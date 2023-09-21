GfK: Nederlandse Netflix-gebruikers met gedeeld account streamen nu minder vaak

Nederlandse Netflix-gebruikers met een gedeeld account zijn veel minder naar de streamingdienst gaan kijken, concludeert marktonderzoeksbureau GfK. Dat lijkt erop te duiden dat het wachtwoorddeelbeleid in ieder geval in Nederland effect heeft.

Volgens GfK is het aantal Netflix-gebruikers in augustus van dit jaar met veertig procent gedaald ten opzichte van augustus van 2021. Inmiddels heeft Netflix in Nederland een marktaandeel van 47 procent. Dat wil zeggen dat van alle keren dat Nederlanders afgelopen maand een streamingsdienst bezochten, de dienst in kwestie in bijna de helft van de gevallen Netflix was. Het streamingplatform had jarenlang meer dan vijftig procent van dat marktaandeel in handen, maar het bedrijf voelt de concurrentie van andere video-on-demanddiensten. Van de totale Nederlandse streamingmarkt is het marktaandeel van HBO Max en Viaplay sinds 2021 het sterkst gestegen, hetgeen voornamelijk komt doordat beide diensten twee jaar geleden nog niet in Nederland beschikbaar waren.

GfK concludeert ook dat het beleid van Netflix rondom wachtwoorden delen voor de streamingsdienst zijn vruchten lijkt af te werpen. "Personen die gebruikmaken van iemand anders inloggegevens bezoeken Netflix in augustus veertig procent minder vaak dan in dezelfde maand in 2021", schrijft de marktonderzoeker. Daar staat tegenover dat 'personen met een eigen of gedeeld abonnement juist vaker op Netflix komen dan voorheen'.

Netflix wijzigde eerder dit jaar zijn beleid rondom het delen van wachtwoorden, wat voor veel Netflix-gebruikers een manier was om kosten te delen. Sinds enkele maanden moeten extra abonnees op een gedeeld account meer betalen voor hun abonnement. Netflix controleert dat op basis van geolocatie en IP-adressen.

Disney kondigde onlangs ook een dergelijk beleid aan voor Disney+, maar daarover meldt GfK geen cijfers. Disney+ kwam in 2019 in Nederland uit.