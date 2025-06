Nederlandse reparatieketen Fixers vraagt faillissement aan

De Nederlandse reparatiewinkelketen Fixers heeft woensdag faillissement aangevraagd vanwege 'tegenvallende resultaten'. Het bedrijf onderzoekt of een doorstart mogelijk is. De keten had acht winkels in de Randstad en was gecertificeerd voor Apple- en Samsung-producten.

Fixers zei in februari groeiplannen te moeten staken en eerst de bestaande winkels winstgevend te willen maken. "Helaas is dit ondanks allerlei initiatieven niet gelukt", meldt het bedrijf. Er waren al 'kostenbesparende maatregelen' doorgevoerd, maar vanwege een 'dreigend liquiditeitsprobleem' en zorgen omtrent de mogelijkheid tot zwarte cijfers, besloot het bedrijf eerder deze week surseance van betaling aan te vragen. Die is inmiddels verleend; nu wil het bedrijf dit omzetten in een faillissement.

Klanten konden bij Fixers smartphones, tablets, laptops en consoles laten repareren. Het bedrijf koopt oude apparaten ook in en verkoopt refurbished apparaten. Deze apparaten werden in de fysieke winkels verkocht, maar ook in de webshop. Overigens lijkt het ondanks het aangevraagde faillissement nog mogelijk om producten aan te schaffen via die webshop.

Het bedrijf nam eind 2018 de fysieke vestigingen van refurbished-Apple-apparatenverkoper Swoop over. Fixers sprak destijds de ambitie uit om een landelijk bekende reparateur te worden. Het bedrijf zei in februari last te hebben van de inflatie en gedaalde uitgaven van consumenten. In de laatste zes maanden van 2022 had het bedrijf een omzet van 1,2 miljoen euro en had het een ebitaverlies van 935.100 euro.