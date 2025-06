Amerikaans ministerie van Justitie wil Google opsplitsen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een rechtszaak aangespannen tegen Google, waarin het de opsplitsing van het bedrijf eist. Google zou volgens het ministerie Ad Manager en AdX moeten afstoten.

Het ministerie zegt in de aanklacht dat Google een monopoliepositie heeft op gebied van online adverteren en die positie ook op heel veel manieren misbruikt. Het ministerie wijst onder meer op Project Bell, waarmee Google zonder toestemming biedingen van adverteerders bij publicaties verlaagde als zij een partnerschap met een concurrent waren aangegaan. Het ministerie wijst op veel meer soortgelijke praktijken die wijzen op misbruik van macht.

Volgens The Wall Street Journal gaat het om een onderdeel van Google dat voor 12 procent van de omzet van het bedrijf zorgde in 2021. De advertentieserver voor publicaties had in 2015 een marktaandeel van 90 procent en is dus veel groter dan de naaste concurrentie.

Google wijst de beschuldigingen van de hand en zegt dat de concurrentie juist is toegenomen. Zo is Netflix vorig jaar in zee gegaan met Microsoft voor de verkoop van advertenties in zijn abonnementsvorm met ads. Het ministerie van Jusititie heeft gevraagd om een rechtszaak met jury. Een dergelijke zaak kan maanden tot jaren duren.