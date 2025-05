Remedy: Max Payne 1- en 2-remakes zijn klaar voor productie

Remedy heeft een update gegeven over de games die het bedrijf in ontwikkeling heeft. De Finse studio zegt dat zijn Max Payne 1- en 2-remakes klaar zijn voor productie. Control 2 bevindt zich nog in een conceptfase. Er zijn nog geen releasedata bekend.

"De remakes van Max Payne 1 en 2 zijn nu klaar voor productie", meldt ceo Tero Virtala in de kwartaalcijferbespreking van Remedy. Volgens de topman heeft de studio inmiddels duidelijkheid over de stijl en omvang van het spel. "We hebben een uitzonderlijk goed georganiseerd team dat eraan werkt."

Virtala bevestigt daarnaast dat Control 2 nog in een proof-of-concept-stadium zit. "De plannen voor dit vervolg zijn ambitieus en we hebben goede vooruitgang geboekt, zowel in de ontwerpen als in het bouwen van de game." Het bedrijf verwacht de komende kwartalen door te gaan in deze conceptfase. Het team gaat eerst de 'belangrijkste elementen' van de sequel testen voordat de game doorgaat naar de volgende productiefase en het ontwikkelteam wordt opgeschaald.

Verder werkt Remedy aan Project Condor, een co-opspin-off van Control. Die titel is nu ook klaar voor productie. De conceptfase van Project Vanguard, een multiplayertitel waar Remedy samen met Tencent aan werkt, moet voor het einde van dit jaar afgerond zijn.

Remedy kondigde de komst van de Max Payne 1- en 2-remakes vorig jaar aan. Het bedrijf werkt daarvoor samen met Rockstar Games, dat de uitgever van het project wordt en de ontwikkeling financiert. Remedy had een soortgelijke samenwerking met Rockstar bij de release van de originele twee Max Payne-titels, waarbij Rockstar de uitgever was en Remedy de ontwikkeling op zich nam. De remakes verschijnen op termijn voor de PS5, de Xbox Series X en S, en de pc. Wanneer dat precies gebeurt, is niet bekend.

Control 2 werd vorig jaar ook aangekondigd. Het betreft een sequel van de eerste Control-game uit 2019. Ook van Control 2 is nog geen releasedatum bekend. Remedy meldde eerder al dat deze game eveneens uitkomt op de PS5, Xbox Series-consoles en de pc. Zowel Control 2 als de Max Payne-remakes worden gemaakt met de Northlight-engine die Remedy zelf ontwikkelt.

De Finse studio bracht eerder deze maand Alan Wake 2 uit. Anders dan de voorgaande Max Payne-titels betrof dit volgens de studio een survivalhorrortitel. Remedy zegt dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken over het commerciële succes van de titel. De game is overwegend positief ontvangen, met een gemiddelde score van 89 uit 100 op Metacritic.