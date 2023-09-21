RTL Nieuws: elektronicaketen BCC vraagt faillissement aan

De Nederlandse elektronicaketen BCC heeft faillissement aangevraagd, claimt RTL Nieuws. Eerder kreeg het bedrijf al uitstel van betaling van de rechter. Het is onduidelijk of er een doorstart gemaakt gaat worden.

RTL Nieuws meldt van verschillende bronnen binnen en buiten BCC te horen hebben gekregen dat de bewindsvoerders van het bedrijf faillissement hebben aangevraagd. Donderdagochtend zouden de werknemers op de hoogte zijn gesteld. De elektronicaketen heeft het nieuws zelf nog niet bevestigd.

Een week geleden vroeg BCC al uitstel van betaling aan. De eigenaar van het moederbedrijf van de winkelketen, Michiel Witteveen, zei toen dat het door hogere huren, lonen en energie niet langer mogelijk zou zijn om winst te kunnen draaien, ook niet op de lange termijn. Eerder werd al geprobeerd om het bedrijf te verkopen, maar zonder succes. BCC heeft 56 fysieke winkels en telde eind 2021 zo'n 1350 werknemers.