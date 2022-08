Google voegt Nederlandstalige informatie over bronnen toe aan zoekresultaten

Google gaat Nederlandstalige informatie over bronnen toevoegen aan zoekresultaten. De functie is er sinds vorig jaar in het Engels en komt later dit jaar naast het Nederlands ook beschikbaar in Frans, Duits, Spaans en Italiaans.

Google About This Result

Met de nieuwe optie kunnen gebruikers klikken op de puntjes naast een zoekresultaat om te lezen over de site in kwestie, zegt Google. Dat werkt nu alleen nog op het web, maar komt ook nog in de Google-app. De functie is sinds vorig jaar in het Engels te raadplegen en dat gebeurde tot nu toe 2,4 miljard keer, zo beweert het bedrijf. Het is onbekend wanneer de functie precies in Nederland beschikbaar zal zijn.

Google kondigt nog meer wijzigingen aan. Zo zet het zijn Multitask Unified Model in om consensus te vinden over informatie bij vertrouwde bronnen voor de snippets die vragen in zoekopdrachten moeten beantwoorden. Ook probeert het zoekbedrijf het aantal snippets te verminderen bij zoekopdrachten waarbij dat niet relevant is.