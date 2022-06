Netflix test goedkopere subaccounts voor huishoudens die account delen

Netflix begint in enkele landen een experiment met een nieuw abonnementsmodel voor gebruikers die hun accounts delen met andere gebruikers. Huishoudens krijgen de optie om subaccounts aan te maken die voor een laag bedrag een eigen abonnement kunnen afsluiten.

Netflix zegt dat het de test begint in Chili, Costa Rica en Peru. Gebruikers kunnen daarbij een 'subaccount' toevoegen aan hun Standard- of Premium-account. Zo'n account betaalt dan niet de volledige prijs, maar een lager bedrag. Netflix heeft het over een bedrag van 2,99 dollar. Een Standard-abonnement kost in Costa Rica 12,99 dollar per maand.

Het subaccount kan maximaal twee profielen bevatten. Gebruikers van zo'n subaccount krijgen een eigen login met een eigen wachtwoord. De profielen krijgen ook hun eigen aanbevelingen op basis van het kijkgedrag. Netflix schrijft niet hoe het zit met andere opties, zoals het maximaal aantal apparaten dat kan worden gebruikt.

Er komt ook een mogelijkheid om profielen van gebruikers op een account over te zetten naar een eigen account. In dat geval worden de kijkgeschiedenis, kijklijst en persoonlijke aanbevelingen overgezet. Die optie is er niet alleen voor abonnees met een Standard- en Premium-abonnement, maar ook voor het goedkoopste Basic-abonnement.

Netflix zegt dat het last heeft van het feit dat gebruikers hun accounts delen met andere gebruikers. Vaak gebeurt dat door verschillende huishoudens die elk een eigen profiel hebben en dan de kosten van een abonnement delen. "Dat heeft een impact op onze mogelijkheden om in series en films te investeren", zegt Netflix. Het is niet bekend hoe lang de test duurt en of en wanneer die in Nederland wordt ingezet.