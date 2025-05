ACM: MediaMarkt mag acht winkels van failliete elektronicaketen BCC overnemen

De Nederlandse toezichthouder ACM heeft MediaMarkt toestemming gegeven voor de overname van acht BCC-winkels. Het gaat om winkels in Amsterdam, Barendrecht, Beek, Beverwijk, Delft, Hilversum, Nijmegen en Zoeterwoude.

De Autoriteit Consument & Markt zegt dat er na de overname van de acht winkels genoeg concurrentie overblijft en dat MediaMarkt de winkels daarom mag overnemen. MediaMarkt vroeg op 26 oktober toestemming voor de overname. BCC had bijna zestig winkels en ging in september failliet. MediaMarkt had geen toestemming gevraagd om de overige panden over te nemen. Het bedrijf wil van de BCC-vestigingen MediaMarkt-winkels maken.