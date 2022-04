OPPO begint samenwerking met Nederlands reparatiebedrijf

OPPO is een samenwerking aangegaan met smartphonereparateur ThePhoneLab. Dat bedrijf is daarmee een geautoriseerde reparatiepartner van de Chinese fabrikant geworden. Het reparatiebedrijf wil tientallen nieuwe vestigingen openen in Nederland.

Tot nu toe werden OPPO-smartphones door de fabrikant zelf gerepareerd. Door dat uit te besteden komen er meer locaties bij waar klanten terecht kunnen en dat moet de snelheid van reparaties verhogen. Klanten kunnen zonder afspraak bij ThePhoneLab terecht voor reparaties en onderhoud en smartphones worden dan binnen een uur gerepareerd, aldus de bedrijven. Als klanten een afspraak maken kan er gebruikgemaakt worden van een '30-minutenservice'.

Als geautoriseerde reparatiepartner maakt ThePhoneLab gebruik van originele OPPO-onderdelen. Het bedrijf krijgt toegang tot alle onderdelen en zegt ook toegang te hebben tot software van de fabrikant. Klanten behouden de fabrieksgarantie na een reparatie bij het bedrijf. Ook zit er zes maanden garantie op de werking van het vervangen onderdeel.

Momenteel heeft ThePhoneLab zeven vestigingen in Nederland en sinds 2019 is het bedrijf ook al een geautoriseerde reparatiepartner van OnePlus. Het reparatiebedrijf heeft de ambitie om 'tientallen nieuwe vestigingen' te openen. OPPO schrijft dat in een persbericht over de samenwerking. Nu heeft ThePhoneLab vier vestigingen in Amsterdam, en winkels in Alkmaar, Haarlem en Utrecht.