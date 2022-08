Bloomberg: Justitie VS wil Google aanklagen wegens positie advertentiemarkt

Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil een rechtszaak aanspannen tegen Google vanwege zijn vermeende monopoliepositie op de online-advertentiemarkt. Dat schrijft Bloomberg dinsdag op basis van informatie van ingewijden.

Het ministerie is nu nog bezig met het opstellen van de aanklacht, die sinds vorig jaar in de maak is en naar verluidt volgende maand wordt ingediend. Daarnaast zouden de advocaten van het ministerie bezig zijn met het voeren van nieuwe gesprekken met uitgevers over de advertentiemarkt, die aanvullende details moeten opleveren, zeggen drie betrokkenen tegen Bloomberg.

Google wil niet inhoudelijk reageren op het bericht tegenover Bloomberg, maar ontkent dat het zijn positie misbruikt. "Onze advertentietechnologieën helpen websites en apps bij het financieren van hun content. Daarnaast stellen ze kleine bedrijven in staat om klanten over de hele wereld te bereiken", zegt een woordvoerder van Google.

Als de informatie van de bronnen klopt, dan wordt dit de tweede mededingingszaak van het Amerikaanse ministerie van Justitie tegen Google. In 2020 klaagde het ministerie het bedrijf aan vanwege diens vermeende misbruik van zijn monopoliepositie op de zoek- en advertentiemarkt. Het gaat daarbij onder andere over het feit dat Google miljarden verdient met online-advertenties, en dat Google dat geld gebruikt om de standaardzoekmachine te worden op mobiele telefoons en in browsers. Ook gaat die aanklacht over het feit dat Googles zoekapplicatie standaard wordt meegeleverd op alle Android-telefoons en dat die niet kan worden verwijderd.