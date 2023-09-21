RTL Nieuws: elektronicaketen BCC vraagt faillissement aan

Maar dat doen ze niet.
Op de uitgestalde "demomodellen" na, is de voorraad van BCC veel meer waard dan 50% van de verkoopprijs die gisteren gold. Als het niet verkocht wordt vóór het uur waar de curator er geen heil meer in ziet, dan gaat het naar een opkoper. Of het werkt waardeverhogend voor een eventuele koper.
Je ziet zelden dat faillieten dermate hoge kortingen geven op het volledige assortiment. Wel komt het voor dat er "gestunt" wordt met het faillissement, in de hoop dat er hordes mensen op af komen, om de oninteressante resten kwijt te raken.
Dat laatste zag je bij V&D en Intertoys destijds, waar een hoekje van de winkel was afgezet waar wat pallets met spullen stonden die voor hoge kortingen weg mochten. Maar de krenten waren al uit de pap: Lego, Hot Wheels, Barbie etc. waren al als partij weggeschoven naar een opkoper. Wat daadwerkelijk verkocht werd voor die -50% was spul uit de impulsbakken (plastic dino's, scheetkussens, potjes slijm, knikkers), goedkope Chinese speeltjes (namaak-Rubik's Kubussen, merkloze autootjes etc.) en viltstiften/kleurpotloden/stickervellen.
Bij V&D idem: wat eigen merk spullen, beperkt houdbare voorraad (chocola, drankjes) en kleding van het vorige seizoen. De CD's, games, electronica en de nieuwe collectie kleding/sierraden/horologes was al weg voordat de deuren weer opengingen voor de laatste uitverkoop.
Opkopers van die partijen kunnen natuurlijk wel stunten als ze een goede deal hebben bedongen. Daarom zie je wel eens van die pop-upstores met boedelverkoop van een failliet bedrijf. Maar dan moet je denken aan kleding, meubels, matrassen etc. En soms is die boedel niet eens echt van een faillissement afkomstig, maar gewoon uit een zeecontainer uit China. Maar "faillissementsverkoop" klinkt aantrekkelijker dan "zeecontainerleegverkoop".
Dat dit ook met de computers, witgoed en bruingoed van BCC gaat gebeuren, lijkt me onwaarschijnlijk. Daar worden veel te hoge bedragen voor gevraagd.
[Reactie gewijzigd door Heroic_Nonsense op 24 juli 2024 19:47]