Wall Street Journal: Netflix overweegt oprichting eigen advertentiedivisie

Netflix overweegt om een interne advertentiedivisie op te richten. Het streamingplatform is al in gesprek met verschillende advertentiebedrijven, maar sluit de ontwikkeling eigen afdeling niet uit in het geval dat advertenties belangrijker worden voor het bedrijf.

Journalisten van de Amerikaanse krant The Wall Street Journal konden in gesprek gaan met Ted Sarandos, de co-ceo van Netflix. Die stelde eerder al dat het bedrijf gesprekken aan het voeren is met Google en Comcast wat betreft het aanbieden van advertenties en dat Netflix zich als enkel als uitgever wou opstellen als het op advertenties aankomt.

Als die advertenties echter belangrijker worden voor het bedrijf, wil Netflix op termijn ook een eigen interne divisie oprichten om er volgens Sarandos de controle op te kunnen houden. De co-ceo wil naar verluidt dat advertenties immers goed geïntegreerd worden en minder onderbrekend werken in vergelijking met advertenties op kabeltelevisie. "Ik wil dat ons product beter wordt dan televisie", klinkt het.

De man gaf geen datum mee wanneer klanten advertenties mogen verwachten, maar volgens The New York Times zou dat eind dit jaar al kunnen zijn. Het bedrijf deelde ook nog geen prijzen mee voor abonnementen met advertenties.

Eind april raakte bekend dat Netflix op zoek is naar een groter publiek. Het wil daarom een grotere spreiding in prijzen van abonnementen om dat publiek te vergroten. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar nam het aantal abonnees van Netflix voor het eerst in tien jaar tijd af. Eind 2021 had Netflix 222 miljoen abonnees wereldwijd. In het eerste kwartaal van 2022 telde het bedrijf 200.000 abonnees minder dan het laatste kwartaal van 2021. Het verwacht een afname van twee miljoen abonnees in het tweede kwartaal.