RTL Nieuws: elektronicaketen BCC vraagt faillissement aan

De Nederlandse elektronicaketen BCC heeft faillissement aangevraagd, claimt RTL Nieuws. Eerder kreeg het bedrijf al uitstel van betaling van de rechter. Het is onduidelijk of er een doorstart gemaakt gaat worden.

RTL Nieuws meldt van verschillende bronnen binnen en buiten BCC te horen hebben gekregen dat de bewindsvoerders van het bedrijf faillissement hebben aangevraagd. Donderdagochtend zouden de werknemers op de hoogte zijn gesteld. De elektronicaketen heeft het nieuws zelf nog niet bevestigd.

Een week geleden vroeg BCC al uitstel van betaling aan. De eigenaar van het moederbedrijf van de winkelketen, Michiel Witteveen, zei toen dat het door hogere huren, lonen en energie niet langer mogelijk zou zijn om winst te kunnen draaien, ook niet op de lange termijn. Eerder werd al geprobeerd om het bedrijf te verkopen, maar zonder succes. BCC heeft 56 fysieke winkels en telde eind 2021 zo'n 1350 werknemers.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 21-09-2023 13:42 301

21-09-2023 • 13:42

301

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De Ingenieur 21 september 2023 13:45
Net even gekeken op de website en daar kun je dus nog wel gewoon producten bestellen, zonder enige vorm van waarschuwing. Beetje kwalijke zaak, niet iedereen zal even goed op de hoogte zijn van het faillissement. Geld gaat dan linea recta naar de schuldeisers, zonder dat de klanten een product gaan krijgen vrees ik.
DNN!S @De Ingenieur21 september 2023 14:20
Stoppen met verkoop vóór de rechter een uitspraak heeft gedaan zou faiilietementsfraude zijn.
raro007 @DNN!S21 september 2023 16:15
Maar is het verkopen van producten die je niet gaat leveren maar wel geld inneemt niet fraude dan?
DNN!S @raro00721 september 2023 16:25
Zo zien we het als gewone burger wel ja. Maar de rechter kan de aanvraag nog afwijzen, een gestopte winkel geeft minder kans op een doorstart, misgelopen inkomsten, etc.
Bagoll @DNN!S21 september 2023 17:33
Voordat de rechter het een en ander officieel maakt is BCC baas in eigen toko.
Ze mogen dus bv beslissen het assortiment dusdanig in te krimpen dat alleen dingen die op voorraad zijn in het magazijn en/of winkels nog in de webshop staan.
jimmy-chu @Bagoll21 september 2023 19:22
Je moet het zo zien...

Als BCC jou 4 miljoen verschuldigd is en je hoort dat ze eerder zijn gestopt met verkopen en hebben zityten wachten tot de rechter ze failliet verklaart dan kan je fluiten naar je geld.

Ze hebben een verplichting richting de mensen die ze moeten betalen.
Kevinp @jimmy-chu22 september 2023 10:48
Ja maar nu sla je de helft over.

Groep A heeft 1000 euro te goed. (bedrag maakt niet uit)
Er is nog voorraad voor 100 euro
Groep B Koopt voorraad voor 100 euro. en krijgt producten.

Iedereen beetje blij want iedereen krijgt of het product of zo veel mogelijk geld.

Echter, als je groep B voor 200 euro spullen laat kopen betaal je groep A 100 euro terug die je eigenlijk niet had. En daarmee blijft de schuld gelijk (namelijk 1000-100(de voorraad) + 100 (de nieuwe schuldheisers)) waarbij die laatste groep zo ver achteraan staat dat je weet dat ze niks krijgen.

En iedereen die dat goed keurt moet wat mij betreft echt naar een psycholoog toe.

Maar ja de voorraad verkopen. Of doorgaan met verkopen maar de regels zo aanpassen dat dat geld veilig is. En je met dat geld eventueel rechtstreeks de leverancier betaald en het product alsnog levert is natuurlijk prima.

Maar na uitstel van betaling geld innen zonder te leveren is gewoon fout.
xSNAKEX @Kevinp22 september 2023 13:10
En wat nu als ze door de schuldenlast ook een leverancier meetrekken in hun faillissement, met als gevolg nog een hoop mensen die hierdoor hun baan verliezen? Moeten we dan nog steeds met zijn allen naar de psycholoog? :? Of kunnen we misschien proberen de last zo een beetje te verdelen en ervoor zorgen dat een hoop mensen nog gewoon ook spullen geleverd kunnen krijgen?
Kevinp @xSNAKEX22 september 2023 13:13
Ja, wel als je doelbewust een vierde partij erbij betrekt.

Tuurlijk moet je blijven verkopen wat je kan. Maar mensen geld afhandig maken waarvan je weet dat je ze nooit iets gaat leveren. Tja dat is gewoon misdadig en dat goedpraten. tja ik kan er met mijn hoofd niet bij.
xSNAKEX @Kevinp22 september 2023 13:19
Blijven verkopen is de enige manier om eventueel nog iets te redden. Wanneer je in zwaar weer zit is het uiteraard onzeker of je, je verplichtingen nog kan nakomen. Dit richting zowel je klanten als je leverancier. Je stelt nu eigenlijk voor om maar gelijk de handdoek in de ring te gooien met als gevolg een gegarandeerd faillissement en alle slachtoffers die daarbij horen. Achter bedrijven zitten immers gewoon ook mensen. Dan ben je, je mijn inziens toch echt als een zeer egoïstische consument aan het gedragen. Als je dat wilt zijn prima, maar dat is zeker geen reden om mensen die wel aan een anders denken voor gek te verklaren.
Kevinp @xSNAKEX22 september 2023 13:37
Nee, dat is echt complete onzin. Je moet (uiteraard) er alles aan doen om het te voorkomen. (hoewel ik me soms wel af vraag hoe zoiets kan komen en waarom winkels niet sneller gesloten worden die geen winst maken, maar dat is een ander verhaal).

Maar geld aannemen wanneer je zeker weet dat je iets niet gaat leveren. Dat is waar ik problemen mee heb.

De huidige voorraad verkopen en zo veel mogelijk nog doen daar heb ik geen moeite mee.

Ook niet met afspraken maken met de leverancier zodat je bv die TV die besteld is rechtstreeks naar de klant stuurt en rechtstreeks betaald zodat beide nog wat winst hebben (of geld terug krijgen) ook niet. Maar geld aannemen wetende dat je je "verplichting" niet kan nakomen dat is een probleem.

En ja er zitten allerlei nuanches in die je niet vooraf kan oordelen. Zoals overname gesprekken, doorstart (bv van wel de webwinkel en wat core winkels etc etc) .
batjes @jimmy-chu22 september 2023 11:45
Ze hebben ook een verplichting naar de mensen die de BCC betalen voor bestellingen.

We hebben als maatschappij gewoon besloten dat bedrijven belangrijker zijn dan wij burgers en de fraude richting consumenten gelegaliseerd is.
naarden 4ever @Bagoll21 september 2023 18:28
Nee, dit is niet waar, want dit wordt gezien als wanbeleid. Een bedrijf, zelfs op het randje van een faillissement, moet de gewone cashflows zoveel mogelijk in stand houden.

Als het management zou hebben besloten om het assortiment in te krimpen waardoor cashflows aantoonbaar zouden terug lopen (en met jouw geponeerde oplossing met het alleen aanbieden van voorraadartikelen in een sector die vrijwel volledig op just-in-time levering werkt gaat dat altijd het geval zijn), maken zij zich al schuldig aan fraude en kunnen zij hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Dat is een risico dat geen enkele bestuurder gaat nemen.
LittleTycoon @naarden 4ever21 september 2023 22:30
Artikelen niet op voorraad krijgt bcc natuurlijk helemaal niet meer geleverd via leveranciers, dus er zal al enige tijd een proces hebben belopen waarin bcc assortiment zal hebben beperkt (om werkkapitaal te besparen). Bovenstaande post is dan ook compleet broodje aap verhaal. Behoorlijk bestuur wordt altijd getoetst aan de omstandigheden en feiten. Bestuur mag geen verplichtingen aangaan waarvan ze redelijkerwijs kunnen weten dat ze die niet kunnen nakomen.
Aldy @Bagoll22 september 2023 13:55
Maar als ze bijvoorbeeld drie op voorraad hebben en jij bent de vierde koper, dan ben je je geld kwijt.
Stijnvi @DNN!S21 september 2023 16:47
Ja maar het gaat hier juist om een situatie er tussenin. BCC schijnt dus wel te verkopen, maar geen intentie te hebben om te leveren. Als dat daadwerkelijk het geval is, is dat niet legaal

Het klopt inderdaad dat een actieve winkel meer kans heeft op een doorstart. Maar als de verkoop doorgaat moet het bedrijf de producten ook leveren.
DNN!S @Stijnvi21 september 2023 17:02
Als ze verkopen terwijl ze weten dat ze geen producten meer krijgen van leveranciers en het magazijn leeg is dan denk ik weer wel ja. Bewust spullen achterhouden nog erger.
arjax @Stijnvi21 september 2023 23:32
wat een gespeculeer allemaal zeg hier. BCC verkoopt gewoon producten die op voorraad zijn, en verkoopt geen producten die niet op voorraad zijn.

Zo lastig is het allemaal niet
Stijnvi @arjax21 september 2023 23:39
Ik zeg dit op basis van een comment van @Indifstublatia. Ik heb dit niet zelf verzonnen.
Ayporos @raro00721 september 2023 16:41
Tja.. zo kun je ook tegen het aangaan van een lening kijken die je afsluit maar later blijkt niet te kunnen afbetalen.
De economie draait op transacties waar de ene overdacht niet tegelijkertijd met de andere plaatsvind.
Neem als voorbeeld wanneer jij iets besteld.
Als je kiest voor vooraf betalen, dan heb jij het geld al overgemaakt maar heb je er nog nik voor terug gekregen.
Als je kiest voor achteraf betalen, dan heb jij het product al ontvangen maar heb je er nog niks voor betaald.
Betalen bij aflevering gebeurt/kan praktisch nauwelijks meer. :)
Haruhi @DNN!S21 september 2023 15:36
Ze leveren gewoon nog wat ze op voorraad hebben, alles wat uit voorraad is is al dagen niet meer bijgewerkt en is ook gewoon niet meer te bestellen.
Ik had een electro deken nodig en heb het bij BCC gekocht, is gewoon onderweg.
Sfynx @Haruhi21 september 2023 21:01
Ze leveren gewoon nog wat ze op voorraad hebben, alles wat uit voorraad is is al dagen niet meer bijgewerkt en is ook gewoon niet meer te bestellen.
Ik had een electro deken nodig en heb het bij BCC gekocht, is gewoon onderweg.
Ging dat altijd maar zo. Toen ik eens Hue lampen uit voorraad bij Meerdanlicht bestelde en ze kort erna failliet waren was ik gewoon mijn geld kwijt en werd er niets geleverd. De voorraad is ook gewoon onderdeel van de boedel als het faillissement eenmaal daar is. Jij hebt dus geluk dat je nog vroeg genoeg besteld hebt, als je betaalt en de boel gaat failliet voordat iets geleverd is heb je pech.
lucatoni @DNN!S21 september 2023 19:03
Kan je dat toelichtingen? Je bent toch baas van je eigen toko en je zou toch gewoon kunnen stoppen met het aannemen van nieuwe orders van klanten, zonder reden?
jimmy-chu @lucatoni21 september 2023 19:25
De mensen die jij geld verschuldigd zijn kunnen je aanklagen omdat je er zelf voor hebt gekozen geen extra geld meer te verdienen om ze te kunnen betalen.

De rechter hoort het te zeggen niet jijzelf.
DNN!S @lucatoni21 september 2023 19:18
Een paar posts hierboven heeft naarden 4ever het beter uitgelegd dan ik het kan.
Steenw @lucatoni21 september 2023 22:00
Waarom zouden ze moeten stoppen met orders aannemen zij moeten ervoor zorgen dat de schuld zo klein mogelijk wordt
En het is aan de consument om zich goed te verdiepen waar men iets wil bestellen
En als je dan alle signalen mist op het internet over de BCC en er wel besteld moet je je zelf afvragen of die persoon nog zelfstandig het internet op mag en of hij of zij wel zelfstandig aankopen mag doen
Mariesv10 @DNN!S21 september 2023 19:43
Wat een onzin. Op het moment dat het bestuur weet dat men het faillisement gaat aanvragen, is iedere handeling daarna waarmee je bepaalde schuldeisers benadeeld (consumenten), ten op zichte van andere schuldeisers (preferente schuldeisers), in principe paulianeus handelen, en dus strafbaar. Stel dat je op het moment dat je weet dat je failliet gaat en als bestuurder nog snel even 100K aan vorderingen naar jezelf overmaakt, ten nadele van andere schuldeisers, voordat de rechter uitspraak heeft gedaan, zou dat dan in de haak zijn?

[Reactie gewijzigd door Mariesv10 op 24 juli 2024 19:47]

DNN!S @Mariesv1021 september 2023 19:45
Je mag de inkomsten niet stoppen.
Mariesv10 @DNN!S21 september 2023 19:52
Wanneer nu een consument een bestelling plaatst, zal er niets geleverd worden en zal hun geld uiteindelijk rechtstreeks naar een preferente schuldeiser gaan. Dat weet het bestuur van BCC al voordat die overeenkomst met die consument tot stand is gekomen en daarmee benadelen ze die consument ten opzichte van andere schuldeisers. Dat is paulianeus handelen. Zo staat het toch echt in de faillissementswet.

[Reactie gewijzigd door Mariesv10 op 24 juli 2024 19:47]

arjax @Mariesv1021 september 2023 23:36
maar er worden gewoon producen geleverd, heb jij enig bewijs dat dit niet zo is?
Gewoon een ongegronde sensatie post van je
Mariesv10 @arjax22 september 2023 14:29
Prima, plaats jij dan maar gewoon een bestelling bij een bedrijf dat zijn faillissement heeft aangevraagd, omdat “er nog gewoon geleverd wordt”.
arjax @Mariesv1022 september 2023 15:06
De curator verkoopt gewoon de bestaande voorraad zoals dit bij bijna elk faillissement gaat, niks nieuws onder de zon
field33P @Mariesv1022 september 2023 00:45
Alle concurrente schuldeisers worden wel gewoon gelijk behandeld tenzij anders bewezen, dat de preferente schuldeisers voorrang hebben is geen geheim.
MrFax @DNN!S22 september 2023 03:46
Ik vind dit toch zo'n drog voor de burger. Je zit dus altijd met twee kanten: Aan de ene zijde zit je met burgers die je niet op wil lichten met producten die niet geleverd gaan worden, aan de andere zijde zit je met de wethouder die niet wil dat je faillissementsfraude pleegt.

Ik vind echt dat de wethouder hier een oplossing voor moet bedenken, want dit is dus altijd in de nadeel van de consument.

Bij de gewone winkel is het product van jou op het moment dat je betaald, maar voor een webshop geldt dit pas als je product is bezorgd. Als dit nou eens juridisch wordt aangepakt, en de wethouder er voor zorgt dat producten die besteld zijn eigendom zijn bij betaling, ook in een webshop. Ik snap dat bestellingen niet altijd worden gedaan vanuit voorraad, maar laat zo'n wet dan ook alleen gelden voor producten die geleverd worden uit voorraad.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 24 juli 2024 19:47]

theredspecial @De Ingenieur21 september 2023 13:53
Als de goederen eigendom zijn van BCC zal dat normaal gesproken niet gebeuren: de curator (die onder toezicht van de Rechtbank staat) zal die goederen willen laten leveren. Zijn de goederen nog van de importeur/fabrikant (in consignatie als het ware), dan zullen die goederen opgeeist worden door de rechtmatige eigenaar.
Indifstublatia @theredspecial21 september 2023 14:19
Wat je zegt klopt deels.
Zodra een faillissement is uitgesproken, dient een eventuele bestaande webshop achter de winkelformule per ommegaande de mogelijkheid om te bestellen en betalen te deactiveren. Bij de BCC is dat echter niet het geval. Een oud-collega die nog altijd onder contract staat bij de BCC, is ook op de hoogte hiervan en ziet op zijn account dat bestellingen massaal vandaag nog binnenkomen en betaald zijn. Hij stelt echter dat vanuit de directie van dat filiaal is gezegd dat bestellingen niet uitgeleverd gaan worden en de mensen die, vandaag nog, besteld en betaald hebben, kunnen fluiten naar hun geld en goederen. Hij stelt ook dat de directie van dat filiaal tevergeefs al sinds vanochtend vroeg de MRG probeert te overtuigen om de webshop te sluiten of in elk geval de betaalmuur erachter te deactiveren, maar dat daar absoluut geen gehoor aan wordt gegeven. Het is, vaak bij dit soort winkelformules en faillissementen, een poging om extra geld binnen te krijgen voor een eventuele doorstart, ten koste van hun trouwe klanten. Mijns inziens, zo ook dat van een HELEBOEL nog bestellende klanten, is dit je reinste oplichting. Consumenten hebben namelijk geen poot om op te staan, want dan wordt verwezen naar de nieuwsgang rondom de surseance en faillissementsuitspraak van de rechter, onder het mom 'U had beter moeten weten'.

Als consument sta je nergens en heb je geen rechten nadat een faillissement is uitsproken, zelfs als de bewuste winkel nog betalingen voor bestellingen accepteert.

Niet iedereen is goed op de hoogte van faillissementsaanvragen- en uitspraken, vooral mensen die minder digitaal onderlegd zijn en online dat nieuws niet lezen, maar ook oudere mensen die wel weten hoe ze online moeten bestellen, maar veelal geen online nieuws lezen. V.w.b. dit laatste, dan komen ze er vaak een dag later via de papieren krant, achter dat de bewuste winkel waar ze besteld hebben failliet is verklaard.

Ik reken dit de BCC érg aan, om willens en wetens de webshop open te houden terwijl ze dondersgoed weten dat mensen naar hun geld kunnen fluiten. Het is belachelijk dat dit overigens in Nederland kan en dat de boefjes, anders kan ik ze niet noemen, hier doodleuk mee wegkomen. Er zijn nog een paar andere landen in de EU waar dit gebeurt, maar dan hebben consumenten wél meer rechten dan hier.
Als je dit namelijk in Duitsland flikt, ik heb er jaren gewoond en ben goed op de hoogte van de regels en wetgeving aldaar, dan krijg je als eigenaar/directie van zo'n winkel een fikse straf, wat ook nog eens kan uitmonden in een fikse gevangenisstraf (dan hebben we het niet over twee weken zitten, 60 uur schoffelen en een boete van 10.000 euro, maar over jaren achter de tralies).

Nederland is echt verpest geraakt met dit soort achterlijke constructies.
Tc99m @Indifstublatia21 september 2023 16:53
Ik kan die informatie van je oud-collega niet helemaal rijmen met de berichten in de media, waarin staat dat de winkels op last van de curator (dus niet de directie) openblijven, zodat er makkelijker een overnamekandidaat kan worden gevonden. Daar valt de webshop dan waarschijnlijk ook onder.

Als de curator bewust wel de webshop open houdt, maar levering actief tegenhoudt (zoals je oud collega stelt), dan zou deze zwaar strafbaar bezig zijn. Ik kan me bijna niet voorstellen dat een curator, zeker bij een faillissement dat zo breed wordt uitgelicht in de media, dat risico neemt.

Er hoeft maar 1 persoon binnen BCC (dat zou je oud-collega kunnen zijn) aangifte van fraude te doen, of melding te maken bij bijv. de ACM, en die curator zit in grote problemen.

Ik wil overigens niet zeggen dat je oud-collega liegt, maar wellicht heeft hij ook weer verkeerde informatie ontvangen. Bij zo'n faillissement komen er natuurlijk bij alle werknemers veel emoties los, en daardoor worden dingen misschien sterker gesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Als je oud-collega echter concreet bewijs heeft, heeft hij het dan al gemeld?

[Reactie gewijzigd door Tc99m op 24 juli 2024 19:47]

MrFax @Tc99m22 september 2023 03:58
Alleen is er helemaal nog geen faillissement toegewezen door de rechter.

Ik geloof trouwens wel wat @Indifstublatia zegt, omdat dit in de praktijk altijd zo gaat.

Webshop zit in de problemen en weet dat deze niet meer kan (of gaat) leveren -> Webshop vraagt faillissement aan - > Consumenten zijn de sjaak en mogen fluiten naar hun geld.

Geef mij 1 failliete webshop waar dit niet zo is gegaan.

Daarom gaat deze hele wetgeving in Nederland helemaal nergens over. Uiteindelijk is consument altijd de sjaak. Vanuit de consument gezien is het gewoon oplichting om geld aan te nemen als je 100% weet dat je niet meer gaat leveren, maar het wordt gedaan en het moet nog ook? Nederland op zijn best. 8)7

[Reactie gewijzigd door MrFax op 24 juli 2024 19:47]

Indifstublatia @MrFax22 september 2023 14:34
Klopt, ik had het verkeerd begrepen.
Ik ging er vanuit dat het faillissement als in gang gezet was, terwijl de aanvraag is ingediend. Ligt dicht bij elkaar, is echter net even anders.
RRRobert @Indifstublatia21 september 2023 14:49
Zodra een faillissement is uitgesproken, dient een eventuele bestaande webshop achter de winkelformule per ommegaande de mogelijkheid om te bestellen en betalen te deactiveren.
Belangrijk detail: BCC is nog niet failliet. Dat faillissement is wel aangevraagd, maar nog niet uitgesproken.
holoduke51 @RRRobert21 september 2023 15:15
Belangrijke realiteit . Zodra er in hoge mate kans is dat mensen hun geld kwijtraken en de directie van een bedrijf hiervan op de hoogte is dit een zeer kwalijke zaak. De mensen die hierover hebben besloten zouden minimaal 2 jaar cel moeten krijgen. Net zoals dat gebeurt in veel andere landen in vergelijkbare situaties.
RJG-223 @holoduke5121 september 2023 17:35
Belangrijke realiteit . Zodra er in hoge mate kans is dat mensen hun geld kwijtraken en de directie van een bedrijf hiervan op de hoogte is dit een zeer kwalijke zaak. De mensen die hierover hebben besloten zouden minimaal 2 jaar cel moeten krijgen. Net zoals dat gebeurt in veel andere landen in vergelijkbare situaties.
Ik ben geen jurist, dus misschien vergis is me, maar een andere belangrijke realiteit, is vermoedelijk dat bestaande schuldeisers de directie kunnen aanklagen voor wanbeleid indien ze voorbarig (vóórdat faillissement uitgesproken is) het bedrijf feitelijk stilleggen. En dat is wat er gebeurt zodra de verkopen stilgelegd worden, of zodra er voorbarig zulke informatie naar buiten gebracht wordt.

Want op dat moment stoppen (bijna) per direkt de inkomsten, terwijl de uitgaven doorlopen, en de schuldeisers dus benadeeld worden. En 'in hoge mate kans', is nog steeds geen 100% zekerheid, zelfs al hebben ze miljoenen schuld. Zolang het nog niet uitgesloten is dat ze de bestelde produkten gaan leveren, kunnen volgens mij niet zomaar beslissen om te stoppen.

Ook zullen, zodra ze er lucht van krijgen, op zo'n moment (als het bedrijf aangeeft dat het mogelijk failliet gaat voordat het zover is) allerlei schuldeisers, als ze kunnen, beslag gaan lagen leggen op bepaalde bezittingen van het bedrijf (dat zou jij ook direkt doen !), waardoor de andere schuldeisers nog extra benadeeld worden.

De zaak is natuurlijk anders zodra het faillissement wél uitgesproken is. Dan zou ikzelf zeggen dat het inderdaad bedrog is om geld te accepteren zonder de feitelijke intentie om te leveren.
barbarbar @RJG-22321 september 2023 20:37
Zoals het nu al een tijdje bij BigBazar gaat wil een uitstel van betaling niet altijd direct zeggen dat de rechter ook faillisement uitspreekt. Daar krijgen ze nog enkele weken om orde op zaken te stellen, wat best nog kan lukken met een nieuwe geldschieter. Als ze direct de winkel zouden sluiten, waren ze gegarandeerd failliet en hadden de schuldeisers een goede kans om de bestuurders hiervoor persoonlijk aansprakelijk te maken.

Al is het in een fysieke winkel natuurlijk wel dat je je product direct meeneemt. Bij een webshop in de problemen bestellen? Gebruik een creditcard of een rekening met verzekering voor niet geleverde spullen. Of een andere manier dan Ideal in ieder geval.

[Reactie gewijzigd door barbarbar op 24 juli 2024 19:47]

Sfynx @barbarbar21 september 2023 21:16
Bij creditcard wel opletten of er aflevergarantie op zit en wat de dekking is. Is bijvoorbeeld bij de Rabobank niet altijd zo.
Kevinp @RJG-22322 september 2023 13:21
In dit geheel zit één leuk stukje wat je in mijn ogen kan aanpassen waardoor consumenten beter beschermt worden.

Het beslag laten leggen op bezittingen.

Als je ervoor zorgt dat ik na betalen de eigenaar ben(wat misschien wel zo is) dan zou de TV of wat dan ook iig afgegeven moeten worden (verzonden is een ander verhaal)
RJG-223 @Kevinp30 september 2023 07:07
Als je ervoor zorgt dat ik na betalen de eigenaar ben(wat misschien wel zo is) dan zou de TV of wat dan ook iig afgegeven moeten worden (verzonden is een ander verhaal)
Dat kan nu al (voor sommige produkten). Alleen moeten de verkopers dat dan ook doen. En daarvoor moeten ze hun logistiek aanpassen, wat waarschijnlijk nogal complex zal zijn, en dus kostbaar. En dat gaat dan uiteindelijk de consument betalen, want dat kan niet anders.

Als ze jou bij betaling het serienummer van het apparaat geven wat je net gekocht hebt (en dan in de praktijk ook daadwerkelijk dat apparaat aan jou opsturen !), dan is dat specifieke apparaat na jouw betaling ook aantoonbaar van jou. Dus kan dat niet zomaar afgepakt worden.

Kopers vragen hier echter niet om, en verkopers kunnen zich er niet echt mee onderscheiden, omdat het de kopers niet boeit. Dus gebeurt het niet. En de politiek is niet geïnteresseerd omdat het niet op hun radar zit, en omdat zij zich er ook niet mee kunnen onderscheiden, alweer omdat het de kiezers niet boeit.
Kevinp @RJG-22330 september 2023 09:01
Dat zijn details die nutteloos zijn. Dat is puur omdat je ineens een koppeling moet hebben.

Het zou voldoende moeten zijn om "een nieuwe" tv van type x te hebben. Meer zou niet nodig hoeven te zijn. En daarmee wordt het geheel veel makkelijker.
wat wel op orde moet zijn is de voorraad want je kan dus niet teveel verkopen dan.

[Reactie gewijzigd door Kevinp op 24 juli 2024 19:47]

RJG-223 @Kevinp3 oktober 2023 07:59
Het zou voldoende moeten zijn om "een nieuwe" tv van type x te hebben. Meer zou niet nodig hoeven te zijn. En daarmee wordt het geheel veel makkelijker.
Dat is dus niet voldoende, want er is niet genoeg geld, en niet genoeg andere eigendommen. Het zou voor jou wel makkelijker zijn, maar niet voor alle andere mensen die nog ergens recht op hebben.

Dus dat is niet hoe de wet werkt, en zo kan de wet ook niet werken. Zo kun je ook zeggen dat het voldoende moet zijn dat een bank die geld aan BCC uitgeleend heeft recht heeft op een miljoen euro, en meer zou niet nodig hoeven zijn. En dat is normaal ook zo, ALS er genoeg geld is.

Als BCC failliet gaat, worden alle overeenkomsten geanulleerd, en dan heeft iedereen die een overeenkomst had, een vordering op de boedel. Alleen als jij kunt bewijzen dat een specifiek object in de boedel, dat je aan kunt wijzen, en dat niemand anders kan claimen, van jou is, heb je daar recht op. Dat kan bijvoorbeeld met een serienummer en een aankoopfactuur of een reparatiebon waar dat nummer op staat. Ik snap wel dat een consument (als jij en ik) het niet leuk vindt als ze hun geld niet terug krijgen, maar dat vindt niemand leuk. Dat is echter nog geen reden dat consumenten ineens een speciale behandeling zouden moeten krijgen. Dat zouden banken die geld uitgeleend hebben ook wel willen. En de energiemaatschappij die nog geld van ze krijgt ook. En de leveranciers die nog niet betaald zijn. Etc. etc. etc. En als iedereen een speciale behandeling krijgt, krijgt niemand die. Ook de consument niet.
wat wel op orde moet zijn is de voorraad want je kan dus niet teveel verkopen dan
Dat kan dus ook niet. Dan kan een bedrijf geen zaken doen, of dan gaan de kosten, en dus de prijzen omhoog, en dan klaag jij ook weer.
Verwijderd @RRRobert21 september 2023 15:50
Voor zover ik begrepen heb maakt dat weinig uit, BCC staat blijkbaar al onder toezicht van een curator. Een curator kan alleen worden toegewezen door een rechter, als een curator alles van voorraad tot financiën veilig wilt stellen tussen de aanvraag van faillissement en de uitspraak van het faillissement dan kan dit.

Dat betekent dat in die tussenliggende periode alles bevroren wordt tot de uiteindelijke uitspraak. Ja! Dat betekent dus als consument dat je kunt fluiten naar je centen.
D.nukem @Verwijderd21 september 2023 19:47
De curator blijft wel producten verkopen wat hij niet gaat leveren.

Ik noem dat oplichting, hoe je het ook in het belang van schuldeisers wilt draaien.
Oplichting is, en blijft het.

Hij ontneemt geld van onwetende concurrenten om ergens anders iemand te bevoordelen, en dan vooral zichzelf aangezien ze vaak op provisie werken.
Lijkenpikkers puur sang.
Tintel @RRRobert21 september 2023 15:19
Formeel heb je gelijk maar als dus tussen de bestelling + betaling en de levering enige dagen zit, dan is de klant zijn geld kwijt en het produkt zal niet worden geleverd.

Een veel nettere constructie is (t.b.v. doorstart en nog niet uitgesproken zijn van het faillissement ): wel bestellingen accepteren maar geen betalingen en pas om betaling vragen bij levering. Niet eens zo'n groot verschil voor het bedrijf. Wel moeilijk natuurlijk omdat ze dan moeten inkopen op eigen krediet. Maar zo zou het eigenlijk altijd moeten zijn.
Jaldea @RRRobert21 september 2023 16:53
Dus kortom alle betalingen/bestelling voor deze uitspraak zullen moeten worden geëerd dan wel geleverd of teruggeboekt, niet?
RRRobert @Jaldea22 september 2023 10:38
Als ze de winkels (ook) open houden wel, ja. Anders is er sprake van oplichting met voorbedachte rade.
theredspecial @RRRobert22 september 2023 09:32
Dat is zeker relevant. Directie (straks slechts management, want curator neemt bestuur later over) mag nu geen uitgaven meer doen en moet zo veel mogelijk geld binnen halen.

De meest veilige optie is betalen na levering inderdaad. Of gewoon naar de winkel gaan. Wie herinnert zich nog V&D. Daar is destijds een enorme uitverkoop in de winkels opgezet, met oud en tijdelijk personeel. Zo is er nog "veel" geld binnen gehaald. Webshop ligt inderdaad ingewikkelder, maar een fysieke winkel zie ik nog wel zitten.
Indifstublatia @RRRobert22 september 2023 15:16
Klopt, ik had het verkeerd begrepen.
Ik ging er vanuit dat het faillissement als in gang gezet was, terwijl de aanvraag is ingediend. Ligt dicht bij elkaar, is echter net even anders..
RRRobert @Indifstublatia22 september 2023 22:09
Nou, inmiddels zijn ze dus wel formeel failliet verklaard...
The Zep Man
@Indifstublatia21 september 2023 14:27
Niet iedereen is goed op de hoogte van faillissementsaanvragen- en uitspraken,
Ik wellicht ook niet, maar ik bestel enkel met PayPal en kredietkaart. Geen levering? Geschil bij PayPal, ik krijg mijn geld wel terug. Werkt PayPal onverwacht niet mee (nog niet meegemaakt)? Mijn kredietkaart geeft ook aankoopbescherming, en via die weg krijg ik mijn geld wel terug. Dat kost dan waarschijnlijk wel mijn PayPal-account, maar daar staat toch geen geld op, ontvang ik geen geld mee, en heeft geen koppeling aan een bankrekening.

Het zou niet moeten, maar helaas moet je als consument jezelf beschermen tegen dit soort streken.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 19:47]

RRRobert @The Zep Man21 september 2023 14:46
Werkt PayPal onverwacht niet mee (nog niet meegemaakt)? Mijn kredietkaart geeft ook aankoopbescherming, en via die weg krijg ik mijn geld wel terug.
Vergeet dat maar. Als jij via PayPal iets hebt besteld en betaald, en je hebt je PayPal gekoppeld aan een creditcard, dan zal een creditcardmaatschappij in aanleg een beroep op aankoopbescherming niet honoreren, juist omdat PayPal deze al aanbiedt. Daarbij wordt in principe het criterium gebruikt dat het geen rechtstreekse transactie is die tussen de koper en de verkoper is gefaciliteerd, maar een die via een intermediair (PayPal) is uitgevoerd. In dit soort gevallen is het intermediair dan verantwoordelijk voor de zorgplicht.

Een ander aspect wat geldt voor sommige creditcardmaatschappijen, is dat er een eigen risico aan de aankoopbescherming vast zit, bijvoorbeeld voor transacties van minder dan 100 euro. Met name de Nederlandse banken die aan hun cliënten ook een creditcard aanbieden, vermelden deze voorwaarde vaak 'in de kleine lettertjes'.

[Reactie gewijzigd door RRRobert op 24 juli 2024 19:47]

Skit3000 @The Zep Man21 september 2023 14:38
Het zou mooi zijn als bedrijven betalingen altijd via een derde partij laten lopen die pas het geld doorsluizen zodra de goederen of diensten zijn geleverd.

Wil een bedrijf echt vertrouwen uitstralen, zouden ze zelfs bovenstaande toe kunnen passen maar na levering maar 50% uit laten betalen en de rest pas na afloop van de garantieperiode om zo de consument extra te beschermen in het geval van een claim. Het bedrijf hoeft dit geld dan trouwens geen jaren te missen; er zullen genoeg partijen zijn die het voor willen schieten (en daarbij ook een risico-analyse uitvoeren op de producten die worden geleverd om na te gaan of ze wel degelijk zijn en er geen grote problemen op zullen treden die terugbetaling van de lening in gevaar brengen).
Gwaihir @Skit300021 september 2023 14:52
Je denkt erg makkelijk over dat laatste stuk. Als verkoper, wil je toch ook echt gewoon betaald krijgen hoor. Dat kun je echt niet ellenlang gaan financieren.
Skit3000 @Gwaihir21 september 2023 15:03
Natuurlijk wil je betaald krijgen, maar ik denk ook dat financiering in dit geval makkelijker is dan normaal aangezien je klanten het product al af hebben genomen en er geen risico is op betaalachterstanden behalve wanneer je product van slechte qualiteit is en veel garantieclaims oplevert.

En inderdaad; omdat er op dit moment niet zo wordt gewerkt zal het wel heel lastig zijn om zoiets goed en tegen lage kosten te regelen, maar als meer (grote) bedrijven het zouden doen zou je nu niet met consumenten zitten die net een nieuwe wasmachine bij BCC hebben besteld en ondertussen kunnen fluiten naar hun product én geld.
RJG-223 @Skit300021 september 2023 17:55
Natuurlijk wil je betaald krijgen, maar ik denk ook dat financiering in dit geval makkelijker is dan normaal aangezien je klanten het product al af hebben genomen en er geen risico is op betaalachterstanden behalve wanneer je product van slechte qualiteit is en veel garantieclaims oplevert
Ik denk dat dat tegenvalt. Heb jij wel eens een bedrijf gehad ?

Sowieso, zelfs al zou het makkelijker zijn, dan is het nog steeds niet gratis. Als je nettowinst 15% is van je omzet, en als je dan ineens permanent 50% van je jaarlijkse omzet moet financieren tegen bijv. 5% rente ipv. bijv. 6% of 7% (uitgaande van een garantietermijn van 1 jaar), dan geef je dus ineens 33% van je winst (5% van de 15%) aan de bank.

En daarnaast: als bedrijf heb je sowieso al allerlei schulden. De enige manier om een extra schuld te financieren tegen een voordeliger tarief, is als het een preferente schuld is. Dat betekent dat je die schuldeisers iets in ruil moet geven - een harde garantie. In dit geval zou dat een claim zijn op alle onbetaalde bedragen. Als je dan failliet gaat, dan claimt de schuldeiser die bedagen, en hebben de klanten nog niets. Dus dat werkt dan ook niet. Maar dan kun je ook geen garanties afgeven, tenzij je andere eigendommen in garantie geeft. Dat kan, maar dan gaan de tarieven van alle andere leningen weer omhoog, en dan schiet je nog niets op met je 'goedkope' lening.

Het kan dus gewoon niet.

Het enige wat zou kunnen, is dat alle bedragen voor bestelde en niet geleverde produkten in escrow worden gehouden bij de betaalprovider. Zodra een bedrijf aangeeft dat de goederen verzonden zijn, wordt het bedrag dan vrijgegeven. De garantie die je dan als consument hebt, is dat jouw bestelling in ieder geval geleverd (verstuurd) wordt, of dat je anders je geld terugkrijgt. Dan kunnen ze nog steeds onterecht melden dat ze geleverd hebben, en zo het geld incasseren, maar dat is dan officiëel fraude. Merk op dat het NIET mogelijk is dat het geld pas vrijgegeven wordt als de consument toestemming geeft. Want dan wordt het voor bedrijven te zeer onzeker of, en wanneer, er betaald wordt, en dan gaan de kosten gigantisch omhoog, omdat een kleine groep consumenten moeilijk blijft doen met het vrijgeven van de bedragen. En dat moeten dan alle andere klanten daarvoor betalen. Net zoals de kosten van retouren nu door alle klanten gedragen worden, ook van klanten die het produkt toch gebruiken, en dan terugsturen...
Skit3000 @RJG-22321 september 2023 22:22
Oke het woord dat ik zocht was dus escrow. Sowieso ging mijn verhaal over een situatie waarbij "alle" winkels dit aan zouden bieden zodat financiers zelf met regels komen waaraan winkels moeten voldoen om risicofactoren te verkleinen (om in ruil daarvoor een lagere rente te rekenen).

Consumenten die moeilijk gaan doen met het vrijgeven van de bedragen door onterecht te claimen dat een product niet is geleverd plegen net zo goed fraude. Ik denk dat dit ook simpel aan te pakken is; grote kans dat ze het ergens anders opnieuw proberen. Als dat via dezelfde escrow gaat kunnen ze vast wel bedenken hoe ze genoeg bewijs kunnen verzamelen dat een product is afgeleverd om de fraudeur te ontmaskeren en aan te pakken.

Maar je hebt gelijk dat het op dit moment niet een uitvoerbaar plan is, ook omdat het niet in het belang van bedrijven zelf is.
P_Tingen @Indifstublatia21 september 2023 15:05
Als dit zo is, en een curator laat (bewust) de webshop open nadat het faillisement is uitgesproken, dan zou je die curator eigenlijk aan moeten kunnen klagen voor fraude.
dmantione
@P_Tingen21 september 2023 15:22
Dat is ook gewoon zo, als de curator verkoopt en niet levert, dan kan jij jouw vordering op de curator verhalen. De kwestie is nu gewoon dat BCC nog niet failliet is en er dus geen sprake is van een curator. Het bedrijf mag gewoon handelen. Het moet op zich ook leveren, maar het zit er niet in dat dat nog gaat gebeuren voor het failissement. Zodra het faillissement uitgesproken is, kun je je levering niet langer opeisen, enkel een vordering aanmelden bij de curator.
Tintel @P_Tingen21 september 2023 15:23
idd. Maar die curator wordt pas aangesteld net na het faillissement. Nu zijn het dus zelf gewoon boeven....
Stijnvi @Indifstublatia21 september 2023 15:08
Hij stelt echter dat vanuit de directie van dat filiaal is gezegd dat bestellingen niet uitgeleverd gaan worden en de mensen die, vandaag nog, besteld en betaald hebben, kunnen fluiten naar hun geld en goederen.
Als dit daadwerkelijk het geval is zou er aangifte gedaan kunnen worden van fraude/diefstal.
Je verkoopt namelijk iets zonder van plan te zijn het ooit te gaan leveren.
In het ergste geval kan de directie zelfs persoonlijk aansprakelijk worden gesteld hiervoor.
field33P @Indifstublatia21 september 2023 16:28
Nederland is echt verpest geraakt met dit soort achterlijke constructies.
Het is eerder zo dat het Nederlandse faillissementsrecht uit een ander tijdperk stamt (de Faillissementswet komt uit 1893, toen computers hooguit in vroege analoge vorm bestonden en koningin Wilhelmina dertien jaar oud was) en dat alle pogingen om het te herzien voortdurend gestrand zijn. In die periode haalde de doorsnee consument zijn/haar goederen uit de winkel en betekende betalen doorgaans ook gelijk meenemen.
Indifstublatia @field33P21 september 2023 17:43
Mja, wetten doorzetten/veranderen/aanpassen moet in Nederland altijd 300 jaar duren.
Ayporos @Indifstublatia21 september 2023 16:45
En hoe zit dat dan met al die prachtige aankoopbeschermingen die je via bijvoorbeeld PayPal of Ideal zou hebben waar je bij gebrek aan uitlevering van het betaalde product je geld terug kunt eisen/storneren?

Sowieso heb je 14 dagen bedenkrecht in nederland, dus moet je je geld toch gewoon terug kunnen eisen en krijgen?
watercoolertje @Ayporos21 september 2023 17:15
En hoe zit dat dan met al die prachtige aankoopbeschermingen die je via bijvoorbeeld PayPal of Ideal zou hebben waar je bij gebrek aan uitlevering van het betaalde product je geld terug kunt eisen/storneren?
Ideal heeft dat (van zichzelf) niet hoor, paypal wel!
Sowieso heb je 14 dagen bedenkrecht in nederland, dus moet je je geld toch gewoon terug kunnen eisen en krijgen?
Uhm nee zo werkt het niet, dit zijn uitzonderingen en als 2 zaken met elkaar botsen (er is geen geld beschikbaar en jij hebt recht op geld) dan moet toch 1 van de 2 inboeten?

Garantie heb je ook niet meer van de verkoper als die failliet is!

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 24 juli 2024 19:47]

Bagoll @Ayporos21 september 2023 17:42
iDeal betaalt niet zelf terug uit eigen zak maar 'pakt' het van de andere partij. In dit geval BCC dus.
Maar wat als de rekening niet meer bestaat of geheel legaal door de curator op slot is gezet?
Herman456 @Indifstublatia21 september 2023 19:30
Verbaasd me niets. Ik werkte er in ik vond het een asociaal bedrijf. Je werd zo met werk volgeladen dat je in je pauze moest doorwerken. Dat gezegd hebbende, kan ik deze misdaad niet stoppen.
Stijnvi @theredspecial21 september 2023 15:06
Dat klopt niet. Als klant ben jij niet een preferente schuldeiser. Jij bent gewoon een reguliere schuldeiser, en dus de ***.
Preferente schuldeisers zijn o.a. de Belastingdienst en de UWV. Die krijgen als eerste betaald.
Dan heb je bijvoorbeeld ook nog een bank die op basis van een hypotheek recht heeft op het vastgoed wat als onderpand is aangemeld voor de hypotheek.
Daarna krijg je pas de reguliere schuldeisers, waar jij als klant onder valt. Jij hebt dus net zoveel recht op jouw product of je geld terug als alle andere reguliere schuldeisers.
De achtergestelde schuldeisers (dat wordt afgesproken in het contract van de schuld) komen als allerlaatste aan de beurt.

De kans is dus heel groot dat jij als klant niks krijgt.

https://www.achmearechtsb...at-failliet-voor-levering
dmantione
@Stijnvi21 september 2023 15:28
Eerst nog de dringende schuldeisers. Bijvoorbeeld, als er elektriciteit nodig is om een winkelleegverkoop te kunnen organiseren, of porto om pakjes te kunnen verzenden, dan kan het noodzakelijk zijn om schulden bij deze leveranciers voorrang te geven en zo geld vrij te spelen voor de rest van de schuldeisers.
De Ingenieur @theredspecial21 september 2023 13:57
Ah ok, thanks voor de toelichting. Ik ben niet helemaal thuis in faillissementen, al is het voor de curator natuurlijk gunstiger om de te leveren goederen alsnog met de inboedel te verkopen. Zal bij wet dan anders geregeld zijn, maar ik zou als consument die gok niet willen nemen.
dmantione
@De Ingenieur21 september 2023 15:24
De curator zal de voorraad graag willen verkopen en als hij daartoe besluit door de winkels open te houden, moet hij ook gewoon leveren. Nog niet geleverde goederen op het moment van faillissement zijn evenwel een schuld, die hij samen met alle andere schulden gaat behandelen, dus dat wordt in beginsel niet geleverd.
watercoolertje @De Ingenieur21 september 2023 17:11
al is het voor de curator natuurlijk gunstiger om de te leveren goederen alsnog met de inboedel te verkopen.
Waarom is dat gunstiger volgens jou?
De Ingenieur @watercoolertje21 september 2023 21:32
Geld van de consument al binnen en alsnog de inboedel verkopen. Maar zoals ik al eerder zei, ik weet niet hoe dit precies in zijn werk gaat.
RVervuurt @De Ingenieur21 september 2023 14:19
Volgens de NOS blijven de winkels nog gewoon open voorlopig. Misschien dat het daarom ook mogelijk is om online dingen te kopen?
dmantione
@RVervuurt21 september 2023 15:30
Dat is een hele goede verklaring. Bewindvoerder en curator hebben natuurlijk contact, kunnen zelfs dezelfde persoon zijn. Dus, als de curatoren de winkels open willen houden, dan lijkt me dat een argument voor de bewindvoerder ze niet eerst te sluiten.
moonlander @De Ingenieur21 september 2023 14:10
Het is nog niet failliet. Als je als bedrijf nu de stekker eruit haalt dan zijn ze medeplichtig aan die faillissement omdat ze verkoop staken. Dus ze moeten gewoon doorgaan ondanks dat het er niet goed uitziet.
Jerie @De Ingenieur21 september 2023 16:05
Gauw je waardebonnen nog spenderen zou ik zeggen :)
samvorst @Jerie22 september 2023 00:25
Is al niet meer mogelijk sinds er surseance van betaling is aangevraagd.
Gizmo2000 @De Ingenieur21 september 2023 16:48
Je kan gewoon betalen bij levering aan de deur.
Of betalen via Klarna. Dan betaal je pas als je het hebt ontvangen.
Geen risico voor de klant.
Mariesv10 @De Ingenieur21 september 2023 19:37
Dat is zeker kwalijk op het moment dat het bestuur eigenlijk al weet dat men failliet gaat. Misschien zelfs paulianeus handelen, en dus strafbaar, omdat je hiermee bepaalde schuldeisers benadeeld (consumenten), ten op zichte van andere schuldeisers (preferente schuldeisers).
Steenw @De Ingenieur21 september 2023 21:51
Jup dat is misschien een kwalijke zaak maar je mag van consumenten die via het internet bestellen toch ook wel verwachten dat ze zich verdiepen in wat men besteld en waar ze bestellen
En als je dan het nieuws mist dat het niet goed gaat met deze toko dan mag je je zelf afvragen of je niet begeleid moet gaan wonen
Dus als je nu nog wat besteld bij BCC en er niet geleverd wordt en je ook je geld kwijt bent is dat je eigenschuld
Nl-jeff @De Ingenieur22 september 2023 08:34
Dit is dus een van de redenen waarom ik online alleen met een creditcard bestel. Toko levert niet? Geen probleem geld terug. Wordt wel verstuurd maar niet afgeleverd? Geld terug. Stuk? Guess what... geld terug.
Snap ook niet waarom er over het algemeen zo'n negatief stigma heerst omtrend cc's. Het is gewoon vele malen beter dan ideal/maestro.
Pulletjen @De Ingenieur22 september 2023 09:36
Ik heb dit ooit een keer gezien bij een klant die failliet ging en waarvan ik de hosting deed. Toevallig moest ik mijn geld ook nog krijgen over de lopende periode dus ik heb toen de stekker eruit getrokken (suspend) na het faillissement

Ik kon het niet aanzien dat er mensen nog bestellingen deden van 2k + en de curator had geen haast om er wat aan te doen.

Toen hij kwam om de website zelf was hij niet echt geamuseerd haha.
gielie 21 september 2023 13:45
Was te verwachten. Ik zie net dat er online nog gewoon besteld kan worden. Dit zou m.i. strafbaar moeten worden. Kans dat er daadwerkelijk geleverd gaat worden is vrij klein natuurlijk.
——-Update 16:11——-
Of klanten hun bestelde producten nog geleverd krijgen, is niet duidelijk.

Zegt genoeg denk ik.

[Reactie gewijzigd door gielie op 24 juli 2024 19:47]

LinuX-TUX @gielie21 september 2023 13:48
Zolang ze nog in aanvraag zijn voor faillissement, ben ik het met je eens dat het een grijs gebied is. Wat moeten ze dan doen in de tussentijd? 100% schuld draaien of nog een beetje omzet proberen te maken om kosten (voor zover mogelijk) te dekken?
LOTG @LinuX-TUX21 september 2023 14:18
Eigenlijk zou je als klant dan ook moeten kunnen stellen dat het product op moment van betalen jou eigendom is en de curator niet achteraf jou geld kan houden EN het product uit voorraad nog eens verkopen.

Ik kan als klant namelijk niet zien of BCC op de achtergrond nog gewoon bestellingen verwerkt en uitlevert. Alleen dat ze bestellingen en geld aannemen.
Tintel @LOTG21 september 2023 15:32
Juist. En dat hele gedoe met prevalente schuldeisers....waarom hebben die meer rechten dan (omdat ze dat willen natuurlijk...) ? Gewoon verdelen na aanmelding. Want dankzij die verdelingen zijn levernaciers en klanten altijd de klos en om die reden daalt het vertrouwen in winkels in dit soort situaties natuurlijk nog verder en kun je een doorstart wel vergeten.
RJG-223 @Tintel21 september 2023 18:16
Juist. En dat hele gedoe met prevalente schuldeisers....waarom hebben die meer rechten dan (omdat ze dat willen natuurlijk...) ? Gewoon verdelen na aanmelding. Want dankzij die verdelingen zijn levernaciers en klanten altijd de klos en om die reden daalt het vertrouwen in winkels in dit soort situaties natuurlijk nog verder en kun je een doorstart wel vergeten.
Er zijn meestal maar weinig preferente schuldeisers. Belastingdienst, UWV, en hypotheekbank (maar maximaal tot de waarde van het in hypotheek gegeven pand). Andere preferente schuldeisers zijn bedrijven die beslag ergens op hebben laten leggen, tot maximaal de waarde van het goed waarop beslag gelegd is. Dus dat valt heel erg mee.

De reden waarom ze meer rechten hebben, is voor belastingdienst en UWV: omdat het de overheid is, en dus wij allemaal. Dat scheelt ons allemaal weer een belastingverhoging. Voor de anderen hebben ze die rechten omdat ze een hypotheekrecht hebben op een pand - dat is dus afgesproken bij het aangaan van de lening, en dat wordt alleen in zeer specifieke gevallen gedaan, of als ze dus beslag hebben gelegd ergens op vóór het faillissement. Dat is óók niet zoals het normaal loopt - dat komt dan omdat ze maar steeds, langere tijd, niet betaald werden, en uiteindelijk, om het bedrijf te dwingen, dus dat beslag hebben gelegd. En het is niet doenlijk om dat voor elke schuld te doen. Nog afgezien van het feit dat je klanten dan niets meer bij je kopen, als je dat steeds doet...
Tintel @RJG-22322 september 2023 09:05
omdat het de overheid is, en dus wij allemaal.
En de klanten en de leveranciers - dat zijn wij toch ook? Het punt is nu juist dat deze vreemde verdeling het risico (op totaal verlies) voor leveranciers en klanten best wel wordt verhoogd. Maar dat de overheid nu juist als functie heeft de handel te stimuleren (ooit....). Maar die handel valt weg en dus ook de kans op een doorstart....
RJG-223 @LOTG21 september 2023 18:07
Eigenlijk zou je als klant dan ook moeten kunnen stellen dat het product op moment van betalen jou eigendom is en de curator niet achteraf jou geld kan houden EN het product uit voorraad nog eens verkopen
Als jij jouw produkt specifiek kunt aanwijzen, dan is/blijft het van jou. Maar dat is meestal niet zo.

Als jij bijv. jouw laptop voor reparatie brengt, en jij zijn gaan failliet, en jij kunt dan bewijzen dat een bepaald produkt van jou is (bijv. a.h.v. het serienummer op een aankoop- of reparatiebon), dan is dat van jou. Anders valt het in de boedel. Meestal krijg je bij koop niet een mailtje met het serienummer van jouw nieuw aangekochte produkt. Dus kun jij het dan niet specifiek aanwijzen, en dus heb jij geen specifieke rechten.
Sfynx @RJG-22321 september 2023 21:30
Maar er is wel een koopovereenkomst tot stand gekomen.

Die kan je:
  • nakomen door het product te leveren
  • annuleren door het betaalde geld terug te geven
Elke ander scenario is diefstal.
RJG-223 @Sfynx30 september 2023 07:21
annuleren door het betaalde geld terug te geven
Inderdaad. En dat is dus wat gebeurt: jouw koop wordt geannuleerd, en jij hebt dan recht op je geld terug. Geen centje diefstal.

Maar dan heb je je geld nog niet. Daar heb je alleen recht op. Dus je hebt een vordering op het bedrijf. Net zoals de andere geldschieters: leveranciers die nog niet betaald zijn, mensen of banken die aan dat bedrijf geld geleend hebben. Maar ook energieleveranciers voor dat bedrijf, schoonmaakbedrijven die het kantoor schoonhouden, etc. etc. etc. Ieder daarvan zou kunnen claimen dat 'het diefstal is'.

En dan is er dus het probleem dat al die mensen hun geld terug willen, maar dat er waarschiijnlijk niet voldoende geld is om iedereen te betalen. Wat is jouw oplossing daarvoor ? De enige oplossing is om alles eerlijk te verdelen: als er totaal 10 miljoen schuld is, en er is 1 miljoen beschikbaar na verkoop van alle bezittingen, dan krijgt iedereen 10% van zijn vordering.

Datzelfde heb je ook als je je buurman die verslaafd is 1000 euro leent. Als hij die niet terug kan betalen, dan krijg je die niet terug. Kun je hoog en laag springen, maar als hij het geld niet meer heeft, en ook nooit meer kan betalen (misschien is ie overleden...), dan ben je het kwijt. Pech, maar er is niemand die 1000 euro over heeft en die dan aan jou wil, of moet geven...
theredspecial @LinuX-TUX21 september 2023 13:51
Dat er verkocht wordt, is logisch. De curator heeft nu als opdracht om zoveel mogelijk opbrengsten te genereren. Consumenten moeten wel van de situatie op de hoogte gesteld worden: zo is er voor garantie geen kanaal meer via BCC.

Uiteraard allemaal in afwachting van of de curator een koper kan vinden.
Oddlobster @theredspecial21 september 2023 14:05
Vraag mij dus af hoe lopende garanties geregeld gaan worden..2 weken geleden een garantie aanvraag geplaats ivm defecte wasmachine die we 1,5 jaar geleden bij BCC gekocht hebben. Van de reparateur nog niks gehoord, die staat gewoon nog ingepland. Of zou die zijn rekening straks gewoon naar de fabrikant sturen?
TweakJunior @Oddlobster21 september 2023 14:32
Ik heb hetzelfde probleem, niet eens 1 jaar oude OLED TV gekocht bij BCC die nu helemaal niet meer werkt na 1x al gerepareerd te zijn.
€2000 TV die niet werkt zonder garantie, lekker dit.
TheVMaster Moderator WOS @TweakJunior21 september 2023 14:51
Je hebt toch gewoon fabrieksgarantie? Vaak kun je dat ook gewoon zelf via de fabrikant regelen.
Heroic_Nonsense @TheVMaster21 september 2023 16:59
Nee- in Europa heb je garantie* bij de verkoper, niet bij de fabrikant. Althans wettelijk. Het staat de fabrikant vrij om een garantie aan te bieden, en die ook in te perken ten opzichte van wat bij winkels verplicht is**.

Het is ook zo dat als BCC wordt overgenomen, dat niet automatisch betekent dat de garantieverplichtingen ook worden overgenomen. Het kan zijn dat de nieuwe eigenaar geld vraagt voor de reparatie of je zelfs niet wil helpen. Daartegen sta je helaas machteloos - de nieuwe BCC is op papier een nieuwe rechtspersoon waar jij als oud-BCC-klant geen overeenkomst mee hebt.


*garantie kennen we in Nederland overigens niet als wettelijke bepaling. Hier dient een product te voldoen aan waarmee de verkoper adverteert en wat je als consument in alle redelijkheid mag verwachten - met een moeilijke term noemen we dat "conformiteit". Daar is geen termijn aan verbonden (ook het soms opgevoerde overzicht van Techniek Nederland/Uneto-VTI is niet bepalend en slechts een nietszeggende poging van de branche om zich in te dekken), maar logisch is dat producten niet eeuwig meegaan. Hoe lang de tijd is dat je mag verwachten dat je product blijft werken, is in Nederland dus een grijs gebied, en wordt nergens ingeperkt zoals dat in andere landen wel is ("garantie").

**bovenstaande geldt dus voor de verkoper. Een fabrikant mag prima zeggen dat je 12 maanden fabrieksgarantie hebt (inperking dus), zolang die fabrikant niet toevallig óók het product direct aan jou heeft vdrkocht. Een verkoper mag zich dan weer niet verschuilen achter de ingeperkte fabrieksgarantie.

[Reactie gewijzigd door Heroic_Nonsense op 24 juli 2024 19:47]

RJG-223 @Heroic_Nonsense21 september 2023 18:24
Nee - in Europa heb je garantie* bij de verkoper, niet bij de fabrikant. Althans wettelijk. Het staat de fabrikant vrij om een garantie aan te bieden, en die ook in te perken ten opzichte van wat bij winkels verplicht is
Je zegt nee (en geeft TheVMaster dus géén gelijk), en daarna leg je uit waarom het toch ja is, en je TheVMaster dus toch gelijk heeft...

Ja: je hébt fabrieksgarantie (als de fabrikant die garantie geeft - en de meesten doen dat). De garantie van de verkoper staat daar los van, en daarvoor kunnen ze zich inderdaad niet achter de fabrikant verschuilen. Maar vaak sturen ze jouw claim wel gewoon door naar de fabrikant, en claimt de verkoper dus de fabrieksgarantie voor jou...
TheVMaster Moderator WOS @RJG-22321 september 2023 19:43
Daarom, ik heb dit zo vaak gedaan. Soms (als je het via een winkel laat lopen) duurt het weken voor iets binnen garantie is gefixt, terwijl het via de fabrikant dan vaak sneller gaat. 😇 Been there, done that.
Heroic_Nonsense @RJG-22322 september 2023 08:03
Nee, want je hebt standaard geen fabrieksgarantie.

Een fabrikant kan een garantie afgeven, maar die is vaak beperkt. Meestal beperkt tot 6, 12 of 24 maanden op bijvoorbeeld, of inperkingen op bepaalde functionaliteiten or alleen garantie op onderdelen en niet op arbeidsloon. Zo'n fabrieksgarantie is dus lang niet zo ontzorgend als de verplichtingen die de verkoper heeft.

Apple bijvoorbeeld, geeft een "1 jarige beperkte garantie" als je het product niet bij Apple zelf hebt gekocht (en geen AppleCare hebt bijgekocht). Apple garandeert daarbij alleen dat het product geen fabricagefouten heeft.

BCC daarentegen moe(s)t ervoor zorgen dat het product blijft functioneren gedurende de te verwachten levensduur.

Sommige fabrikanten geven helemaal geen garantie aan consumenten en laten dat aan de verkoper over.

[Reactie gewijzigd door Heroic_Nonsense op 24 juli 2024 19:47]

ucsdcom @Oddlobster21 september 2023 14:44
Vraag mij dus af hoe lopende garanties geregeld gaan worden..2 weken geleden een garantie aanvraag geplaats ivm defecte wasmachine die we 1,5 jaar geleden bij BCC gekocht hebben. Van de reparateur nog niks gehoord, die staat gewoon nog ingepland. Of zou die zijn rekening straks gewoon naar de fabrikant sturen?
Als normaalgesproken de fabrikant de garantie overneemt zou het nog wel eens goed kunnen aflopen.

Anderzijds is juist de verkoper de partij die de garantie verstrekt. Hoewel BCC in een garantiegeval vaak in de PC aanvroeg of de fabrikant omruil of reparatie aanbood voor dat artikel.

Is het echter een reparateur die onder contract staat.......Mijn verwachting is dat de reparateur zijn kruid nu droog houdt. Vaste bezorgbedrijven van witgoed etc. zijn al 2 maanden niet betaald vertelden ze in het nieuws. Dat geldt dan vast ook voor de reparateur.

De kans is groot dat je straks je wasmachine dus ongerepareerd op kan halen.

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 24 juli 2024 19:47]

dmantione
@Oddlobster21 september 2023 15:33
Dat kan best. Sowieso... je wettelijke garantie is niet meer af te dwingen, maar als de fabrikant fabrieksgarantie hanteert kun je aankloppen bij de fabrikant. Het is ook vrij logisch dat als er fabrieksgarantie op zit, BCC, BCC de fabrikant de garantie heeft laten uitvoeren en die zal daar dan gewoon doorgaan met de service leveren.

Als de reparateur door BCC betaald moet gaan worden, ja, dan ga je een probleem krijgen.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 24 juli 2024 19:47]

Timmiejj @theredspecial21 september 2023 14:02
Gaat de curator ook de wasmachine bij Truus afleveren dan? 8)7
theredspecial @Timmiejj22 september 2023 09:36
Ze zullen die nog steeds verzenden. De enige kosten die een curator zal goedkeuren, zijn kosten die direct opbrengst genereren. Vanzelfsprekend kan de curator ook besluiten de hele voorraad aan (zeg) Coolblue te verkopen, maar als ze besluiten de webshop open te laten, zullen ze leveren. Alleen zal PostNL stellen: ik lever pas als de verzending is betaald, niet op krediet.
icall5s @theredspecial21 september 2023 17:01
Welke curator? Ik kan er nog geen vinden, alleen een bewindspersoon.
Sfynx @theredspecial21 september 2023 21:37
Consumenten moeten wel van de situatie op de hoogte gesteld worden
En m.i. is dan de enige goede methode actief moeten bevestigen "let op, levering is niet meer gegarandeerd, je bent wellicht je geld kwijt, vink hier aan als je toch wil betalen" voordat betaling mogelijk is.

Maar dat mogen ze ook niet. Ze worden door de grotere schuldeisers gedwongen om consumenten op te lichten ter verrijking van zichzelf.
wow7 @LinuX-TUX21 september 2023 14:35
Ze zijn failliet
Tintel @wow721 september 2023 15:27
aha...

En hier moest ik wel even om lachen:
"Huur, lonen en energie zijn allemaal duurder geworden. Om geld te verdienen moet je simpelweg hogere marges maken, maar grote leveranciers weigeren in die richting te bewegen."
Die leveranciers hebben dus ook mogelijk te maken met hogere lonen en duurdere energie...

Maar buiten dat: alles wordt duurder maar elektronica/witgoed dus niet? Want dat is de normale response bij inflatie - sterker nog, dat is een reden (oorzaak) van inflatie...namelijk duurdere produkten. En dat is om de marge op peil te houden (en omdat geld minder waard is geworden).
Moogles @Tintel22 september 2023 12:02
Oh, was de oplossing gewoon om de prijzen te verhogen? Dat ze daar zelf niet aan hebben gedacht!
Tintel @Moogles22 september 2023 12:32
Jouw sarcasme lijkt me misplaatst - ik bedoelde het namelijk meer als oprechte vraag: als de prijzen stijgen door hogere lonen, hogere huur, duurdere energie, dan heeft de buurman (=MediaMarkt) daar ook last van. En wat doet dan? Niet de prijzen verhogen?

En het verhogen van prijzen is nu juist aan de gang - ook elektronica is duurder geworden (misschien niet alles...). Dus dan zou de marge dus nog hetzelfde moeten zijn?
icall5s @wow721 september 2023 15:26
Ik zie anders nergens de uitspraak

https://www.faillissement...erlandse-insolventies/?s=
theredspecial @icall5s22 september 2023 09:39
Dit is een "derden site". De correcte bron is de site van de Rechtspraak, die is veel sneller up to date:
https://insolventies.rech...ummer=&type=rechtspersoon

Faillissement is gisteren uitgesproken.
wow7 @icall5s21 september 2023 16:03
Ik ook nog niet maar ik denk dat dit nog niet is bijgewerkt ? , en anders liegt de nos of zijn de emails die verstuurd zijn naar de medewerkers van BCC ook niet waar , ik link alleen naar de Bron.
icall5s @wow721 september 2023 16:38
De titel is stemmingmakend, er is faillissement aangevraagd, maar nog niet uitgesproken
MadDogMcCree @LinuX-TUX21 september 2023 14:07
Ze kunnen ook enkel betalen en ophalen in de winkel als optie geven, dat lijkt mij in dergelijke gevallen een eerlijker proces.
wiseger
@MadDogMcCree21 september 2023 16:41
De optie ophalen in de winkel staat nog wel op de website echter als je erop klikt dan blijkt het nu een dode link te zijn. Zoeken op afhalen in de winkel levert ook geen resultaten meer op.

Kortom, afhalen in de winkel lijkt niet langer de bedoeling te zijn.
alki @LinuX-TUX21 september 2023 14:14
Dat was vd week al op tv ze leveren niks uit, sommige mensen zijn al 5k kwijt
Nimac91 @gielie21 september 2023 13:48
Wat in voorraad is kan nog verkocht worden. Juist om de schade te beperken. Maar vanuit een consument. Zeker niet bestellen bij BCC nu!
tweaker2010 @Nimac9121 september 2023 13:50
Er gaan toch geen orders meer verwerkt worden, het personeel is immers al naar huis gestuurd. Het is gewoon oplichting.
bwerg @tweaker201021 september 2023 14:38
Geen orders verwerken zou oplichting zijn, het faillissement is aangevraagd maar nog niet uitgesproken. Als je al gaat handelen naar een faillissement terwijl die nog niet is uitgesproken ga je als winkel op eigen houtje handelen en zo de rechter voor de voeten lopen.

Als het faillissement niet doorgaat en je hebt wel al klanten weggejaagd ben je als winkel juist zelf schuldig aan alle problemen die daaruit volgen, en het is daarmee gewoon faillissementsfraude. De periode tussen de aanvraag en de uitspraak is vervelend en kan maar beter zo kort mogelijk zijn, maar daar kan de winkel zelf weinig aan doen.

Consumenten konden beter al niet meer vooruitbetalen toen uitstel van betaling werd aangevraagd. Sterker nog, ook achteraf betalen is niet handig aangezien je nog steeds geen wettelijke garantie hoeft te verwachten.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 24 juli 2024 19:47]

Nimac91 @tweaker201021 september 2023 14:00
De winkels zijn nog open en de werknemers zijn nog gewoon aan het werk. Er staat nergens dat de medewerkers naar huis zijn gestuurd.
gladius1983 @tweaker201021 september 2023 13:52
Waar heb je vernomen dat de medewerkers al naar huis gestuurd zijn?
Alekz87 @gladius198321 september 2023 13:55
Jij denkt dat mensen doorwerken als hun salaris onzeker is?
Triogap @Alekz8721 september 2023 13:59
Bij faillsement wordt je salaris gewoon door het UWV betaald mocht het bedrijf daartoe niet meer in staat zijn. Natuurlijk worden dan wel de benodigde uren geminimaliseerd om de schade te beperken. https://www.fnv.nl/werk-i...nt/loon-bij-faillissement
Jazco2nd @Triogap21 september 2023 14:01
En wie gaat de retouren en garantie regelen voor je? Bestel je een stofzuiger, komt deze aan met mankement. Wie gaat dat voor je oplossen. Sorry maar er moet gewoon een waarschuwing staan. Dit is gewoon zoveel mogelijk verkopen. Last verlagen. Typisch iets wat een curator ook zou willen.
Triogap @Jazco2nd21 september 2023 14:14
Oh, ik had het er niet over of het een goed plan was om nu te bestellen bij de BCC. Daarin ben ik het absoluut met jou eens. Ik reageerde erop dat de medewerkers niet meer aan het werk zouden zijn en dat hun salaris onzeker zou zijn.
Jazco2nd @Triogap21 september 2023 14:41
Natuurlijk is je salaris onzeker. Je werkgever is failliet. Leuk dat UWV voor een bruggetje zorgt, maar je moet gewoon een nieuwe baan gaan zoeken. Succes daarmee.. aangezien er steeds minder winkels zijn..
Triogap @Jazco2nd21 september 2023 14:43
Ja, je toekomst is onzeker. Maar je salaris op dit moment als je nu werk verricht is gegarandeerd.
TheVMaster Moderator WOS @Jazco2nd21 september 2023 14:49
Vaak kun je (in ieder geval tijdens de periode van fabrieksgarantie, vaak het 1e jaar of soms langer) bij de fabrikant terecht.
wiseger
@TheVMaster21 september 2023 15:35
En als de fabrikant aan de andere kant van de wereld gevestigd is, hoe regel je dat?
Nu nog iets bij BCC kopen is eerlijk gezegd niet handig.
marco275 @Triogap22 september 2023 02:09
Overuren en vakantiedagen ben je wel mooi kwijt.
Soliest @Alekz8721 september 2023 14:00
Als ze dat niet doen is het werkweigering en zouden ze ook nog op staande voet ontslagen kunnen worden en dan kunnen ze al helemaal fluiten naar eventueel salaris of vergoeding.
SRI @Soliest21 september 2023 14:15
En bij ontslag op staande voet vanwege verwijtbaar gedrag kan het ook gebeuren dat je daarna geen recht hebt op WW of een uitkering.
Tintel @Soliest21 september 2023 15:35
Je hebt gelijk maar willens en wetens meewerken aan oplichting is misschien wel een discutabel punt.
Want geld krijgen van klant en zeker weten dat de klant nooit zijn bestelling gaat krijgen is toch wel oplichting - zeker omdat de klant impliciet of expliciet een levertijd is verteld.
SRI @Alekz8721 september 2023 14:00
Je salaris wordt als ik het goed hebt gegarandeerd uitbetaald door het UWV.
BlackMage @Alekz8721 september 2023 14:01
Volgens mij is hun salaris 'zeker' tot 2,5 maand achterstand, via het UWV. Maar dat geldt alleen voor medewerkers in loondienst tijdens het faillissement. Dus als je nog loon tegoed hebt als je ontslagen wordt dan heb je pech (dan mag je het claimen bij de curator).

Dus je kan het beste niet dingen doen waardoor je ontslagen kan worden, zoals werkweigering.
HADES2001 @Alekz8721 september 2023 14:04
Ja want dit zijn ze verplicht totdat het doek echt valt, een curator zal het overnemen en je ontvangt je loon via het UWV. De curator zal je ontslag in gang zetten en zal aangeven of er nog werk van je verwacht word.

Meer uitleg vind je op
https://rechtwijzer.nl/we.../werkgever-gaat-failliet/
Polderviking @Alekz8721 september 2023 14:05
Je salaris is bij faillissement niet onzeker, dat neemt UWV gewoon over.

Neemt natuurlijk niet weg dat even evengoed scummy is bestellingen te accepteren waarvan je weet dat ze niet uitgeleverd gaan worden.
djiwie @Alekz8721 september 2023 14:11
Dat ben je verplicht, totdat de curator je ontslaat (als de boel inderdaad failliet is). Curator kan je ook aan het werk houden.
Je loonvordering wordt overigens overgenomen door het UWV die je een voorschot verstrekt. En als de curator je in dienst neemt (houdt) zal die ook salaris uitkeren.
icall5s @djiwie21 september 2023 17:08
Welke curator? In officiele registers staat er alleen een bewindvoerder, geen curator
Rossi46 @Alekz8721 september 2023 14:42
Zoals velen hier ook al zeggen; uitbetaling van salaris e.d. wordt overgenomen door het UWV.

Het UWV wordt hierdoor automatisch ook een 'rang 2' schuldeiser. Alleen betaling aan de curator zelf en de betaling van de huur vanaf het faillissement* gaan het UWV voor. Meer uitleg zie je bijvoorbeeld hier.

*Hier heb je ook precies de reden waarom de verhuurders faillissement begonnen aan te vragen. Op deze wijze werd voor hun de schade beperkt gehouden. Naar achterstallige huur kunnen ze waarschijnlijk fluiten, maar door het uitspreken van het faillissement werd voor hen de schade niet nog groter.
Alekz87 @Rossi4621 september 2023 17:56
Helder. Thanks voor de uitleg en link.
Wildfire @Alekz8721 september 2023 17:35
UWV neemt tijdelijk salarisbetaling over gedurende afwikkeling faillissement.

Zelf meegemaakt destijds bij faillissement van MyCom.

Winkel leegruimen, klaarliggende gerepareerde producten retourneren naar klanten, nog niet opgestuurde defecte apparaten ook retour klanten.
kevlar01 @Nimac9121 september 2023 13:56
In de fysieke winkel dingen kopen lijkt me daarentegen geen probleem?
SRI @kevlar0121 september 2023 14:00
Niet mee eens, je hebt tenslotte geen eenvoudig aanspreekpunt meer voor garantie.
watercoolertje @SRI21 september 2023 15:58
Imo hangt het af van de prijs, als ze alles nu met 50% korting verkopen dan maakt die garantie mij echt niet uit, regel ik het (als het al nodig is niet alles gaat gegarandeerd stuk) op de moeilijkere manier met de fabrikant of ik neem mijn verlies bij een defect.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 24 juli 2024 19:47]

Heroic_Nonsense @watercoolertje21 september 2023 16:49
Maar dat doen ze niet.

Op de uitgestalde "demomodellen" na, is de voorraad van BCC veel meer waard dan 50% van de verkoopprijs die gisteren gold. Als het niet verkocht wordt vóór het uur waar de curator er geen heil meer in ziet, dan gaat het naar een opkoper. Of het werkt waardeverhogend voor een eventuele koper.

Je ziet zelden dat faillieten dermate hoge kortingen geven op het volledige assortiment. Wel komt het voor dat er "gestunt" wordt met het faillissement, in de hoop dat er hordes mensen op af komen, om de oninteressante resten kwijt te raken.

Dat laatste zag je bij V&D en Intertoys destijds, waar een hoekje van de winkel was afgezet waar wat pallets met spullen stonden die voor hoge kortingen weg mochten. Maar de krenten waren al uit de pap: Lego, Hot Wheels, Barbie etc. waren al als partij weggeschoven naar een opkoper. Wat daadwerkelijk verkocht werd voor die -50% was spul uit de impulsbakken (plastic dino's, scheetkussens, potjes slijm, knikkers), goedkope Chinese speeltjes (namaak-Rubik's Kubussen, merkloze autootjes etc.) en viltstiften/kleurpotloden/stickervellen.

Bij V&D idem: wat eigen merk spullen, beperkt houdbare voorraad (chocola, drankjes) en kleding van het vorige seizoen. De CD's, games, electronica en de nieuwe collectie kleding/sierraden/horologes was al weg voordat de deuren weer opengingen voor de laatste uitverkoop.

Opkopers van die partijen kunnen natuurlijk wel stunten als ze een goede deal hebben bedongen. Daarom zie je wel eens van die pop-upstores met boedelverkoop van een failliet bedrijf. Maar dan moet je denken aan kleding, meubels, matrassen etc. En soms is die boedel niet eens echt van een faillissement afkomstig, maar gewoon uit een zeecontainer uit China. Maar "faillissementsverkoop" klinkt aantrekkelijker dan "zeecontainerleegverkoop".

Dat dit ook met de computers, witgoed en bruingoed van BCC gaat gebeuren, lijkt me onwaarschijnlijk. Daar worden veel te hoge bedragen voor gevraagd.

[Reactie gewijzigd door Heroic_Nonsense op 24 juli 2024 19:47]

watercoolertje @Heroic_Nonsense21 september 2023 16:53
Maar dat doen ze niet.
Klopt maar als ze dat wel doen maakt die garantie mij dus niet uit :)

Zou niet weten waarom er door 2 mensen gedacht wordt dat ik doe of het daadwerkelijk gebeurd, dat doe ik namelijk niet. Hoe waarschijnlijk het percentage van 50% is doet er ook niet echt toe, het was gewoon uit de lucht gegrepen percentage, 10% korting op bepaalde items zou daarin voor mij ook al doorslaggevend kunnen zijn (een SSD van Samsung bijv. zou ik met 10% korting op de laagste prijs al prima vinden om daar te halen zonder garantie van de verkopende partij).

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 24 juli 2024 19:47]

wiseger
@watercoolertje21 september 2023 16:34
Ze geven geen korting, ze doen gewoon of er niets aan de hand is. Je kan gewoon tegen het volle pond bestellen op de website.

Alleen de optie 'Afhalen in de winkel' is nu wel uitgezet. Staat nog wel op de voorpagina van de site maar als je erop klikt dan blijkt het nu een dode link te zijn. Ze 'leveren' kennelijk alleen nog thuis.
watercoolertje @wiseger21 september 2023 16:51
Ze geven geen korting, ze doen gewoon of er niets aan de hand is. Je kan gewoon tegen het volle pond bestellen op de website.
Dat zeg ik ook precies nergens :)
com2,1ghz @kevlar0121 september 2023 13:58
Garantie gaat dan wel een probleem worden.
Cyberpuppy @gielie21 september 2023 14:01
Misschien is er wel een koper voor de webshop. Dan zou sluiten een hele slechte zet zijn.
dangerpaki @gielie22 september 2023 07:53
Crimineel inderdaad. Zou niet mogen. Maar de staat laat het lekker z’n gang gaan. En bij terug krijgen van je geld staat de staat met z’n belastingdienst weer vooraan en de consument achteraan. Dus geen wonder dat ze hier niets aan doen.
copywizard 21 september 2023 13:45
Vervelend om te horen maar niet geheel onverwacht natuurlijk de Retail is gewoon een moordende markt en had eigenlijk al verwacht dat BCC het einde van de pandemie niet zou halen maar ze hebben het nog lang volgehouden.

En zo is er nog maar 1 (grote) elektronica keten.

Hoop voor de werknemers dat ze snel iets anders vinden.
jeantje @copywizard21 september 2023 13:47
Twee dan he, Coolblue & Mediamarkt.
noway @jeantje21 september 2023 13:57
die mogen ook kapot gaan beide winkels en bol.
alle kleine computer zaken zijn verdwenen...waar kun je nu nog terecht?

en zeg niet mediamarkt die hebben nul verstand van zaken
CrownVictoria @noway21 september 2023 14:07
Wat is er mis met Coolblue en Mediamarkt?
En de kleine computer zaken verdwenen... Dus?
Blijkbaar was er dus niet genoeg animo (meer) voor.
De hardware en software is tegenwoordig dusdanig volwassen geworden dat een computerzaak ook weinig overlevingscapaciteit meer heeft.
segil @CrownVictoria21 september 2023 14:29
Of een (nieuwe) eigenaar denkt alleen maar aan bezuinigen en geld verdienen. Zoals bij Megekko, die besloot de winkel van cdromland op te heffen. Waar oudere mensen nog terecht konden voor vragen en (betaalde) hulp bij reparaties e.d. Nu is het nog (tijdelijk) een ophaalpunt geworden.
TheVivaldi @segil21 september 2023 14:46
Ach, met die winkelpanden weten ze gewoon niet wat ze willen. Xenos wilde een aantal jaar geleden weg uit mijn middelgrote stad en dat deden ze ook, maar 2 jaar later waren ze alweer terug (hetzij in een ander pand), omdat ze toch spijt hadden. En ING wilde een paar jaar geleden weg en gingen dat ook en verwezen iedereen door naar een filiaal in een andere stad. Maar sinds kort zijn ze weer terug nadat ze een ander pand vlakbij het oude pand voor weet-ik-hoeveel-geld hebben opgeknapt. Blijkbaar ook spijt?

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 24 juli 2024 19:47]

MvdW- @CrownVictoria21 september 2023 14:22
Nou ja 2 dingen over de Mediamarkt:

1: ik kan me er soms wel aan storen dat zo'n medewerker van Mediamarkt het denkt te weten maar gewoon onzin aan het verkopen is. Uit respect laat ik de medewerker zijn verhaal doen terwijl ik beter weet.
In Eindhoven waar ik woon, had je heel lang Paradigit zitten en dan was het juist wel leuk als je de winkel binnen liep en iemand je hielp die affiniteit had met de IT.

2: Op de website staat vaak dat het product nog op voorraad is in de winkel, ga je naar de winkel dan is het product niet op voorraad. (Ik woon in het centrum van Eindhoven, dus ik loop wel even dan het te bestellen). Tegenwoordig kun je het na 30 min afhalen, dus dat is dan wel weer een pluspunt.

Coolblue kan ik eigenlijk weinig over zeggen dan dat ik er goede ervaringen mee heb zowel online als in de winkel.

Het is inderdaad volwassen geworden, maar ik denk ook dat het een generatie ding is; immers grotendeels van het personeel van Mediamarkt en Coolbue zijn jong en zijn opgegroeid met de mogelijkheden van nu.

[Reactie gewijzigd door MvdW- op 24 juli 2024 19:47]

icall5s @MvdW-21 september 2023 15:31
Inmiddels krijg je online beter gratis advies dan in een winkel. Denk aan Tweakers, Reddit, Youtube.

Stel, je zou Coolblue binnen lopen en advies vragen over een processorkoeler. Ze hebben de beste luchtkoelers niet eens, dus die kunnen ze ook niet adviseren. De top 3 luchtkoelers is momenteel: Phantom Spirit SE, Fuma 3, en Peerless Assassin SE.

Waarschijnlijk raden ze je een Dark Rock Pro 4 of NH-D15 aan voor dubbel het geld wat pure verkwisting is.

Zelfs "moderne" bedrijven als Coolblue doen geen moeite meer om hun klanten de beste producten te leveren.
MvdW- @icall5s21 september 2023 19:50
Ben het helemaal met je eens als ik je reactie zo lees!
noway @CrownVictoria21 september 2023 15:42
Als ik dat jouw moet uitleggen met de rede waarom.....jij zal wel opgegroeid zijn met deze winkels.
Een computerzaak is altijd beter.
En betere service dan jouw lieveling winkels die de kleine zaken zoals { computerland,paradigit,mycom...enz } kapot heeft gemaakt.
waar kan je nu met je PC terecht als er iets niet werkt?
Kan jij je pc uitlezen wat er stuk is?

{ De hardware en software is tegenwoordig dusdanig volwassen geworden dat een computerzaak ook weinig overleving capaciteit meer heeft.}
Dus als jij problemen met de onderdelen hebt...dan weet jij en kan jij het maken?
Of ga jij dan naar Mediamarkt hahahahahahahaha
S6 ermee
CrownVictoria @noway21 september 2023 16:46
Waaruit maak je op dat een CB of MM mijn favoriete winkels zijn?
jij zal wel opgegroeid zijn met deze winkels.
Een computerzaak is altijd beter.
Het enige wat jij doet is aannames en persoonlijke meningen of opvattingen als feiten presenteren.
Je berichten zijn veelal non constructief of gebaseerd op emotie.

Ik heb bij een computerzaak gewerkt, ja die zijn vaak servicegericht.
Dat zit ook vaak in IT'ers, servicegerichtheid.
De PC markt is al jaren dalende.
Het is dus niet meer dan logisch dat er ook minder ondersteuning nodig is.

Ik neem overigens aan dat jij ook nog naar een kruidenier gaat en je melk haalt bij de melkboer?
Succes inderdaad.
Tintel @CrownVictoria21 september 2023 15:40
Blijkbaar was er dus niet genoeg animo (meer) voor.
Dat is het niet denk ik. Het is een kwestie van marges en grotere ketens kunnen wellicht lagere inkoopprijzen bedingen. En bij eventuele problemen is de kleinere schaal ook een probleem (relatief meer resources nodig om het op te lossen).
Maar dat gedoe met de marges is een direct gevolg van de macht van het 'grote kapitaal'.
HandheldGaming @noway21 september 2023 14:58
Mwoah... bij Mediamarkt moet je heeeeeeeel veel geluk hebben wil je iemand met kennis van zaken treffen.

Maar goed we zitten in een "consolidate or kill" periode voor consumentenelektronica. In de vorige die ik me kan herinneren verdwenen Dixons, Dynabyte, TforTelecom etc. Nu is het de beurt aan BCC. Waarschijnlijk is de consolidatie poging niet lekker verlopen dus nu wordt het gekilld om alsnog geconsolideerd te worden.

Ik weet niet of ik blij ben met al die consolidaties in de markt. Het wordt er zo fucking saai en vervelend van. Kennis gaat verloren op alle niveaus en het aanbod versoberd wederom. Prijzen gaan ook stijgen, want de concurrentie verdwijnt.

We zijn op weg naar een wereld waar enkel de titanen overleven. Zelfs de reuzen zijn te klein om niet opgevroten te worden.

Bol of Coolblue zullen deze of in een volgende ronde worden gekilld en zo gaan we door tot ook wij een Amazon-only markt zijn.Om even lekker pessimitisch te zijn.
Andros @HandheldGaming21 september 2023 15:06
Binnenkort als je een winkel binnen stapt "Welcome to Costco, I Love You"?
HandheldGaming @Andros21 september 2023 15:42
Ook een optie
Tintel @HandheldGaming21 september 2023 15:44
Prijzen gaan ook stijgen, want de concurrentie verdwijnt. We zijn op weg naar een wereld waar enkel de titanen overleven.
Idd en dat is eigenlijk foute boel.... niet dat ik veel sympathie had voor de winkels die verdwenen zijn maar de vervanging door super-ketens voegt niet zoveel toe.
Schaalvergroting lijkt de enige manier te zijn maar dat leidt heel waarschijnlijk tot minder kennis van het produkt.
HandheldGaming @Tintel21 september 2023 15:51
Het wordt allemaal nogal schraal. Maar tegelijk is het een beweging die je in iedere markt ziet. Hier kan je een filosofische discussie op loslaten, waarvan ik de uitkomst niet ken. Het leidt in elk geval tot consolidatie van macht. Wat altijd een probleem is in mijn ogen.
Tintel @HandheldGaming21 september 2023 17:46
idd. En de ellende is dat dus een markt over te nemen is door meer kapitaal. En doordat er investeringsmaatschappijen bestaan die investeerders als het ware bundelen, beschikken deze dus over enorm veel kapitaal.
Natuurlijk mag een monopolie niet maar daar werken ze mooi omheen lijkt het. Of te wel door duo-polies of doordat door de vele investeringsmaatschappijen die ertussen zitten.

Veel geld was al erg machtig - heel erg veel geld is dus nog machtiger.... en zo gaat de consolidatie verder... :|
HandheldGaming @Tintel21 september 2023 20:15
Wat mensen zich moeten gaan afvragen is of we een maatschappij hebben om zoveel mogelijk kapitaal er uit te genereren en daarmee het leven van de eigenaar ervan zo prettig mogelijk te make (huidige situatie). Of dat we een maatschappij hebben om het leven van de mensen binnen de wereldwijde gemeenschap zo prettig mogelijk te maken (utopische situatie).

Ik neig hoe langer hoe meer naar de laatste. Om de simpele reden dat ik het goed heb als iedereen het goed heeft. Maar als ik het alleen goed heb, dat ik het uiteindelijk ook ellendig zal hebben. Wanneer ik de enige ben zal ik in eenzaamheid sterven en alle andere in armoede en verdriet.

Natuurlijk zijn utopieen geen realiteit en bestaan ze niet netzoals perfectie niet bestaat. Maar het mag wel een streven zijn.

Maar goed, oo dit moment verplichten de regels bedrijven om zoveel mogelijk te extraheren uit de maatschappij voor hun aandeelhouders. Dus zullen ze de regels volgen met alle gevolgen van dien.

De verschraling van het retailmarkt aanbod is maar een klein issue op deze schaal. Maar goed... genoeg gelul van mijn kant.
Tintel @HandheldGaming22 september 2023 09:19
dat we een maatschappij hebben om het leven van de mensen binnen de wereldwijde gemeenschap zo prettig mogelijk te maken (utopische situatie).
Ik sluit me hier graag bij aan....

Nu blijft alles suboptimaal omdat de grote verschillen in kapitaal, mensen of crimineel maakt (geen excuus - wel een effect) of slecht gemotiveerd (niet altijd natuurlijk) of geldzorgen (waardoor men minder goed functioneert) of - dankzij het vele kapitaal - bang voor ontvoering/diefstal e.d.

Natuurlijk is het ook weer niet handig om alle 'beloning' te schrappen omdat dit ook slecht is voor motivatie. Maar beloning kan op vele manieren (niet alleen geld dus).

Maar goed... we dwalen af... :*)
Bartmanz @noway21 september 2023 14:19
Tijden veranderen, net als de winkelstraat.
Vroeger had je in elk dorp een kruidenier, een melkboer, een groenteboer, een eierboer, een bakker, enzovoorts. Met de komst van de supermarkten zijn veel van deze winkels verdwenen.

Nu zie je hetzelfde gebeuren met de winkels in witgoed, elektronica, computerspullen, etc.. Door de komst van grote ketens als MediaMarkt en helemaal door de opkomst van internet veranderd de concurrentiepositie en zijn de 'oude' winkels niet meer rendabel.

Waar je als kleine winkelier het verschil kunt maken is met de service.
litebyte @Bartmanz21 september 2023 14:36
Helemaal mee eens, tijden veranderen - maar dat er straks (nu..) nog maar enkele aanbieders zijn is voor de consument en concurrentie/keuze niet echt geweldig.
noway @Bartmanz21 september 2023 15:48
Dat klopt wat jij schrijft.....het is gewoon doodzonde.
Je krijgt straks een lege winkelstraat in elke stad.....of om de 10 meter alleen maar zuip en vreet tenten
cc12 @Bartmanz21 september 2023 16:35
Dan zullen het ook wel slechte tijden worden voor DHZ-zaken zoals Praxis en GAMMA want de Lidl heeft ook elke week (elektrisch) gereedschappen en toebehoren in de aanbieding.
Tintel @Bartmanz22 september 2023 11:21
Gek genoeg zie ik soms toch weer een stap in de andere richting: dus een grote slager en groenteboer - vlak bij de supermarkten (en daarvan zijn er ook nogal wat).
Die dan zogezegd - een beter assortiment voert met kwalitatief betere produkten.

Misschien komt men er toch van terug? Want het punt bij witgoed en elektronica is: als het merk X is en type Y, dan maakt het niet meer uit waar je het koopt.

Echter met een biefstuk en sla bestaat die typering niet. Dus kan de verkoper zich wel degelijk onderscheiden en verkoopt echt andere produkten.
batteries4ever @noway21 september 2023 15:00
Als jij je zin krijgt blijven er alleen online shops over... handig voor je oude tante!
noway @batteries4ever21 september 2023 15:44
Mijn Tante is nu al slimmer dan U
Bruin Poeper @noway21 september 2023 14:28
die mogen ook kapot gaan beide winkels en bol.
alle kleine computer zaken zijn verdwenen...waar kun je nu nog terecht?

en zeg niet mediamarkt die hebben nul verstand van zaken
Dankzij onze cultuur met hoogopgeleide mensen (en in het bijzonder Tweakers) kunnen wij toch zelf onze spullen repareren?
Je onderdelen haal je bij Eijlander zo uit de winkel. Gewoon ff langs gaan en je kan diezelfde dag nog verder. Je kan er zien wat je koopt en krijgt vragen direct beantwoord door een mens met verstand van zaken.
cc12 @Bruin Poeper21 september 2023 16:38
Want Ede zit voor iedereen naast de deur??

Kom op zeg, jij bakt ze bruin!
Bruin Poeper @cc1221 september 2023 17:32
Want Ede zit voor iedereen naast de deur??
Ede ligt misschien niet naast jouw deur, maar in NL toch tamelijk centraal.
Als toch eens gaat kijken kan je gelijk het land van Omtzigt en BBB ervaren, is beslist anders dan bij jou thuis.
Als je desondanks Oost West Thuis Best aanhanger bent: je kan er ook postorderen: "Besteld voor 15:00 uur en indien voorradig wordt het de zelfde dag verstuurd" (En voorradig betekent dat ze het in hun eigen winkel/magazijn hebben liggen, en daar ligt véél.)

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 24 juli 2024 19:47]

AvWijk @Bruin Poeper22 september 2023 17:30
Ede, centraal? Ver buiten de randstad man. Utrecht is centraal.
blackshelve @noway21 september 2023 14:43
Die hoeven voor mij niet kapot te gaan. Niets mis met ze.
RaJitsu @noway21 september 2023 14:47
Als ze hun personeel beter zouden trainen of alleen mensen zouden aannemen met verstand van zaken, zouden ze de marge van hun assortiment ook niet op hetzelfde niveau kunnen stellen.
De Ingenieur @jeantje21 september 2023 13:50
Ik vermoed dat copywizard op electronicaketens met grote winkels doelt. De Coolblue heef een vrij klein aantal artikelen in de winkel staan en richt zich vooral op online.
litebyte @De Ingenieur21 september 2023 15:00
De mediamarkt is niet veel meer hoor...veel mediamarkten hebben dan ook nog maar de helft van hun vloeroppervlakte wat zij eerst hadden.
Tintel @litebyte21 september 2023 16:00
Mee eens. Ze proberen zich te richten op life-style produkten lijkt het. Dus de beleving wordt belangrijk. En de hoeveelheid produkten per oppervlak daalt daarmee ook. Maar de marges zullen hoger zijn op dure tablet/mobieltjes en koffie zetapparaten.
copywizard @jeantje21 september 2023 13:50
Met 14 (kleinere) showrooms niet bepaald een grote retailer te noemen al is dat subjectief natuurlijk.
Het is wel degelijk en grote online retailer.

(tegenover 48 "grote" mediamarkt filialen)

en zelfs de kleine Expert heeft al 10x zoveel winkels als coolblue.

[Reactie gewijzigd door copywizard op 24 juli 2024 19:47]

litebyte @copywizard21 september 2023 14:58
De mediamarkt hier (oosten des lands) heeft een waardeloos assortiment (winkelvoorraad) voordat je binnenkomt wordt je dan vaak ook nog lastig gevallen door een of andere verkoper van een loterij..in de winkel is het een treurnis als het gaat om de verkopers (amper te vinden) en hun kennis...met adviezen..."heb je zelf al online gekeken?"
alki @jeantje21 september 2023 14:13
Die kunnen nu lekker de prijzen verhogen, doordat ze alle kleine zaken kapot gemaakt hebben door hun "lage prijzen"
Thijsiey @copywizard21 september 2023 13:53
Expert is ook nog een vrij grote keten, al zou ik niet weten wanneer ik daar voor het laatst ben geweest, laat staan wat heb gekocht
CriticalHit_NL @Thijsiey21 september 2023 13:57
Electroworld ook nog zo'n voorbeeld.
Andros @CriticalHit_NL21 september 2023 15:12
Dat is toch meer een keten van zelfstandige winkels die samen een merk uitdragen? De Electroworld winkels die ik ken bestaan meestal uit een dorpswinkel waarvan de eigenaar zich aan sluit bij een inkooporganisatie oid. Toch iets anders dan een hele keten als BCC.
Insert12 @Thijsiey21 september 2023 14:05
Expert is juist de keten waar ik (en veel anderen in mijn omgeving) naar toe gaan. Het is niet de goedkoopste winkel waarschijnlijk, maar ze bieden wel goede service en hebben kennis van de producten. Dat doet voor ons een hoop.
roberto250b @Insert1221 september 2023 15:18
Laatst garantiedingetje via expert gehad, top geholpen mocht een vergelijkbaar product naar keuze uitkiezen toen bleek dat het niet gemaakt kon worden en ze hetzelfde niet meer hadden een jaar later. kreeg nog 50 euro toe ook want het nieuwe product was iets goedkoper dan de originele aanschaf.

Iedereen loopt altijd te zeuren over prijzen ect maar een fysieke winkel is een zegen als je een keer wat hebt.
Mijn gevoel is dat de meeste mensen hun garantie niet eens verzilveren over internet omdat dit gewoon teveel gedoe is, heen en weer mailen + eigen verzendkosten oid. We bestellen wel weer nieuw als het kapot is.
De Ingenieur @Thijsiey21 september 2023 13:59
Toevallig net daar iets besteld: sonos one SL speakers in de aanbieding voor 140 euro. Mijn weborder werd naast de gebruikelijke email ook nog telefonisch bevestigd door de leverende vestiging, dat is dan wel weer een goede persoonlijke touch.

De fysieke winkels ben ik al in geen decennium meer binnen geweest. Ik heb daar nog een beetje het beeld van mannen in te grote pakken met een foute oranje stropdas voor me.

[Reactie gewijzigd door De Ingenieur op 24 juli 2024 19:47]

ucsdcom @Thijsiey21 september 2023 14:39
Expert is ook nog een vrij grote keten, al zou ik niet weten wanneer ik daar voor het laatst ben geweest, laat staan wat heb gekocht
Het is zo jammer dat als je daar iets bestelt het filiaal het komt brengen op een tijd die niet uit komt. Daarom bestel ik niet online. Ik wil het bestellen en af laten leveren op een post.nl locatie (bouwmarkt) waar ik na het werk nog terecht kan.
Sfynx @ucsdcom21 september 2023 21:47
Voor dingen als witgoed hebben dat soort zaken nog wel bestaansrecht wat betreft de bezorg- en installatieservice. Teveel gedoe om zelf met wasmachines te slepen.
Dan heb je niet zoveel aan een PostNL locatie ;)
ucsdcom @Sfynx22 september 2023 08:30
Voor dingen als witgoed hebben dat soort zaken nog wel bestaansrecht wat betreft de bezorg- en installatieservice. Teveel gedoe om zelf met wasmachines te slepen.
Dan heb je niet zoveel aan een PostNL locatie ;)
Coolblue heeft een prima bezorgdienst voor wasmachines en bij diverse online only discounters kan je ook pakketten afnemen voor bezorgen en installatie. Die meerwaarde is er dus ook niet altijd meer.

Helaas hebben ze niet mee kunnen gaan met wat de klanten willen. Best jammer de lokale BCC was een best goede zaak.
Kenneloth @copywizard21 september 2023 13:50
Ik werk in de e-commerce, daar is het zeker niet veel beter. Het is heel moeilijk vandaag de dag een goede USP te hebben. Iedereen kan snel leveren, iedereen heeft spaarpunten, iedereen biedt achteraf betalen aan. Waar je dan ook besteld vandaag de dag maakt niet heel veel meer uit en dit zorgt ervoor dat we allemaal shoppen om de prijs of je moet echt een uniek product/dienst aanbieden.

Er zijn maar een paar bedrijven die rijk worden, advertentieplatformen zoals Google Shopping.
sympa @Kenneloth21 september 2023 14:13
Bekijk het van de andere kant misschien? Niet snel leveren, maar wel goedkoper?
Kenneloth @sympa21 september 2023 14:21
Of nog niet beter, mensen moet accepteren dat een goed product geld kost.
Andros @Kenneloth21 september 2023 15:14
Mensen moeten helemaal niets. Klant is koning en zeker in een markt met concurrentie. Als je de klant de schuld gaat geven en je concurrent kan de klant wel naar wens helpen dan doe je als bedrijf iets fout. Een tent als Coolblue begrijpt dat blijkbaar wel, die zijn zelden de goedkoopste maar weten zichzelf prima te verkopen naar de consument. En dat loopt prima :) .
cc12 @Andros21 september 2023 16:43
Coolblue bestaat vooral dankzij hun marketing. Voor de rest is er niets speciaals aan.
Kenneloth @Andros21 september 2023 17:22
Gelukkig mag ik een andere mening hebben en ben ik de gierige Nederlander zat.
Verwijderd @sympa21 september 2023 14:23
alles wat er te koop is wordt al tegen inkoop zowat gedumpt online. Er is altijd wel een partij die ergens een goedkoper kanaal heeft, of met teveel voorraad zit of gewoon met extreem lage marges werkt omdat ze denken amazon te kunnen nadoen.
CriticalHit_NL @Verwijderd21 september 2023 14:28
Dat is nu juist het gevaar dat je niet teveel bij Amazon moet bestellen.
Die zullen eerst tegen dumpprijzen proberen iedereen over te halen bij hun te bestellen, de reguliere nationale winkel met vaak een meer persoonlijk bereikbare service legt hierdoor het loodje omdat ze hier niet tegen concurreren.

Wat is dan het gevolg?

Amazon heeft dan de nare eigenschap dan maar de prijzen omhoog te gooien, je bent toch van ze afhankelijk, als de marktpenetratie hoog genoeg is komt dit vanzelf.
En dan schiet jan met de pet in dit land zichzelf in de voet, want de concurrentie is vrijwel verdwenen.

Ditzelfde blijkt ook aan de gang te zijn met hun AWS cloud services, iedereen maakt er gebruik van totdat ze er vrijwel niet meer vanaf kunnen komen en de prijzen stijgen, want tja alles was toch zo makkelijk...

[Reactie gewijzigd door CriticalHit_NL op 24 juli 2024 19:47]

Verwijderd @CriticalHit_NL21 september 2023 15:24
Dat klopt, ik koop ook niet bij amazon. Maar dit snapt de gemiddelde consument niet helaas. En op zich begrijpelijk, voor veel mensen is het leven al duur genoeg.
wiseger
@CriticalHit_NL21 september 2023 15:58
Ik geloof er niks van dat mensen witgoed bij Amazon bestellen.
BCC gaat ten onder door de fysieke winkels, daar wordt huur voor betaald, daar loopt personeel rond.
Tintel @Kenneloth21 september 2023 16:13
Ja, de webwinkels worden bijna 'drop-shippers' en moeten daarbij ook nog concurreren met Amazon...

En unieke produkten vertalen zich veel te vaak in exhorbinante prijzen. Logisch ook; dat houdt het produkt uniek en lagere produktie aantallen is de reden dat we het produkt als uniek beschouwen.
icall5s @Kenneloth21 september 2023 16:42
Dat krijg je als je een product niet zelf maakt. Je verkoopt alleen iets door. Hoe verwacht je dan een USP te hebben?
Als je dat wil moet je iets unieks maken.
Martinspire @Kenneloth21 september 2023 19:36
Voor goede bezorging zou ik nog wel willen betalen. Dus beter tijdvak waarop je thuis moet zijn, even berichtje dat je er bijna bent zodat ik ook klaar ben, dat ie ook daadwerkelijk bij de deur komt en aanbelt en dat ie het niet neerdropt bij de buren of bij een afhaalpunt die op hele brakke tijdstippen open is.

De problemen met bezorgen zijn de laatste tijd enorm toegenomen, dus doe mij maar een paar euro extra voor een competente bezorger en niet iets wat steeds goedkoper en goedkoper moet waardoor ik mijn hele dag om moet gooien om nog een pakketje in ontvangst te nemen.

Of gewoon pakketkluizen waar je veel meer en veel grotere pakketten in kunt doen. Want ik kan nog geen 25% van mijn bestellingen daar laten bezorgen.
Piggen @copywizard21 september 2023 14:57
Er zijn er (gelukkig) nog wel meer. Bijvoorbeeld MediaMarkt, HelloTV, EP, Expert en ElectroWorld.
Syphrone @copywizard21 september 2023 18:59
Volgens mij mis je er een aantal: expert electro world, EP, obbink, boxxer en denk dat ik er nog wel 1 mis
copywizard @Syphrone21 september 2023 19:28
Veel van deze winkels hebben maar enkele filialen en zijn vaak kleinere winkels niet zo groot als de bcc of mediamarkt bijvoorbeeld.

Daarnaast zijn ketels als boxer en electro World specifiek gericht op bepaalde delen van Nederland.

Neem boxxer bijvoorbeeld deze winkel keten heeft maar 11 winkels waarvan 1 xxl en 1 service punt dit is niet in verhouding met de Mediamarkt en dus ook geen concurent

De bcc en mediamarkt zitten/zaten door heel Nederland.

Want tuurlijk kan ik nog wel honderden ma en pa electro winkels op noemen maar of die een echte concurrent zouden zijn voor de Mediamarkt is maar de vraag?

[Reactie gewijzigd door copywizard op 24 juli 2024 19:47]

Syphrone @copywizard21 september 2023 21:23
De papa en mama winkels vaak niet direct. Maar dan heb je het over een franchiser met 1 winkel maar er zijn genoeg ketens met meerdere winkels die zeker een concurrent op bepaalde artikelgroepen zijn van MediaMarkt. Mediamarkt is groot in telecom als computers maar hebben het zeer lastig op witgoed als tv's om te concurreren met die ketens van een paar winkels die in de regio om zich heen zitten. Dit is vooral nu onderschatten wat die winkels doen. Dat hier een Tweaker niet altijd in de winkel komt is anders.
Sfynx @Syphrone21 september 2023 21:51
EP, Obbink en Boxxer had ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord.

Zijn zo te zien regionale aangelegenheden en/of buiten de grote steden.
petermetroid 21 september 2023 13:58
Ha alweer. Ik kan mij heugen dat dit al meerdere keren het geval is geweest door de jaren heen.
Vroeger heb ik stage gelopen bij de BBC. Het is ook geen wonder dat het nooit echt liep. Weinig personeel en slechte locaties. Als je er heen gaat hebben ze net niet wat je wil.

Wel grappig is dat ze 10 jaar geleden nog een verkoop systeem hadden wat op MS DOS liep.
ELD @petermetroid21 september 2023 14:17
Wel grappig is dat ze 10 jaar geleden nog een verkoop systeem hadden wat op MS DOS liep.
Was waarschijnlijk gewoon een mainframe applicatie en niet DOS.
sus @ELD21 september 2023 14:48
Kan zomaar MS-DOS zijn hoor, daar zijn nog zat systemen van in de lucht waar dan een novell netwerkje achter hangt met een server die 1x per <interval> zijn data naar kantoor doorzet. Daar komt het dan in een moderne omgeving terecht en kan “kantoor” er mee aan de slag.

Vergeet niet dat het omzetten van winkels met meerdere verkooppunten best een klus is die niet perse rendabel is. Als je je bestaande pakket kan blijven gebruiken en je ook correcte cijfers hebt… waarom dan de boel veranderen. Een kassa is een kassa en hoeft niet heel veel meer te kunnen dan een EAN lezen, prijzen optellen, voorraad aanpassen en dat is hem dan wel.
tmtx @ELD21 september 2023 16:51
Het waren terminals die met OpenVMS draaide.
BvdW1978 @petermetroid21 september 2023 15:27
Wat is er precies mis met een kassa die op MS-DOS draait? Software rot niet met de leeftijd.
ELD @BvdW197821 september 2023 15:41
Wat is er precies mis met een kassa die op MS-DOS draait? Software rot niet met de leeftijd.
Eigenlijk wel, ten minste elke afzonderlijke kopie zal zonder additionele maatregelen zoals die in ZFS of via een programma als par2 te maken krijgen met bit rot over langere periodes op opslagmedia zoals harde schijven, geheugenkaarten etc. Kans is beperkt maar kansrijk genoeg dat er in ZFS (en ook Btrfs volgens mij) een oplossing voor is gemaakt.
BvdW1978 @ELD10 oktober 2023 12:30
Storage rot misschien wel, maar de software zelf zeker niet.
Rossi46 @petermetroid21 september 2023 14:07
Tsja, 10 jaar geleden draaide het verkoopsysteem van de Media Markt ook op een bejaard (Duits?) legacy systeem.
suave1234 @Rossi4621 september 2023 14:12
vind je het dan raar dat die gehackt werden een paar jaar terug....
TheMerciless @petermetroid21 september 2023 15:21
Het was geen DOS, maar OpenVMS. Dit waren terminals die communiceerden met een mainframe in het filiaal en in batches ook met het hoofdkantoor. Werkte overigens prima, en was ontzettend snel.
Retrospect @petermetroid21 september 2023 16:28
Het systeem van de units in de winkel was gewoon SAP op de achtergrond. Heb de introductie nog meegemaakt als zaterdag verkoper. Mooie tijd meegemaakt, was toen net de plasmaschermen op de consumentenmarkt kwamen. We hadden er 4 hangen. Mooie herinneren BCC, ontzettend jammer dat ze het niet gered hebben.

[Reactie gewijzigd door Retrospect op 24 juli 2024 19:47]

Sfynx @petermetroid21 september 2023 22:02
Als je er heen gaat hebben ze net niet wat je wil.
Dat had ik vroeger altijd met computerspullen in het centrum van Rotterdam toen ze nog de "computerboulevard" hadden. Shops als Dynabyte en Dixons verkochten goedkoop spul voor veel teveel geld, en de kleinere shops hadden vaak ook nooit het exacte artikel op voorraad waar je naar op zoek was.

Uiteindelijk kocht je het toch maar weer bij Informatique in destijds Bergschenhoek, of bij Alternate in Ridderkerk, omdat die op bedrijventerreinen zaten waar ze een normale voorraad konden aanhouden. Ik had menig fietskilometer gemaakt naar die locaties omdat ik iets nu wilden hebben, een dikke nerd was ik niet :D
Nimac91 21 september 2023 13:46
Al jaren zie ik enkel lege BCC winkels. Het is nooit druk in een BCC is mij jaren opgevallen en ik ben verrast dat ze het zo lang hebben kunnen vol houden. Wel erg jammer dit natuurlijk.
Timmiejj @Nimac9121 september 2023 14:05
als er niemand kwam is het toch niet zo jammer, wat heb je nou aan een grote winkel waar niemand komt..
Nimac91 @Timmiejj21 september 2023 14:09
Hoe kan het niet jammer zijn als je hier op Tweakers zit? Heel soms loop ik wel een mediamarkt in of BCC omdat ik iets nodig heb. En hier op tweakers houden we van producten die bij de BCC te koop zijn. Het feit dat een groot merk als BCC weg gaat is een groot verlies voor onze hobby of interesse gebied.

[Reactie gewijzigd door Nimac91 op 24 juli 2024 19:47]

rickboy333 @Nimac9121 september 2023 15:16
Volgens mij liep de webshop nog prima. Volgens mij werd er ook voorraad direct verzonden door de winkels, en dan nog 1/2 klantjes per dag die een nieuwe stofzuiger willen, en ze konden het wel even uitzingen.

Het zou me niks verbazen als BCC een doorstart maakt als online-only winkel.
cc12 @rickboy33321 september 2023 16:59
Ik vind het assortiment van BCC op het web karig.
Rossi46 @Nimac9121 september 2023 13:53
Hier precies dezelfde ervaring. Ik zag er amper klanten Ik kwam er ook alleen maar omdat het een DHL punt was...
Cyberpuppy @Nimac9121 september 2023 14:09
Ik denk dat dit nu bij meer winkels gaat gebeuren. Hadden eigenlijk al geen bestaansrecht meer, maar dankzij Coronasteun e.d. nog net overeind kunnen blijven. Nu belastingen moeten worden terugbetaald valt het hele kaartenhuis in elkaar.
Martinspire @Cyberpuppy21 september 2023 19:43
Mja en ook zal het voor veel BBCs niet fijn zijn dat ze geen eigendom waren van het pand waar ze in zaten, volgens mij doet Mediamarkt dat wel beter. Je ziet meer winkels die nooit (of na een hele domme beslissing van management puur voor korte termijn) eigendom zijn van hun panden, dat die het heel snel slecht hebben gehad en menigeen failliet is gegaan. De winkelstraten in Nederland zijn in een paar jaar echt gigantisch veranderd. Sommige stadscentra staan half leeg, de rest is langzaam aan het opvullen met meer horeca.
Cyberpuppy @Martinspire22 september 2023 11:52
Leuk als je de panden bezit en dus een voordeeltje in de kosten hebt. Ik betwijfel echter of dit voldoende is om de tent op langere termijn overeind te houden. Toevallig van de week nog even bij die andere grote keten binnen geweest. En wat een armoe is het assortiment inmiddels.
arjax @Cyberpuppy22 september 2023 00:05
BCC heeft geen coronasteun gekregen voor zover ik weet.

BCC heeft op twee punten gefaald. Nieuw "leiderschap" van Mirage en een simpel combinatie van lagere omzet in winkelstraat na corona (zien we universeel) en hogere kosten (inkoop, lonen, energie)
Cyberpuppy @arjax22 september 2023 11:46
De wereld is veranderd zullen we maar zeggen. En ik zou ook niet weten hoe je een fysieke winkelformule moet ombouwen naar iets wat wel nog winstgevend is. Online heeft je links en rechts al ingehaald en online levert inmiddels ook prima service. Wat is voor je klant dan nog de reden om bij jou te kopen?
arjax @Cyberpuppy22 september 2023 13:30
er zijn veel mensen die graag nog advies en of service in de winkel willen. Helaas zijn het er niet genoeg voor de markt, en is het ook nog eens een uitstervend ras, letterlijk en figuurlijk.
Cyberpuppy @arjax22 september 2023 14:56
Klopt. Maar de vraag is of die groep ook bereid is te betalen voor advies en service. Mijn eigen vader klaagt ook altijd, maar ging wel voor advies naar de duurdere winkel en kocht het dan voor letterlijk € 1,- minder ergens anders. Je raad al wat er met die duurdere winkel gebeurde. En nu maar klagen dat het allemaal zo slecht is.

En wat ook niet helpt is die hele weggooimaatschappij. Vroeger koos je zorgvuldig je wasmachine, want ging 20 jaar mee. Nu boeit het eigenlijk niet meer zoveel. Na max. 5 jaar kun je het ding toch al weer weggooien.
arjax @Cyberpuppy22 september 2023 15:07
Spijker - Kop.

Men wilt voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Is gewoon niet te doen.
Bruin Poeper @Nimac9121 september 2023 14:32
Al jaren zie ik enkel lege BCC winkels. Het is nooit druk in een BCC is mij jaren opgevallen en ik ben verrast dat ze het zo lang hebben kunnen vol houden. Wel erg jammer dit natuurlijk.
Dat is bij de Coolblue winkel in onze stad ook het geval.
Misschien is/was het bij BCC zelfs drukker.
Edgenumber @Bruin Poeper21 september 2023 17:09
Vokgens mij is het coolblue concept meer dat het draait om de webwinkel. En dat de fysieke winkel meer een showroom en afhaalpunt is die de zichtbaarheid van coolblue vergroot ipv dat het echt een winkel moet zijn.
ucsdcom @Nimac9121 september 2023 14:54
Al jaren zie ik enkel lege BCC winkels. Het is nooit druk in een BCC is mij jaren opgevallen en ik ben verrast dat ze het zo lang hebben kunnen vol houden. Wel erg jammer dit natuurlijk.
Lokaal was het wel een stoere winkel: hadden ze een filiaal aan de andere kant van de stad tov. de mediamarkt die buiten de stad zat. Precies langs een drukke woon-werk auto en fietsroute. En direct naast een supermarkt waar je toch ook even langs moest. Dus veel klanten gingen toch naar de duurdere BCC om "even iets te halen" zoals over dure kabels etc. omdat ze NU iets wilden aansluiten en de Mediamarkt dan "te ver weg was/niet op de route was".

Wat is het stoere hieraan? Ze hadden op die plek niet zoveel concurrentie van de Mediamartkt, en toen verhuisden ze de boel naar een locatie NAAST de Mediamarkt. Ja, als je al die kant op ging, dan koos je toch voor de Mediamarkt die niet alleen (toen nog) goedkoper was, maar die (toen nog) alles ook gewoon in de rekken had liggen naar keus en je niet dwong tot een premium kabeltje wat te duur was.

Stoer hoor! of moet ik dom zeggen? Wie beslist dat soort dingen zeg!

Ik ging alleen tijdens de Mediamarkt BTW dagen nog wel eens naar de BCC omdat die na 3 dagen de prijzen matchte, niemand in de winkel had en het product ook nog eens op voorraad had. En geen rijen, want de winkel was leeg........

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 24 juli 2024 19:47]

icall5s @ucsdcom21 september 2023 15:36
In mijn ervaring zit een mediamarkt zelden buiten de stad. Amsterdam, Arnhem, Doetinchem, ze zitten overal in het centrum.
blazez @icall5s21 september 2023 21:29
Als ik al een keer naar de mediamarkt zou willen gaan dan ga ik toch echt naar duiven. Lekker ruim op het industrieterrein bij de makro en de ikea etc. gratis parkeren en prima te bereiken. Blijkbaar een van de zeldzaamheden buiten het centrum ?
Cyberpuppy @icall5s22 september 2023 11:55
En daar wil je volgens mij dus precies niet meer zitten. Want je betaalt je scheel aan het parkeren, als je de stad überhaupt nog kunt inkomen. En dan moet je ook nog eens gaan slepen met je spullen.
Martinspire @ucsdcom21 september 2023 19:47
Mja in Den Bosch is ook een BCC op loopafstand van de Mediamarkt komen te zitten, nou die is dus vrijwel altijd uitgestorven. Terwijl ze op 2 andere plekken ook nog zaten en daar liep het waarschijnlijk nog wel prima. Ik heb nooit begrepen waarom ze 5 jaar geleden niet juist meer focus gingen leggen op ofwel kleinere winkels op meer locaties, ofwel grotere winkels op minder locaties maar met dus veel meer voorraad en keuze. Want het grote probleem was namelijk dat ze nu zowel weinig voorraad of keuze hadden en wel op meer locaties zaten, maar voor veel mensen maakte die afstand maar weinig uit. Sowieso hadden ze ervoor kunnen kiezen om de grote steden links te laten liggen en te focussen op de kleinere steden of gemeentes. Ik woon nu ergens waar een Mediamarkt toch zeker 15+ minuten reizen is en een BCC maar 5. Dan ga ik voor simpele dingen eerder daar heen. Het probleem is echter dat het assortiment dermate droevend is geworden, met een enorme focus op budget spul, dat ik voor veel hardware alsnog naar de mediamarkt moet, of zelfs alleen maar online terecht kan (want 1+ uur rijden heeft weinig zin)
joppe99999 21 september 2023 13:56
Weet iemand wat er nu gebeurt met de inventaris? Wordt dat doorverkocht aan andere winkels of heb je ergens de kans op 'goedkoper' in te slaan aangezien er geen garantie vanuit de winkel meer is?
cool1971 @joppe9999921 september 2023 14:01
Dat is aan de curator. Waarschijnlijk wordt de hele meuk (dus ook de kantoorinventaris) geveild en de opbrengst gaat naar de schuldeisers. De opkopers zijn dan vaak van die sluwe witgoedboeren die adverteren met "uit faillissement".
FONfanatic @joppe9999921 september 2023 14:06
Volg Faillissementsdossier.nl, dan komt dat vanzelf langs, of neem contact op met de curator.
Pindakaasie 21 september 2023 14:30
Ik begrijp niet zo goed waarom BCC besloot om 50 winkels open te houden, wetende dat het slecht ging met het bedrijf. Hetzelfde met Big Bazar.

Edit: Was flink downsizen dan niet verstandig geweest?

[Reactie gewijzigd door Pindakaasie op 24 juli 2024 19:47]

ucsdcom @Pindakaasie21 september 2023 15:31
Ik begrijp niet zo goed waarom BCC besloot om 50 winkels open te houden, wetende dat het slecht ging met het bedrijf. Hetzelfde met Big Bazar.

Edit: Was flink downsizen dan niet verstandig geweest?
In hoeverre zijn de filialen franchise en dus een soort van zelfstandig binnen de formule? Dat is mijn gok dat aan de hand is.

Als BCC hoofdkantoor zie je natuurlijk prima welke filialen goed presteren en welke filialen minder presteren. Het sluiten van de achterblijvers zou dan damage control geweest zijn. Maar dan blijkt dat er langlopende huurcontracten zijn op het vastgoed (de winkels) en heeft het opeens al veel minder zin een filiaal te sluiten. En een nieuwe huurder aanleveren is in deze markt ook niet altijd haalbaar. Alleen de personeelskosten en de voorraadkosten vervallen dan.

Is het Franchise dan zal ieder filiaal voor zich willen bepalen of ze sluiten of niet. Het is dan de vraag wat failliet is. De BCC holding, of alles.

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 24 juli 2024 19:47]

Luco @ucsdcom21 september 2023 16:24
BCC heeft geen franchise, alles is eigendom.
Pindakaasie @ucsdcom21 september 2023 23:07
Duidelijk. Bedankt voor je comment. Dat heeft het wat inzichtelijker gemaakt. 🙏
LittleTycoon @Pindakaasie21 september 2023 22:46
Filialen hebben huurcontracten, dat is vaak 5 + 5 jaar of 5 + 10 jaar. Dus daar kom je niet eenvoudig vanaf, zeker niet in huidige economische context.
Pindakaasie @LittleTycoon21 september 2023 23:07
Mm. Good to know. Bedankt voor je comment. 🙏
ndjong 21 september 2023 17:14
Wilde laatst in de bcc eens iets kopen, moest ik verplicht mijn adres doorgeven. Vond het niet nodig om mijn adres door te geven en kreeg daarom het product niet mee.
Niet achteraf klagen dat je failliet gaat als je dit soort belachelijke regels bedenkt!

[Reactie gewijzigd door ndjong op 24 juli 2024 19:47]

Jarno99 @ndjong21 september 2023 20:51
Deze kende ik nog niet. Als ik vragen mag, wat voor product probeerde je te kopen en wat was hun redenatie om je adres op te eisen?
ndjong @Jarno9921 september 2023 21:07
Ik wilde een koptelefoon aanschaffen. Ze hadden al mijn gegevens nodig voor de “garantie”.
Zonder adres gegevens geen garantie en geen verkoop.. ben zonder koptelefoon vertrokken.
Jarno99 @ndjong21 september 2023 21:19
Wat een belachelijke onzin. Goed dat je bent weggelopen, ik zou hetzelfde hebben gedaan.
TheDutchChief 21 september 2023 15:45
hmm, had van de week een macbook opgestuurd voor reparatie onder garantie. BCC heeft dat blijkbaar uitbesteed aan Zes in Goes. Die wilden niet tekenen voor ontvangst zodat het pakketje weer onderweg naar mij is. Even kijken hoe dit loopt en of ik anders bij Apple zelf terecht kan.
satya @TheDutchChief21 september 2023 19:53
Zes was vroeger onderdeel van de keten toen het nog Micro Electro heette.
Wasabi! @satya22 september 2023 11:10
Toevallig staat deze ook op trustpilot, ben je niet de enige

Roy
2 reviews
NL

Gek dat ze failliet gaan joh
DHL stuurde het pakket (geen idee waarom) zelf retour. BCC verwerkt momenteel (door uitstel van betaling van de rechter) helemaal geen retouren meer. Ik heb nu dus geen product en mijn geld niet terug. Top service, hoop dat jullie definitief stoppen.

Datum van ervaring: 19 september 2023
DashingHazelnut 21 september 2023 14:40
Werk zelfs sinds een jaar in een van de winkels van BCC. En geloof me iedereen hier op de werkvloer is pislink en diep verdrietig dat dit is gebeurt.
Wij voelen ons allemaal hartstikke genaaid door management van Mirage.
Wil om überhaupt nog iets te verkopen is tot op 0 gedaald.
Ivan A. Andhyiswara @DashingHazelnut22 september 2023 06:49
Sterkte en zeer begrijpelijk dat je BCC-collega's de moed in de schoenen is gezonken.
Via een andere route ben ik redelijk nauw betrokken bij BCC, dus ik krijg de zorgen beslist mee.

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