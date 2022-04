ThePhoneLab gaat onafhankelijke reparaties aanbieden via partnerprogramma Apple

Telefoonreparatiebedrijf ThePhoneLab gaat in de Benelux onafhankelijke reparaties van iPhones uitvoeren in samenwerking met Apple via het Independent Repair Provider-programma. Het krijgt daarbij onderdelen en diagnostische apparatuur en software direct van Apple.

Het bedrijf zegt dat er daarmee geen verschil meer is tussen reparatie bij Apple of bij ThePhoneLab. Het zegt zelf de eerste keten te zijn in de Benelux die op deze manier samenwerkt met Apple via het IRP-programma. Er zijn wel meerdere andere bedrijven die Apple Authorized Services Providers zijn. De reparaties die ThePhoneLab uitvoert zijn erkend door Apple en 40 specialisten van ThePhoneLab worden door Apple getraind zodat zij gecertificeerde reparaties kunnen uitvoeren.

In maart maakte Apple bekend dat het wereldwijd onafhankelijke reparateurs gaat voorzien van onderdelen via een speciaal programma voor reparateurs. Bij dat Independent Repair Provider-programma zit ThePhoneLab nu ook aangesloten. Via dat programma krijgen reparateurs toegang tot originele onderdelen, gereedschappen, reparatiehandleidingen en diagnostische software van Apple. Zij mogen dan schermen en accu's van iPhones repareren. Voor de reparatie van andere onderdelen moeten Apple-gebruikers alsnog naar Apple zelf of naar een 'authorized service provider'.

Klanten kunnen vanaf maandag voor een iPhone-reparatie bij ThePhoneLab terecht en zij krijgen zes maanden garantie op het vervangende onderdeel. Apple Authorized Services Providers mogen ook binnen de fabrieksgarantie van Apple reparaties uitvoeren, IRP-partners niet, die mogen alleen schermen en accu's vervangen, maar zonder de fabrieksgarantie van Apple.

Vanwege de samenwerking stopt ThePhoneLab met het aanbieden van refurbished Apple-schermen. In plaats daarvan werkt het nu met originele Apple-schermen die het rechtstreeks van Apple krijgt. Daarnaast blijft het wel hun eigen thirdparty-schermen aanbieden voor iPhones.

Eerder werd ook al bekend ThePhoneLab geautoriseerde reparaties op OPPO-smartphones mag uitvoeren door een samenwerking met dat telefoonmerk. Het bedrijf was sinds 2019 al geautoriseerd reparatiepartner van OnePlus. ThePhoneLab heeft momenteel zeven vestigingen in Nederland, waarvan vier in Amsterdam. Het werkt aan een achtste locatie, in Den Haag, die binnenkort open gaat en heeft plannen om nog eens 'tientallen nieuwe vestigingen' te openen. Binnen vijf jaar wil het bedrijf in de hele Benelux zitten.

Update 15:00 uur - meerdere lezers hebben ons gewezen op een fout in de tekst. Zo is ThePhoneLab niet de enige reparatiepartner van Apple in de Benelux. Er zijn verschillende authorized service providers. Naar eigen zeggen is het wel de eerste onafhankelijke reparateur binnen het IRP-programma.