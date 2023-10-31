Google vroeg Apple in 2018 om Search-app standaard te installeren op iOS

Google-ceo Sundar Pichai heeft in 2018 een plan bij Apple gepitcht om standaard de Google Search-app mee te leveren op ieder iOS-apparaat. Dat blijkt uit informatie uit de Amerikaanse concurrentierechtszaak tegen Googles zoekmachine. Apple wees het idee af.

Sundar Pichai deelde eind 2018 het idee met Apple om Google Search standaard mee te leveren met iOS. Dat bleek uit interne e-mails die naar voren kwamen tijdens de hoorzitting van de Google-ceo, meldt The Verge. De topman stelde een 'diepe samenwerking' tussen de twee bedrijven voor. Het is niet bekend hoe die standaardapp eruit zou hebben gezien.

De Google-ceo deed het voorstel in het kader van Googles zoekovereenkomst met Apple, waardoor Search de standaardzoekmachine van de Safari-webbrowser is. Google betaalt daar miljarden per jaar voor. Pichai en Apple-baas Tim Cook ontmoeten elkaar volgens de Google-topman eens per jaar om de zoekdeal te bespreken. In 2018 zou Apple zorgen hebben geuit over terugnemende omzetgroei uit de inkomstendeal. De totaalomzet uit Google Search zou 'veel sneller' gegroeid zijn dan de omzet die Apple uit de samenwerking haalde.

Toen de twee bedrijven overlegden over hoe ze de zoekopdrachten binnen de overeenkomst konden 'aanmoedigen', zou de Google-ceo voorgesteld hebben om Google Search voor te installeren op alle iOS-apparaten. Met meer zoekopdrachten via Google Search zou Apple meer inkomsten uit de overeenkomst hebben gekregen. Google zou aangeboden hebben om die ingebouwde app twintig jaar lang te onderhouden. Apple is niet op dat aanbod ingegaan. Het bedrijf levert zelden thirdpartysoftware in zijn OS, merkt ook The Verge op. Het bedrijf had eerder wel YouTube- en Google Maps-apps in iOS zitten, maar die waren door Apple zelf ontwikkeld en zijn meer dan tien jaar geleden uit het mobiele besturingssysteem gehaald.

Pichai zei in een reactie op de e-mails dat hij manieren probeerde te vinden om iedereen te geven wat hij wilde, meldt The Verge. "We zeiden dat een van de dingen die goed werkt op Android, wat zorgt voor meer gebruik, een Google-zoekapplicatie is. Dus stelde ik voor dat we een Google-zoekapplicatie voor iOS zouden bouwen en dat we het product jarenlang zouden ondersteunen."

De zoekdeal tussen Apple en Google is een van de sleutelstukken in de lopende rechtszaak tegen Google. Het Amerikaanse ministerie van Justitie stelt dat Google met zijn zoekmachine een illegaal en concurrentiebelemmerend monopolie onderhoudt. Het bedrijf zou platformhouders veel geld betalen om de standaardzoekmachine te zijn en zit daarmee kleinere concurrenten in de weg. Google zelf stelt dat zijn zoekmachine de grootste is geworden omdat ze 'de beste' is.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 31-10-2023 12:47 47

31-10-2023 • 12:47

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Reacties (47)

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himlims_ 31 oktober 2023 12:53
Google zelf stelt dat zijn zoekmachine de grootste is geworden omdat hij 'de beste' is was :+

"dingen vinden" op het www vind ik tegenwoordig steeds lastiger. Zoeken via reddit werkt vaak (tech), nieuws en gerenrieke zaken via duckduckgo, andere dingen via socials als X. Google loopt kwalitatief hard achteruit mede door die AI/SOE 13 in dozijn pagina's
WhatsappHack
@himlims_31 oktober 2023 13:13
Waar ik gek van word is dat Google probeert te raden wat je wil hebben op basis van populaire resultaten. Dus als ik een of ander obscuur IT-probleem zoek moet ik door pagina’s aan volstrekt irrelevante shit waden en allerlei exclusions toevoegen aan de opdracht in de hoop relevante resultaten te krijgen. Vroeger was dat anders, het lijkt nu simpelweg de context niet goed meer te begrijpen en gaat dan oplossingen voor “huis-, tuin- en keukenproblemen” aanraden want daar wordt veel op geklikt. Waardeloos. Dat is leuk voor nieuws/actualiteiten misschien, maar verder niet.
Joepi @WhatsappHack31 oktober 2023 13:41
Mensen, het kan anders!
Sinds ios16:
Je kan DuckDuckGo op de iPhone en iPad als standaard zoekmachine instellen,
ipv Google.
==> Zo doe je het: }>

Ga naar Instellingen.
Blader naar Safari.
Tik op Zoekmachine.
Kies DuckDuckGo. _/-\o_

[Reactie gewijzigd door Joepi op 27 juli 2024 06:23]

Vexxon @Joepi31 oktober 2023 13:55
Of installeer de DDG browser
ZeroMinded @Joepi31 oktober 2023 13:56
Dit kon al sinds iOS14 en is een hele welkome feature! :)
lenwar
@Joepi31 oktober 2023 14:00
Klopt. Dat is er al even. Echter: Ik vind dat persoonlijk een beetje summier. Die vijf opties zijn natuurlijk beter dan alleen Google (of een andere), maar het had mij fijner geleken als je gewoon zelf een zoekmachine kan instellen met een zoekstring, of desnoods dat een app zich daar kan instellen, zonder dat het gelijk een aparte interface-app moet zijn.
WhatsappHack
@Joepi31 oktober 2023 14:12
DDG is al m'n standaard zoekmachine, maar daar krijg ik ook erg vaak slechte resultaten en betrap mezelf er steeds vaker op dat ik meteen !g toevoeg aan m'n query; en dan kan ik eigenlijk net zo goed Google als standaard instellen - maar alé. :P DDG is wel iets beter in het vinden van wat minder veelvoorkomende problematiek, maar is dan juist weer vervelender als je generiek zoekt. :+

Eigenlijk hebben ze allemaal zo hun voor- en nadelen.
k995 @Joepi31 oktober 2023 15:20
die is echt niet beter dan google. Tijdje gebruikt en de resultaten waren slechter dan op google .
Bing is een nog grotere ramp.
Aldy @WhatsappHack31 oktober 2023 13:31
Vreselijk als die exclusions zich gaan gedragen als inclusions. Nog meer troep.
romabah @himlims_31 oktober 2023 13:08
Ik kreeg tijdens de reddit protesten opeens een bittere reality check. Zoekmachines zijn voor veel vragen zo goed als onbruikbaar geworden met AI geproduceerde lijsten en andere nonsens. Ik merkte er vrij weinig van doordat reddit vaak wel goede resultaten opleverde. Dit geldt zeker voor tips, suggesties, top lijsten of vragen over oplossingen van een bepaald probleem.
Dead internet theory begint opeens niet eens zo gek te klinken.
Edgar Wagt @romabah31 oktober 2023 13:36
Ik gebruik tegenwoordig toch wel vaak "site:reddit.com" in mijn duckduckgo zoekopdrachten anders krijg je ook met ddg van die nutteloze websites met heel veel filler en geen inhoud
MadEgg @Edgar Wagt31 oktober 2023 14:05
Ik gebruik tegenwoordig toch wel vaak "site:reddit.com" in mijn duckduckgo zoekopdrachten
Daar kun je ook “!r” voor gebruiken, stuk sneller! De bangs voor diverse sites/zoekmachines op DDG zijn echt ideaal.
Edgar Wagt @MadEgg31 oktober 2023 15:05
Dan kom je wel gelijk op Reddit en gebruik je dus de reddit zoekmachine, die toch niet zo goed is als ddg. site:reddit.com houdt je wel op ddg en laat alleen resultaten van reddit zien
RPiNut @MadEgg31 oktober 2023 19:53
Deze kende ik nog niet :*) . Als de zoekresultaten mij tegen vallen bij ddg, dan typ ik meestal bij Firefox in @ google en dan de zoekterm. Kom je ook direct op google. De !g zal ik onthouden! Bij firefox kun je meerdere gebruiken, zonook voor wikipedia, duckduckgo, bing etc.
Oscrx @RPiNut14 november 2023 08:21
Dit is mijn favoriete feature van DDG.
Direct zoeken op imdb? !imdb Wikipedia? !w Linkedin? !li
De gok is vaak al voldoende voor mij, het voelt heel natuurlijk.
https://duckduckgo.com/bangs
Winduss @himlims_31 oktober 2023 13:16
Voor veel tech gereleteerde vragen is het nu gewoon beter om Bard of chatgpt te gebruiken omdat die meteen antwoord geven ipv iemand op Stackoverflow die de vragende belachelijk maakt of een totaal nuttoloos antwoord geeft. Dit heeft mij zo vaak al geholpen.
Ik verwacht wel dat Googlen binnen een jaar of tien niet meer relevant is en er gewoon voor alles direct aan de chatbot wordt gevraagd.
Marzman @Winduss31 oktober 2023 14:02
Google heeft dat zelf ook toch, met de nest speakers bijvoorbeeld en aan Google kun je ook simpele vragen stellen. Dan gebruik ik de gewone Google toch nog het meeste eigenlijk.
Winduss @Marzman31 oktober 2023 18:11
Voor zo'n dingen misschien wel, maar voor trouble shooting of vage errors doet zo'n AI bot het wel meteen echt beter. En als het dan nog niet werkt kan je altijd door vragen of meedenken. Laatst had hij gewoon een complete error log stapje voor stapje voor mij uitgelegd, dat is iets wat ik met normaal Googlen nooit zou kunnen doen ;)
Mizgala28 @himlims_31 oktober 2023 13:16
Dingen vinden op Google was vroeger makkelijker, zelfs 5 jaar geleden kon je makkelijk de oude trucjes gebruiken en alles naar wens vinden.

Tegenwoordig (en youtube heeft precies hetzelfde probleem) kom ik 9 van de 10 keer uit op reddit, omdat ik daar gewoon sneller en efficiënter mijn info vind.

Ik had tijdens de Reddit protesten precies hetzelfde issue als wat @romabah ook zei, het valt dagelijks niet echt op maar wat Google qua zoeken voor mij is geweest in het verleden, is Reddit dat nu.

Alleen is zoeken binnen Reddit in mijn ogen nog steeds een zooitje, ik beland dus op Reddit via Google.

En youtube dan? Extreem agressive reclame en pushen naar abonnementen terzijde (ook al gebruik ik ublock, feit dat YT zo is ontgaat mij niet) is YT puur entertainment voor mij, want dingen vinden daar, zelfs als de betreffende video nog bestaat is net zo irritant als op Google zelf (tenzij je directe links hebt)
4bit @Mizgala2831 oktober 2023 13:58
Ja, ik zoek ook vaak eerder op reddit (via google) naar bepaalde subreddits ofzo om wat informatie te vergaren.Google zelf heeft veel te veel een eigen wil.

Youtube wijkt na enkele resultaten al zo hard af van wat ik zoek. Youtube begint al zeer snel dingen te tonen als, "people also watched", "channels new to you" en dan om nog een meer rare reden, "previously watched".

Ik merk dat ik zelf beiden steeds minder en minder begin te gebruiken.
Jerie @himlims_31 oktober 2023 13:21
Hier een mooi (recent nieuwswaardig) voorbeeld hoe een marketing BS bericht samengevat kan worden door GPT-4 of Kagi: SiFive: The road ahead (post layoffs). Het enige nadeel is: GPT-4 en Kagi kosten geld, en Google search is 'gratis' (men betaalt met data). Dat is lastig concurreren. Tel daarbij op het netwerkeffect en je hebt een probleem (toen Google opkwam was de zoekmachinemarkt versplinterd en een rommelig Web 1.0 zooitje; Google kwam met een schone Web 1.0 interface).
Cerberus_tm @Jerie2 november 2023 05:11
Met Bing kun je toch gewoon gratis via GPT vragen stellen?

https://www.bing.com/search?q=Bing+AI&showconv=1
Temenes @himlims_31 oktober 2023 13:32
Ik probeerde onlangs via google wat posts te vinden die ik onder een oude username had gemaakt. Google weigerde resoluut om een exacte zoekterm aan te nemen. Quotes werden genegeerd, geen "bedoelde u" suggestie of een optie om exact te zoeken. Alleen maar pagina na pagina met onnuttige resultaten van een woord in de username.

Super frustrerend.
thePiett 31 oktober 2023 13:20
Voorgeïnstalleerde bloat is ergenis nummer 1 op Android apparaten, ik snap wel dat Apple hier niet op zit te wachten.
watercoolertje
@thePiett31 oktober 2023 13:36
ik snap wel dat Apple hier niet op zit te wachten.
Niet op die van Google misschien maar zelf hebben ze genoeg bloatware van het merk Apple op hun iOS toestellen, en op MacOS is het ook niet veel anders...
Voorgeïnstalleerde bloat is ergenis nummer 1 op Android apparaten
Ben wel benieuwd uit welk onderzoek dat blijkt, of is dat gewoon je mening (waar niks mis mee is, maar ben daar dan wel eerlijk in).

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 27 juli 2024 06:23]

page404 @watercoolertje31 oktober 2023 13:44
Bloatware van Apple? Dan moet je de definitie wel heel erg oprekken of niet? Ik ben echt benieuwd waar je het over hebt.
lenwar
@page40431 oktober 2023 14:08
Ik noem bloatware alle niet-essentiële software die wordt mee geïnstalleerd met een OS.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pre-installed_iOS_apps

Het zijn er best een boel:
Boeken, Muziek, iTunes, Rekenmachine, Vergrootglas, Aandelen, Meten, Podcasts, Herinneringen, enz, enz

Het kan prima zijn dat sommige mensen die apps fijn vinden natuurlijk. Zelf gebruik ik Kaarten, Rekenmachine en Meten wel eens, maar zouden die een onderdeel van de standaardinstallatie moeten zijn?
Per app is dat discutabel (de een meer dan de ander, natuurlijk)
page404 @lenwar31 oktober 2023 14:23
Die grens ligt voor iedereen ergens anders natuurlijk:) voor mij is bloatwsre vooral de trial- en 3rd party apps die vaak kreupel zijn en lastig te verwijderen.
Dat er software bij een OS wordt meegeleverd is op elk OS sinds mensenheugenis, zelfs op Linux. Ik vind de meeste Apple apps op zijn minst nuttig als basisapp om het weer te checken of je mail te kunnen gebruiken. Je wil toch niet afhankelijk zijn van 3rd party partijen om een kompas te kunnen gebruiken? Gebruik je ze niet zijn ze met een simpele actie te verwijderen.
Dat bloatware noemen is niet meer dan een stok om mee te slaan zoeken imho.
Loller1 @page40431 oktober 2023 15:03
Da's leuk voor jouw maar dat tis niet wat de term "bloatware" betekend. "Bloatware" is software die door de fabrikant voor geïnstalleerd wordt die niet gewenst is door de gebruiker. Wie die software produceert heeft geen belang. En iOS zit absoluut VOL met apps die de meeste mensen weinig tot nooit gaan gebruiken het zij omdat de app in het algemeen gewoon nutteloos is voor hen, hetzij omdat ze alternatieven ervoor gebruiken.
page404 @Loller131 oktober 2023 15:18
“Niet gewenst door de gebruiker” dus voor iedereen anders en daarmee zeer subjectief. Ik vind de standaard camera app anders super handig. Net als mail, Safari, de measure app en zo nog een paar.
lenwar
@page40431 oktober 2023 15:31
De term bloatware heeft natuurlijk een negatieve lading bij veel mensen. Ik ben het uiteraard met je eens dat een voorgeïnstalleerde Candy Crush of een demo-versie van F-secure een andere categorie is dat de ‘Weer-app’ van Apple.
Of het van een derde partij is of niet, maakt voor mij persoonlijk niet zo veel uit. Een aantal van de betreffende apps van Apple zijn natuurlijk weinig meer dan een soort reclame van hun eigen diensten. (ITunes, Muziek, enz.).
Hoe lang het al gebruikelijk is dat niet-nodige software standaard meegeinstalleerd wordt, doet ook niet ter zake wat mij betreft.

Ik vind echt dat Apple best een boel ‘spul’ meelevert dat niet per se in een standaard smartphone zou hoeven zitten. Zoals ik al aangaf is het allicht per app te bediscussiëren in welke app wel en welke app niet.

Dat gezegd hebbende, geef ik je gelijk dat de voorgeïnstalleerde apps over het algemeen wel van een goede/okee kwaliteit zijn en geen ‘zooi’ zijn. Ik vind ze wel veelal overbodig voor een standaardtelefooninstallatie. In de praktijk kan je gelukkig het merendeel wel gewoon verwijderen.

Maar goed. Zo heeft iedereen daar een ander beeld bij denk ik.
watercoolertje
@page40431 oktober 2023 13:57
Dan moet je de definitie wel heel erg oprekken of niet?
Nee hoor. Je kunt de definitie gewoon opzoeken. Bijna elke app muv phone/messager en wat andere essentials is te definieren als bloatware...

Op de iPhone 15 staan volgens Apple zelf iig de volgende apps, ik heb aangegeven wat ik bloatware vind:
Apple Store (bloatware)
App Store
Books (bloatware)
Calculator (bloatware)
Calendar (bloatware)
Camera
Clips (bloatware)
Clock
Compass (bloatware)
Contacts
FaceTime (bloatware)
Files
Find My (bloatware)
Fitness (bloatware)
Freeform (bloatware)
GarageBand (bloatware)
Health (bloatware)
Home (bloatware)
iMovie (bloatware)
iTunes Store (bloatware)
Keynote (bloatware)
Magnifier
Mail (bloatware)
Maps (bloatware)
Measure (bloatware)
Messages (iMessage deel is bloatware, de rest is basisfunctie)
Music (bloatware)
News (bloatware)
Notes (bloatware)
Numbers (bloatware)
Pages (bloatware)
Phone
Photos
Podcasts (bloatware)
Reminders
Safari
Settings
Shortcuts
Siri (bloatware)
Stocks (bloatware)
Tips (bloatware)
Translate (bloatware)
TV (bloatware)
Voice Memos (bloatware)
Wallet (bloatware)
Watch (bloatware)
Weather (bloatware)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 27 juli 2024 06:23]

lenwar
@watercoolertje31 oktober 2023 14:25
Het is eigenlijk best een lange lijst. Nooit echt bij stilgestaan. Sommige items zijn natuurlijk ook ‘slechts’ frontends.

Zo kan je zonder de FaceTime app, toch FaceTimegesprekken voeren via de Telefoon-app

Ik weet eigenlijk niet hoe dat met Kaarten-app zit. Je ziet her en der kaartjes, maar ik weet niet of die er ook zijn zonder de Kaarten-app.

De term bloatware heeft in de praktijk natuurlijk een negatieve lading, waar een aantal van die apps best als ‘normaal’ gezien kunnen worden voor een smartphone.
Het is deels op gevoel denk ik.
page404 @watercoolertje31 oktober 2023 14:25
Zoals ik zeg, je hebt de definitie tot het uiterste opgerekt. Prima hoor, maar als je allemaal nuttige software in je lijstje op moet nemen die je nota bene vaak nog expliciet moet installeren wil je wel erg graag je punt maken.
Loller1 @page40431 oktober 2023 15:00
Nha, dat is gewoon bloatware. Mensen hier op Tweakers labelen alles wat op Windows zit dat niet de Explorer zelf is als bloatware, dan mogen we al deze apps dat ook wel noemen. Zelfde gaat voor Android.
page404 @Loller131 oktober 2023 15:15
Helemaal waar :D ik zeg, standaard met niks mee leveren. Geen browser, geen App Store, geen verkenner/finder. Dat je niet eens meer een andere app kan downloaden of installeren is natuurlijk een klein ongemak :+
maxxie85 @watercoolertje31 oktober 2023 14:46
Heveel apps die jij in die lijst als bloatware aankaart kan je gewoon verwijderen.

Dus dan is het voor mij geen bloatware maar voorgeïnstalleerd. 1x even alles eraf gooien wat je niet wilt hebben en je bent klaar.
Dark Angel 58 @watercoolertje1 november 2023 09:32
Apple vindt dit post niet leuk. :D

Maar eerlijk gezegd... Ik vind die apps niet bloatware... omdat ZE ALLEMAAL VAN APPLE ZIJN.
Het hoort zo, maar derde partij apps dat op telefoon vooraf geïnstalleerd is kan ik wel bloatware noemen.
Bijvoorbeeld de apps van Google op Samsung telefoon, dat is echt bloatware!!!!

Daarom heeft Apple Google's aanbod dat zijn zoekapp op Apple apparaten vooraf wordt geïnstalleerd flink afgewezen!!!
Apple dacht vast "oh nee, bloatware..."
Canaria @page40431 oktober 2023 14:04
Hoewel ik zelf niet van mening ben dat het bloatware is, kan ik me voorstellen dat niet iedereen zit te wachten op apps zoals Health, Freeform, Home, TV, iTunes Store, Stocks, Watch die na een nieuwe iOS-installatie standaard aanwezig zijn.

Ik heb ook een Pixel en daar zijn veel apps van Google nog optioneel. Toen ik de telefoon na een volledige reset voor het eerst startte, kon ik aanvullende apps aanvinken.

Ik kies juist voor Pixel (en iPhone) omdat hierop geen derdepartijenapps vooraf geïnstalleerd zijn.
ronaldmathies @watercoolertje31 oktober 2023 14:04
Dus je stelling is dat Apple meer dan genoeg bloatware op hun toestel hebben staan en dat het bij Android geen issue is?

Als ik kijk voor OSX dan is dit de lijst met standaard geïnstalleerde applicaties:

https://support.apple.com...mac-help/mchl110b00b7/mac

Ik zie één game erop staan Chess wat van mij niet hoeft.
Qua andere applicaties staan Garage Band, iMovie, News, Photo Booth, DVD Player erop die voor mij niet hoeven. De rest van de applicaties gebruik ik geregeld of soms, in totaal staan er 39 applicaties op en 21 utilities met o.a. de Terminal, Keychain en Disk Utility die bijvoorbeeld noodzakelijk zijn. Valt mij allemaal mee.

Kijken we naar Windows:

Dan krijg je standaard naast alle Microsoft software ook nog:

Adobe Express, Facebook, Hidden City: Hidden Object Adventure
Instagram, Netflix, Prime Video , Roblox, TikTok, Age of Empires: Castle Siege
Asphalt 8: Airborne, Bubble Witch 3 Saga, Candy Crush Friends Saga
Candy Crush Saga, FarmVille 2: Country Escape , Fitbit Coach, Gardenscapes
Spotify, Twitter

Dus in ieder geval al 19 3rd party applicaties totaal niet relevant voor een OS zoals Xbox Game Bar, Movies & TV, Xbox Console Companion, Solitaire Collection, . Dan krijg je nog alle Windows applicaties erbij waarvan een gedeelte ook niet relevant is.

Verder krijg je vaak nog de benodigde bloatware bij de hardware die je koopt (verschillende RGB / Fan tools / utilities, hardware utilities voor configuratie etc..)

iOS / Android is lastig vergelijken want naast bloatware van Google krijg je ook nog bloatware van de toestel fabrikant erbij.

Maar bij iOS heb je inderdaad ook een paar apps die niet voor iedereen van toepassing zijn, ik gebruik bijvoorbeeld niet Fitness, Health, News, Podcasts, Translate, Voice Memos, iMovie, Garage Band, de rest wel. Dus 8 applicaties die voor mij als bloatware gelden.
watercoolertje
@ronaldmathies31 oktober 2023 14:09
Dus je stelling is dat Apple meer dan genoeg bloatware op hun toestel hebben staan en dat het bij Android geen issue is?
Dit staat er dus helemaal niet. Ik zeg enkel en alleen* dat Apple niet zo moeilijk is met bloatware omdat ze dat genoeg zelf toevoegen!

Jij probeert er een ik vs hun verhaal van maken wat nergens voor nodig is, immers werd er een stelling gedaan over Apple en ik ontkracht die stelling over Apple, daar hebben andere merken of toestellen niks mee te maken.

* Daarnaast vroeg ik me af hoe die aan bepaalde wijsheid komt (over de grootste ergenis op Android), maar dat staat los van mijn opmerking over bloatware ansich, imo verzint ie dat ter plekke maar hij mag me altijd terecht wijzen met een onderzoek waarin die mening daadwerkelijk gestaafd wordt :Y)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 27 juli 2024 06:23]

iAR @watercoolertje31 oktober 2023 17:27
Wat is de definitie van bloat? Als je je eigen dingen meelevert vind ik dat wel mee vallen. Zeker als je het ook kan verwijderen.
Maar third party meuk zoals Android en Windows hebben, dat inspan irritant.
lenwar
@thePiett31 oktober 2023 13:52
Eerlijk is eerlijk. Apple installeert ook dat spul op iOS/iPadOS/tvOS. In sommige gevallen kun je het niet eens verwijderen.

Enkele voorbeelden: op mijn Apple TV zit ik opgescheept met de apps: Computers, TV, Podcast, iTunes (Movies), Foto’s, Zoek, Arcade en Muziek.
Nou heb ik ze in een mapje gezet zodat ze in elk geval zo ver weg mogelijk zijn, maar toch.

Op m’n telefoon gaat het wel beter, maar ook daar zitten nog steeds niet-essentiële apps op die je niet kunt verwijderen zoals Safari, Camera, Foto’s, enz.

Uiteraard is dat lang niet zo veel als menig Android toestel, maar het staat er wel op. Ik weet niet naar welke apps standaard mee geïnstalleerd werden toen ik een nieuw toestel kreeg, maar volgens mij zaten zaken als Podcasts, iTunes, kaarten, Boeken, Aandelen, Calculator, enz.
florisje @lenwar13 november 2023 22:57
waarom kies je dan een smartphone? safari en camera zijn mijn meest gebruikte apps. ik maak misschien eens per week een telefoongesprek.
lenwar
@florisje14 november 2023 11:29
Het gaat om de functie. Niet de app.

Wat ik dus bedoel is dat ik die specifieke apps niet kan verwijderen. Stel dat ik een andere camera-app fijner vind werken. Dan zou het wel zo fijn zijn als ik de Apple-camera-app kan verwijderen, toch? (En dan los van het feit dat ik de app van m’n thuisschermen kan afhalen. Daar gaat het niet om)

Of stel dat iemand Edge, Chrome of Firefox fijner vindt? Los van het feit dat ze allemaal dezelfde renderengine (WebKit) gebruiken, kan iemand Firefox fijner vinden dan Safari.

Zelfde geldt voor de foto’s app.
Vexxon 31 oktober 2023 12:57
Pichai zei in een reactie op de e-mails dat hij manieren probeerde te vinden om iedereen te geven wat hij wilde, meldt The Verge
Met iedereen bedoelt hij vooral eerst Google dan misschien Apple en de gebruikers staan niet eens in dat lijstje.
Roel1966 31 oktober 2023 19:27
Tja, ik ben zelf verder geen Google fan maar moet wel zeggen dat ik Google qua zoekmachine nog steeds inderdaad de beste vind. Alhoewel het denk ik ook vaak wel een kwestie van gewenning is en ik nu eenmaal gewend ben aan Google.

En tja, laten we wel wezen wat Microsoft doet met hun eigen Bing zoekmachine die ze in heel Windows maar al te goed proberen te promoten. Sowieso staat Bing ook al standaard in b.v. Edge als zoekmachine dus wat is het verschil.

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