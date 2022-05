Netflix werkt aan ondersteuning live-uitzendingen

Netflix werkt aan livestreamingfunctionaliteit voor zijn platform. Deze is vooral bedoeld voor programmering die niet met een script werkt, zoals talentenjachten en stand-upcomedy. De ontwikkeling ervan zou in een vroeg stadium verkeren.

De toepassingen 'shows zonder script en stand-upcomedy' worden genoemd door Netflix zelf. Deadline, dat met de ontwikkeling naar buiten komt, benoemt verder de opties om de functie in te zetten om live te stemmen op kandidaten van talentenjachten. Daarnaast kan bijvoorbeeld het fysieke Netflix-festival Netflix is a Joke live uitgezonden worden op het platform. Iets meer dan een maand geleden maakte Disney+ een soortgelijke stap. Het programma Dancing With the Stars verhuisde naar het streamingplatform en wordt daar ook live uitgezonden.

Netflix verloor onlangs voor het eerst in tien jaar abonnees; In het eerste kwartaal van 2022 telde het bedrijf wereldwijd 200.000 abonnees minder dan het laatste kwartaal van 2021. Het verwacht een afname van twee miljoen abonnees in het tweede kwartaal. Om dat tij te keren, zou het platform overwegen om een goedkoper abonnement met advertenties te bieden en het delen van wachtwoorden gaan bestrijden. De voornemens worden overwegend niet positief ontvangen door gebruikers.

Netflix maakte in de zomer van vorig jaar bekend ook games te gaan aanbieden. Netflix Games werd vorig jaar november geïntroduceerd. Gebruikers moeten de aangeboden games voor iOS en Android installeren op hun smartphone of tablet.