Google vroeg Apple in 2018 om Search-app standaard te installeren op iOS

Google-ceo Sundar Pichai heeft in 2018 een plan bij Apple gepitcht om standaard de Google Search-app mee te leveren op ieder iOS-apparaat. Dat blijkt uit informatie uit de Amerikaanse concurrentierechtszaak tegen Googles zoekmachine. Apple wees het idee af.

Sundar Pichai deelde eind 2018 het idee met Apple om Google Search standaard mee te leveren met iOS. Dat bleek uit interne e-mails die naar voren kwamen tijdens de hoorzitting van de Google-ceo, meldt The Verge. De topman stelde een 'diepe samenwerking' tussen de twee bedrijven voor. Het is niet bekend hoe die standaardapp eruit zou hebben gezien.

De Google-ceo deed het voorstel in het kader van Googles zoekovereenkomst met Apple, waardoor Search de standaardzoekmachine van de Safari-webbrowser is. Google betaalt daar miljarden per jaar voor. Pichai en Apple-baas Tim Cook ontmoeten elkaar volgens de Google-topman eens per jaar om de zoekdeal te bespreken. In 2018 zou Apple zorgen hebben geuit over terugnemende omzetgroei uit de inkomstendeal. De totaalomzet uit Google Search zou 'veel sneller' gegroeid zijn dan de omzet die Apple uit de samenwerking haalde.

Toen de twee bedrijven overlegden over hoe ze de zoekopdrachten binnen de overeenkomst konden 'aanmoedigen', zou de Google-ceo voorgesteld hebben om Google Search voor te installeren op alle iOS-apparaten. Met meer zoekopdrachten via Google Search zou Apple meer inkomsten uit de overeenkomst hebben gekregen. Google zou aangeboden hebben om die ingebouwde app twintig jaar lang te onderhouden. Apple is niet op dat aanbod ingegaan. Het bedrijf levert zelden thirdpartysoftware in zijn OS, merkt ook The Verge op. Het bedrijf had eerder wel YouTube- en Google Maps-apps in iOS zitten, maar die waren door Apple zelf ontwikkeld en zijn meer dan tien jaar geleden uit het mobiele besturingssysteem gehaald.

Pichai zei in een reactie op de e-mails dat hij manieren probeerde te vinden om iedereen te geven wat hij wilde, meldt The Verge. "We zeiden dat een van de dingen die goed werkt op Android, wat zorgt voor meer gebruik, een Google-zoekapplicatie is. Dus stelde ik voor dat we een Google-zoekapplicatie voor iOS zouden bouwen en dat we het product jarenlang zouden ondersteunen."

De zoekdeal tussen Apple en Google is een van de sleutelstukken in de lopende rechtszaak tegen Google. Het Amerikaanse ministerie van Justitie stelt dat Google met zijn zoekmachine een illegaal en concurrentiebelemmerend monopolie onderhoudt. Het bedrijf zou platformhouders veel geld betalen om de standaardzoekmachine te zijn en zit daarmee kleinere concurrenten in de weg. Google zelf stelt dat zijn zoekmachine de grootste is geworden omdat ze 'de beste' is.