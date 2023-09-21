GfK: Nederlandse Netflix-gebruikers met gedeeld account streamen nu minder vaak

Nederlandse Netflix-gebruikers met een gedeeld account zijn veel minder naar de streamingdienst gaan kijken, concludeert marktonderzoeksbureau GfK. Dat lijkt erop te duiden dat het wachtwoorddeelbeleid in ieder geval in Nederland effect heeft.

Volgens GfK is het aantal Netflix-gebruikers in augustus van dit jaar met veertig procent gedaald ten opzichte van augustus van 2021. Inmiddels heeft Netflix in Nederland een marktaandeel van 47 procent. Dat wil zeggen dat van alle keren dat Nederlanders afgelopen maand een streamingsdienst bezochten, de dienst in kwestie in bijna de helft van de gevallen Netflix was. Het streamingplatform had jarenlang meer dan vijftig procent van dat marktaandeel in handen, maar het bedrijf voelt de concurrentie van andere video-on-demanddiensten. Van de totale Nederlandse streamingmarkt is het marktaandeel van HBO Max en Viaplay sinds 2021 het sterkst gestegen, hetgeen voornamelijk komt doordat beide diensten twee jaar geleden nog niet in Nederland beschikbaar waren.

GfK concludeert ook dat het beleid van Netflix rondom wachtwoorden delen voor de streamingsdienst zijn vruchten lijkt af te werpen. "Personen die gebruikmaken van iemand anders inloggegevens bezoeken Netflix in augustus veertig procent minder vaak dan in dezelfde maand in 2021", schrijft de marktonderzoeker. Daar staat tegenover dat 'personen met een eigen of gedeeld abonnement juist vaker op Netflix komen dan voorheen'.

Netflix wijzigde eerder dit jaar zijn beleid rondom het delen van wachtwoorden, wat voor veel Netflix-gebruikers een manier was om kosten te delen. Sinds enkele maanden moeten extra abonnees op een gedeeld account meer betalen voor hun abonnement. Netflix controleert dat op basis van geolocatie en IP-adressen.

Disney kondigde onlangs ook een dergelijk beleid aan voor Disney+, maar daarover meldt GfK geen cijfers. Disney+ kwam in 2019 in Nederland uit.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 21-09-2023 13:16 91

21-09-2023 • 13:16

91

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Reacties (91)

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cricque 21 september 2023 13:20
Hmmm maar dat wil dus niet zeggen diegene die gebruik maakten van iemand anders zijn account dat die ook effectief een abonnement genomen hebben.

Daar zou ik de cijfers wel eens van willen zien, en ik denk dat die dik tegenvallen
djexplo @cricque21 september 2023 13:29
Antenna is een bedrijf die wereldwijd op dagelijkse basis van bedrijven info verzamelt over hoeveel gebruikers ze hebben. Hoe ze dat doen is onduidelijk, maar zij geven aan dat Netflix toch flink gegroeid is na de maatregelen:

https://www.antenna.live/...assword-sharing-crackdown
TwiekertBOB @djexplo21 september 2023 14:13
Ik lees dat ze de aanmeldingen hebben gemonitord, maar waar staan de opzeggingen/afnames?
Risce @TwiekertBOB21 september 2023 14:14
De vraag was of de aanmeldingen waren toegenomen.
TwiekertBOB @Risce21 september 2023 14:17
ik reageer op @djexplo die stelt dat Antenna gegevens verzamelt over hoeveel gebruikers ze hebben.

En ik zie enkel de nieuwe aanmeldingen. Dat dekt niet de lading, dus vandaar mijn vraag.
Jerie @Risce21 september 2023 16:24
Dat los zien van de opzeggingen geeft nogal een vertekend beeld. De vraagstelling dient dus te worden aangepast. Maar dat had je zelf denk ik ook wel begrepen.
Benjamin- @TwiekertBOB21 september 2023 22:20
Al vind ik zeker die cijfers interessant, is de winst nog belangrijker.

Stel dat ze 5% minder accounts hebben, maar ze hebben veel minder kosten doordat de hoeveelheid kijkers veel meer is afgenomen, dan kan het voor Netflix het nog steeds waard zijn. Uiteindelijk is voor hen winst alles.

Dat gezegd, hoe meer klanten zij verliezen, hoe meer overstappen naar andere diensten, wat uiteindelijk weer negatief kan zijn als die hierdoor weer groeien.

Ongeacht wat laten ze nu maar een piepklein gedeelte van de cijfers zien, en zegt dit nog niets.
Paprika @djexplo21 september 2023 13:40
Antenna verzamelt gegevens via een panel van mensen die ervoor kiezen hun (geanonimiseerde) afschriften van bv hun creditcard te delen. Dit betekent dat ze trends en patronen in services zoals die van Netflix en andere platforms kunnen analyseren op basis van aankoopgegevens.
Zwolsermbtr @djexplo21 september 2023 14:43
Bij de grafiek staat US-only. Het zegt dus niks over de effecten van deze maatregel in Nederland.
Tintel @djexplo21 september 2023 17:53
Gegroeid? Ze hadden meer dan 50% en hebben nu minder dan dat....?
Dat de oorzaak ook kan liggen bij concurrentie staat daar buiten toch?
Zoop @Tintel21 september 2023 20:38
Ik denk dat het punt is dat een deel van die 50% bestond uit freeloaders, het gaat ten slotte namelijk enkel om streams wat daar gemeten wordt en niet unieke abonnementen. Het kan best zo zijn dat dat marktaandeel dan zakt, maar toch meer oplevert omdat er effectief meer betalende afnemers zijn.

Want zo'n bijna 50% "marktaandeel" (het is meer streamaandeel) is een mooi marketing iets om te roepen, maar wezenlijk zegt dat niet zo veel als een groot deel van die streams er niet voor betalen.

Dit lijken mij daarom veel interessantere cijfers om te zien @djexplo heeft een bron hierboven gepost dat aangeeft dat deze maatregelen blijkbaar wel beter is gebleken voor Netflix.
Tintel @Zoop22 september 2023 11:27
Wat jij zegt is onjuist denk ik.

Ze kunnen (en willen dat ook niet) nooit roepen welk marktaandeel ze hebben in 'streams' - dan moet je weten hoeveel streams worden bekeken. En de streaminsdiensten houden die informatie voor zichzelf. Dus als je het totaal niet kent, dan weet je ook je eigen aandeel niet.

Wat echter wel wordt vrijgegeven, is het aantal (betalende) abonnee's. Daarop wordt dan ook het marktaandeel gebaseerd. En daarin zie je dus niet hoeveel freeloaders een dienst heeft. Overigens denk ik dat alle diensten daar last van hadden. Want het mogelijk actief blokkeren is pas van de laatste tijd.

Maar voor je verkoopmodel is freeloaders niet zo erg als er bijna geen concurrentie is. Het geeft dan een betere mond-op-mond reclame. Maar nu is de markt nogal veranderd omdat veel mensen niet zomaar alle streaming-diensten zullen afnemen.
Zoop @Tintel22 september 2023 11:59
Mijn punt was enkel dat die bijna 50% marktaandeel bij GfK vandaan komt en die meet dat aan de hand van aantal streams. Dat dit zakt, wil niet betekenen dat het slecht gaat met Netflix, het kan zelfs positief zijn. De rest is aanname, geen idee of dit echt zo is. Ik zeg enkel dat je dat "marktaandeel" met een flinke korrel zout moet nemen.

Dus niet zoals jij zegt
Wat echter wel wordt vrijgegeven, is het aantal (betalende) abonnee's. Daarop wordt dan ook het marktaandeel gebaseerd.
Want dit staat in het artikel
Dat wil zeggen dat van alle keren dat Nederlanders afgelopen maand een streamingsdienst bezochten
Tintel @Zoop22 september 2023 12:29
Dat wil zeggen dat van alle keren dat Nederlanders afgelopen maand een streamingsdienst bezochten
Dat verbaast me wel. Want daar is nu juist zoveel gezeur om. Kijkcijfers waren altijd moeilijk vast te stellen in een broad-cast model. Nu hebben we on-demand maar toch wordt er flink gerommeld met kijcijfers om vooral niet impopulair te lijken (dat hele gedoe met RoP bijv.).
En bezoeken van een streamingdienst is misschien weer het aloude probleem van 'inloggen is bezoeken en is ook meteen kijken' maar als een smart-TV wordt aangezet en deze logt direct in....da's niet automatisch ook 'kijken'.
Zoop @Tintel22 september 2023 13:44
Eens, dus, neem die 50% met een flinke korrel zout ;)
HazewinDog @djexplo21 september 2023 21:37
Dat spreekt eigenlijk dit artikel compleet tegen. Ik lees negatief nieuws voor Netflix met bewijs, en positief nieuws zonder enig bewijs.

Het lijkt mij daardoor eigenlijk eerder dat Netflix alleen laat horen wat goed klinkt. Althans, voor zover mogelijk.
GekkePrutser
@cricque21 september 2023 15:46
Klopt, ik stream niks meer van Netflix maar ik heb ook gewoon geen abo meer :D
thabasement @GekkePrutser21 september 2023 16:37
Likewise. Ben er compleet mee gestopt. En als ik het echt wil sluit ik af voor een maandje. Met een gedeeld account kan je nog wel de doorlopende cashcow spelen maar ik vertik het nu.
ags7 @GekkePrutser22 september 2023 02:14
Ik heb eerlijk gezegd ook mijn abonnement opgezegd als onvrede over deze maatregel. Als ik bij vrienden om bezoek was kon ik Netflix niet tijdelijk meer elders kijken, dit werd zo ingewikkeld "lees: vervelend" gemaakt dat ik besloot dan maar deze platform te laten vallen. Geen moment spijt van gehad.
YoMarK @GekkePrutser22 september 2023 10:56
Ja, wij zijn ook compleet afgehaakt omdat iedereen het te duur vond worden.
Verder helpt het ook niet dat een los abonnement met 4k/HDR zo belachelijk duur is, ook al gebruik je maar één concurrent stream.
Raymond Deen @cricque21 september 2023 14:00
Ook minder gebruik maken van de dienst bij een gelijkblijvend aantal betalende gebruikers is voor Netflix al een win-situatie. Dan hebben ze minder bitjes hoeven verschuiven, minder voor dataverkeer hoeven betalen, minder licentiegeld voor de content hoeven afdragen.
Dan is het in feite een kosten reductie en dus fijn voor ze.
Dat het marktaandeel (ten minste naar verbruik gemeten) dan wat afneemt zullen ze voor lief nemen.
GekkePrutser
@Raymond Deen21 september 2023 15:46
Dat valt op zich wel mee, want de meeste content wordt gestreamd vanaf cacheboxen bij de providers. Dat kost Netflix bijna niks.
raro007 @GekkePrutser21 september 2023 16:23
Bijna niks valt wel mee anders gingen ze hun server park wel sluiten en hadden ze alleen cachingboxen..
Daarbij zegt hij ook licentie en dat betekent als er meer gekeken word zij dus meer moeten betalen.
Ook wel een persoon die deelt kost hun extra licentie geld, maar ze krijgen niks voor terug.
AfroJarl @Raymond Deen21 september 2023 15:57
Dat is ook voor netflix niet op ieder vlak ideaal, als ik minder tijd bij netflix besteed heb ik ook meer tijd over voor (o.a.) concurrenten. Ook zal ik door de afgenomen 'blootstelling' ook minder over die leuke netflix shows praten met vrienden, kennissen etc.
bytemaster460 @AfroJarl21 september 2023 18:38
Maar als het de niet-betalende kijkers waren die nu zijn afgehaakt zijn is dat precies wat men wil.
Tintel @Raymond Deen21 september 2023 17:55
minder voor dataverkeer hoeven betalen, minder licentiegeld voor de content hoeven afdragen.
Ik vraag me af of ze een dergelijk systeem hebben - dus per view een bedrag naar de content eigenaar. Als dat zo zou zijn dan hadden deze dus mooie cijfer kunnen laten zien over het gebruik.
Noresponse @cricque21 september 2023 22:18
Ik weet dat in mijn omgeving (werk en kenniskring) meer zijn gaan downloaden en een aantal het goedkoopste abonnement hebben genomen.

Ik heb zelf een broer die zijn internet glasvezel deelt met zijn buurman en samen Netflix gebruiken. Dit kwam door een storing bij Ziggo en mijn broertje heeft KPN en na een aantal keer zijn internet gedeeld met de buurman en die zei voor de gein dat hij beter mijn broertje kan betalen. Zo is het onstaan :)
mingohag @Noresponse22 september 2023 11:11
Het verbaasd mij eerlijk gezegd dat dit niet veel meer gebeurd, zeker binnen kleine VVEs.
Noresponse @mingohag22 september 2023 17:50
Ja inderdaad.

Met een 1Gbps verbindinging kun je dit makkelijk met 3 huishoudens delen. Ik zit er zelf ook erover na te denken met biede buurtjes. links een buurjongen van 32 en naast mij een echtpaar van 58 en 56 jaar en ik weet dat het echtpaar het alleen voor werk gebruiken en dingen op te zoeken en buurtjongen gamed en kijkt veel films en series via Netflix etc.

Als eentje Netflix neemt Ultra dan kun je die kosten ook delen onderling.
mrjixies @cricque23 september 2023 07:58
Wij maakten ook eerst gebruik van een gedeeld account. Nu hebben wij een gedeeld usenet account...daaaaag netflix...
nestview 21 september 2023 13:17
De drempel om op te zeggen is dus ook lager geworden. Want als ik een streamingsdienst weinig gebruik dan neem ik het eerder af en toe een maand dan doorlopend. Het heeft inderdaad effect maar of dit het gewenste effect is dat weet je pas als je ook inzicht hebt in het aantal klanten en hoe lang klanten gemiddeld bij de dienst blijven.

[Reactie gewijzigd door nestview op 23 juli 2024 23:12]

SamSid @nestview21 september 2023 13:20
Om dit tegen te gaan zullen ze misschien administratiekosten rekenen voor elke nieuwe abonnement.
The Zep Man
@SamSid21 september 2023 13:28
Om dit tegen te gaan zullen ze misschien administratiekosten rekenen voor elke nieuwe abonnement.
Als je drempels gaat opwerpen om abonnementen af te sluiten, dan sluiten mensen minder abonnementen af. De strategie is daarom altijd: maak het inschrijven en het ingeschreven zijn makkelijk, en maak het ervan af komen zo lastig als dat je het kan en mag maken.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 23:12]

batjes
@The Zep Man21 september 2023 13:30
en maak het ervan af komen zo lastig als dat je het kan en mag maken.
Gelukkig mag men wettelijk het opzeggen niet lastiger maken dan het aanmelden :)
The Zep Man
@batjes21 september 2023 13:31
Gelukkig mag men wettelijk het opzeggen niet lastiger maken dan het aanmelden :)
Daarom schreef ik 'en mag'. Het was niet altijd zo, en het is niet overal zo.
Megalodon86 @batjes21 september 2023 13:34
Inderdaad. En ik zie ook dikwijls "makkelijk opzegbaar" als verkoopargument langskomen.
twkr18526 @batjes21 september 2023 13:48
Gelukkig mag men wettelijk het opzeggen niet lastiger maken dan het aanmelden :)
Toch zie je dat nog wel eens: je kan makkelijk online bijv een dienst nemen of een tijdschrift, maar je moet toch echt schriftelijk opzeggen. Of dat mag is iets anders. Het gebeurt nog wel, maar zal bij een grote partij in de schijnwerpers als netflix denk ik niet zo snel gebeuren.

Moest mezelf even corrigeren.

[Reactie gewijzigd door twkr18526 op 23 juli 2024 23:12]

djwice @batjes21 september 2023 22:38
Dat mogen ze bij NordVPN dan nog wel even corrigeren. Koste me heel lang om te vinden hoe ik er af kwam, pas via een externe blog gevonden hoe het moest.
En zelfs op de pagina wat als enige doel zou moeten hebben, verlenging stoppen, moest ik tussen alle groene "claim deal" en andere groene promotie buttons een grijze lange tekst vinden en daar op klikken...

Maar wil het weer aan? Dan is een (mis) klik op een on/off knop weer genoeg om alles aan te zetten, die switch werkt niet om het weer uit te zetten, je moet dan op een help tekst naast de knop klikken en weer die grijze tekst zoeken.
mjl @batjes21 september 2023 23:08
Vertel dat Disney plus. Aanmelden kan via de app maar afmelden kan alleen via een webbrowser.
P_Tingen @The Zep Man21 september 2023 14:20
Dat het tegendeel ook kan werken bewijst onze zwemvereniging. Wij zijn een paar jaar geleden afgestapt van inschrijfgeld en hebben het daarnaast gemakkelijker gemaakt om op te zeggen. Al bij het aanmelden verwijzen we nu naar het opzegformulier op de site en als je die invult is de lopende maand gelijk je laatste, ook als je op de laatste dag van de maand opzegt. Geen extra kosten omdat de bondscontributie voor de KNZB bijvoorbeeld over het hele jaar loopt, maar gewoon 1,2,3 uitgeschreven met een net mailtje er achteraan als bevestiging.

We hebben al een paar keer gehoord van ex-leden dat ze dat heel verfrissend vinden waardoor er een goed gevoel overblijft en je later misschien makkelijker tóch weer een keer lid wordt. Als mensen bij je weg willen als organisatie, dan gaan ze toch wel. Dan kan je maar beter zorgen dat ze geen tegenzin krijgen om evt opnieuw lid te worden.

Dat het (in ieder geval voor ons) werkt bewijst ons ledenaantal.
GekkePrutser
@P_Tingen21 september 2023 15:49
Daar kijk je naar de lange termijn.

Het punt is dat bij bedrijven als netflix meer naar de korte termijn gekeken wordt. Een manager krijgt minder bonus als deze maand het ledenaantal terugloopt, dus maken ze het lastiger. Who cares of die volgend jaar terugkomen want dan heeft hij wellicht alweer een nieuwe baan.

Dat zie je ook bij Microsoft bijvoorbeeld. Aan de ene kant proberen ze Edge erg te stimuleren. Aan de andere kant duwen ze gebruikers letterlijk weg door allerlei rotzooi erin te verwerken zoals "koop nu betaal later" en "kortingscoupon" rotzooi. Ongetwijfeld worden die twee dingen niet door dezelfde persoon aangestuurd. Een of andere manager loopt zelf bonus te cachen omdat hij geld verdient met die ingevoegde "functies", en iemand anders loopt het mis omdat die weer verantwoordelijkheid heeft voor de gebruikersaantallen. Het hangt er dan meestal af hoeveel invloed je hebt bij de bedrijfsleiding wie er wint.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 23:12]

Thekilldevilhil @SamSid21 september 2023 13:29
Voor mij zou dat resulteren in geen abonnement meer...
watercoolertje @nestview21 september 2023 13:42
Want als ik een streamingsdienst weinig gebruik dan neem ik het eerder af en toe een maand dan doorlopend.
Dat zou kunnen maar dat staat dus niet in het artikel. Er staat namelijk niet dat de hoofdaccount gebruiker minder is gaan kijken!

Sterker nog GFK stelt dat die mensen die een account hebben (en/of legaal gedeeld account, cq extra betalen dus) juist meer zijn gaan kijken dan voorheen:
Personen met een eigen of gedeeld abonnement komen juist vaker op Netflix dan voorheen.
https://www.gfk.com/press...-video-on-demand-diensten

Eigenlijk het tegenovergestelde dus van wat jij denkt dat er gebeurd :Y)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 23:12]

Raymond Deen @nestview21 september 2023 14:03
Bij hogere kosten zullen mensen ipv alle abo’s tegelijk inderdaad gaan hoppen.
Wanneer ze dat tegen willen gaan dan hebben ze een paar mogelijkheden, maar nog hogere kosten in rekening brengen zal ze dan niet helpen. Het zijn tenslotte al de kosten die mensen ertoe drijven om te gaan abo hoppen dan.
TepelStreeltje 21 september 2023 13:20
Maar hoeveel complete opzeggingen zijn er gedaan sinds dit beleid?

Voor ons reden om het op te zeggen. Mis het eigenlijk ook echt niet.
TurboTon1973 @TepelStreeltje21 september 2023 13:35
Ik heb het om dezelfde reden op gezegd.
De laatste 3 jaar aangehouden voor mijn dochter die studeert en op zichzelf woonde.

Op het moment dat de mail kwam van extra kosten ivm delen gelijk opgezegd.
Toen ik het jaren geleden afsloot keek ik het bijna dagelijks.
Het laatste jaar misschien eens in de twee maanden.

Makkelijk verdient.
matthewk @TepelStreeltje21 september 2023 13:30
Same, ben terug gegaan naar IPTV want heb geen zin om tich apps en diensten te hebben. Die versnippering van het aanbod is niet enkel vanuit geld maar ook vanuit gemak reden om ermee te kappen. Zeker als niet alle apps goed werken.

Come at me brein, 1v1 knife fight.
JRShield @TepelStreeltje21 september 2023 16:50
Ik heb hem ook opgezegd. De hoeveelheid en kwaliteit van de series en films gingen al achteruit en het niet mogen delen was de spreekwoordelijke druppel. Ik kan niet zeggen dat ik het mis, al ben ik de Witcher als enige Netflix serie wel op een alternatieve manier aan het kijken.
Zwollenaar88 21 september 2023 13:24
Ik moet zeggen dat ook ik na jaren van delen nu een eigen account heb aangemaakt.
Dan maar wat meer betalen en hebben de kids toch nog hun plezier en ik zelf ook af en toe.
Het was natuurlijk ook te mooi om waar te zijn om voor 4euro per maand alles in 4k te kunnen kijken.
OMD @Zwollenaar8821 september 2023 13:27
Je kan op zich nog wel voordeliger kijken. Als je met 3 mensen nu Netflix deelt dan is het 15,99 + 7.98 = 23.97 / 3 = 7,99 per maand.

Dat is nog steeds best goedkoop voor duurste abonnement met 3 mensen.

Hier in huis hebben we trouwens wel een abbo genomen op Netflix na jaren op andermans account te hebben gekeken. Wij vonden dit wel waard.

[EDIT]
Je kan maar 2 mensen toevoegen op je account, ik dacht 3. Even gewijzigd.

[Reactie gewijzigd door OMD op 23 juli 2024 23:12]

Zwollenaar88 @OMD21 september 2023 13:31
Dat klopt. Maar ik was het gezeur ook wel zat dat als ik een melding in beeld kreeg diegene moest gaan bellen om te vragen of die zijn email wou bevestigen. Hebben jaren kunnen profiteren maar helaas. Dan maar 15,99 betalen.
LxxFxx @OMD21 september 2023 14:08
Je zegt delen met 4, maar je kan maar delen onder 3 "huishoudens". In je rekensom staat het dan wel goed.
Wat mij opvalt is dat de basisprijs in België 2€ hoger ligt voor premium (17.99€). en dus komen wij op 8.66€ pp

Bron: https://help.netflix.com/en/node/24926
OMD @LxxFxx21 september 2023 15:29
Ja, ik had al een edit gemaakt (zie laatste zin) maar die 2 viertjes nog niet veranderd. Inmiddels gedaan.
Tadango 21 september 2023 13:25
Wij gebruikten ook een account via iemand anders. Dat werkt op de telefoon / laptop nog prima maar niet op de vaste apparaten zoals TV en Nvidia Shield. Dus nu over op Plex voor de Netflix series.... Dus wij vallen ook onder de groep die minder kijkt maar dat heeft Netflix niets opgeleverd behalve iets minder bandbreedte gebruik. Ben erg benieuwd hoeveel accounts er bij gekomen zijn sinds de maatregelen. Dat geeft vooral aan hoe effectief de maatregelen zijn.
haam @Tadango21 september 2023 14:41
Same. Ben niet van de series, dus kijk af en toe een film. Dan is het aanbod niet in verhouding met de prijs.

Ben ik trouwens de enige of merken anderen ook dat het aanbod op netflix parallel loopt met tv (qua films). Als er een titel op netflix beschikbaar komt dan heb ik al meermalen gemerkt dat die dan ook ergens in het tv spectrum voorbij komt in een week of 6

[Reactie gewijzigd door haam op 23 juli 2024 23:12]

dasiro 21 september 2023 13:27
het gebrek aan nieuwe content en het wegvallen van bestaande zal er ook wel een grote invloed op hebben gehad
Qlusivenl 21 september 2023 13:27
Ik lifte altijd mee op het account van mijn ouders, waar we nu een extra abonnement bij hebben gedaan omdat we daar natuurlijk niet wonen nu. Maar vervolgens zijn we ook het "kids" profiel nu kwijt, omdat je een soort sub-account aanmaakt hiermee. Dus nu moeten we continu schakelen tussen de twee accounts om voor mijn zoontje netflix aan te zetten.

Waarom hebben we daar ook niet gewoon de mogelijkheid voor een kids profiel erbij te hebben?

Ik denk niet dat we dit lang blijven houdenen de boel gewoon opzeggen
ben2513 21 september 2023 13:29
Wij delen met twee huishoudens. Twee in Duitsland en wij in NL. Één Duits huishouden is er inmiddels uitgegooid maar het andere heeft nog op alle apparaten toegang. Ik snap er niets van, haha.

Ze heeft nu wel een eigen account aangemaakt, ook al is het de laagste tier.
beerse 21 september 2023 13:31
Voor de covid tijd hadden we hier al 2 streaming diensten, gewoon omdat het kon. Tijdens covid is dat gegroeid maar ondertussen zijn we terug naar 2 en daarvan gaat er 1 aan het eind van de looptijd waarschijnlijk ook uit. Ontwikkelingen in tv/video/film kijken en andere tijd-verdoe/verspil-mogelijkheden worden hier in huis steeds praktischer bekeken: Uit is ook een mogelijkheid.
Ronald38 21 september 2023 13:33
Wij kijken graag tv en maken daarom gebruik van meerdere streamingdiensten. Netflix maken we het meest gebruik van. Veel 4k films en series met goed geluid. Videoland komt nog steeds niet verder dan stereo.
OruBLMsFrl @Ronald3821 september 2023 20:05
Disney+, AppleTV+ en HBO Max hebben volgens mij wel wat in 4K HDR en ook audio hogere kwaliteit. Sky Showtime eerder in het jaar nog niets kunnen vinden van zulke kwaliteit.
iew @OruBLMsFrl22 september 2023 12:34
Ik heb Netflix er al lang geleden uitgegooid, het werd namelijk kwantiteit ipv kwaliteit en extra betalen voor 4K HDR ?! Ik heb nu voor ongeveer €12 Amazon Prime, HBO max en SkyShowtime bij elkaar, vind ik een veel betere deal !

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