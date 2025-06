Europese mediabedrijven klagen Google aan wegens misbruik advertentiemacht

32 Europese mediabedrijven hebben een aanklacht ingediend tegen Google. De bedrijven claimen dat de techgigant concurrentiebeperkend gedrag vertoont rondom advertentietechnologie. De uitgevers eisen een schadevergoeding van ongeveer 2,1 miljard euro.

De rechtszaak is op woensdag ingediend bij een rechtbank in Amsterdam, bevestigen advocatenkantoren Geradin Partners en Stek, die de mediabedrijven vertegenwoordigen. Google zou zijn machtspositie op de advertentiemarkt misbruiken en daarmee de concurrentie belemmeren. "De betrokken mediabedrijven hebben verliezen geleden door een minder concurrerende markt, wat een direct gevolg is van het wangedrag van Google", schrijven de advocatenkantoren in een verklaring

"Zonder Google's misbruik van zijn machtspositie zouden de mediabedrijven aanzienlijk hogere inkomsten uit advertenties hebben ontvangen en lagere vergoedingen hebben betaald voor advertentietechnologiediensten. Cruciaal is dat deze middelen opnieuw geïnvesteerd hadden kunnen worden in het versterken van het Europese medialandschap," aldus de advocaten.

De aanklacht noemt onder andere een eerdere uitspraak van de Franse concurrentietoezichthouder. Die legde Googles advertentiedivisie een boete van 220 miljoen euro op. De Europese Commissie publiceerde vorig jaar een voorlopig oordeel over Googles advertentietools. De Commissie dreigde daarin met miljardenboetes wegens vermeend machtsmisbruik van Googles advertentiediensten. De VS en EU hebben ook gezegd dat ze Google willen opsplitsen.

De 32 mediabedrijven zijn actief in 17 verschillende Europese landen, waaronder Nederland en België. Onder de bedrijven valt bijvoorbeeld Belgische uitgever DPG Media, het moederbedrijf van onder meer Tweakers, de Volkskrant en AD. Ook Mediahuis, eigenaar van onder andere de Telegraaf en NRC, neemt deel aan de aanklacht. De bedrijven dienen de aanklacht gezamenlijk in om 'meerdere claims in verschillende Europese landen' overbodig te maken. Ze eisen gezamenlijk een schadevergoeding van rond de 2,1 miljard euro.

Google noemt de aanklacht in een reactie aan persbureau Reuters 'speculatief en opportunistisch'. "Google werkt constructief samen met uitgevers in heel Europa. [Onze advertentietools] passen zich aan en ontwikkelen zich in samenwerking met diezelfde uitgevers." De techgigant zei vorig jaar al het niet eens te zijn met de antitrustklachten van de Europese Commissie.