BCC sluit webshop na faillissement, enkele fysieke winkels nog tijdelijk open

Nadat BCC in september door de rechtbank failliet is verklaard, is nu ook de webshop van de elektronicaketen gesloten. Hoewel het niet meer mogelijk is om online producten te bestellen, zijn enkele fysieke winkels van BCC nog open voor een failissementsuitverkoop.

De elektronicaketen geeft in enkele van zijn fysieke winkels hoge kortingen op de resterende voorraad, meldt NU.nl. Omdat er sprake is van een faillissement kunnen klanten gekochte producten niet meer terugbrengen of ruilen. Het is niet bekend hoelang de filialen precies open blijven.

Het is nog niet duidelijk wat de sluiting van de webshop en de faillissementsuitverkoop betekent voor een eventuele doorstart van BCC. RTL Nieuws meldde eerder dat er in elk geval niet op een volledige doorstart van de keten wordt gerekend. Wel wordt er onderhandeld met enkele partijen, waaronder Coolblue en MediaMarkt, over de overname van bepaalde onderdelen van het bedrijf.

BCC is een van de grootste elektronicaketens in Nederland, met ongeveer 60 filialen. Sinds eind 2020 was de BCC onderdeel van Mirage Retail Group, het moederbedrijf van Blokker en Intertoys. Het faillissement wordt afgehandeld door curatoren Joris Lensink en Thijs Hekman.