op de productpagina's op de Franse Apple-site, maar er is ook een overzicht van de berekeningen van de scores.

De wetgeving is vorig jaar aangenomen en geldt sinds 1 januari van dit jaar, maar Frankrijk begint pas echt met het handhaven van de nieuwe regels in 2022, om alle partijen de tijd te geven om hun zaken op orde te krijgen. De wet is onderdeel van de grotere anti-afvalwet voor een circulaire economie.

De scores zijn gebaseerd op gemak van demontage, beschikbaarheid van reparatie-informatie en reserveonderdelen, prijs van reserveonderdelen en 'criteria die specifiek zijn voor de betreffende productcategorie', zoals software-updates bij smartphones. De producenten mogen hun scores zelf berekenen, maar zijn wel verplicht om te noteren hoe ze tot die score gekomen zijn. De Franse overheid heeft al wel bepaald hoe zwaar de individuele facetten van de repareerbaarheid wegen in de totale score.

De repareerbaarheidsindex geldt nu voor smartphones, laptops, televisies, wasmachines en grasmaaiers. Radio France Internationale schrijft echter dat de regering dit wil uitbreiden naar andere productcategorieën en dat er in 2024 ook een duurzaamheidsindex moet komen, die aangeeft hoe lang een product zou moeten functioneren.

De nieuwe wetgeving is niet alleen bruikbaar voor de Fransen. Alle informatie die producenten beschikbaar maken, is net zo goed bruikbaar voor consumenten buiten dat land. Met name reparatiehandleidingen zullen een steun in de rug zijn voor reparerende consumenten en professionals wereldwijd. Le Monde meldt dat Samsung al een reparatiehandleiding voor de Galaxy S21 Plus 5G heeft gepubliceerd.

De bij het systeem betrokken partijen zeggen tegenover Radio France Internationale dat ze hopen dat Europa het voorbeeld van de Fransen volgt om zo een grotere invloed te hebben op het beleid van bedrijven als Apple.

Update, 12:35: het artikel vermeldde dat een vpn-verbinding naar Frankrijk nodig is om de scores te zien, maar dit blijkt niet te kloppen.