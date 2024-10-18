Control-ontwikkelaar Remedy kondigt zijn eerste multiplayergame aan

Remedy Entertainment, de ontwikkelaar achter Control en Alan Wake, heeft zijn eerste multiplayergame aangekondigd. Deze game, genaamd FBC: Firebreak, is een co-opgame die zich afspeelt in het universum van Control. Het spel komt volgend jaar uit.

FBC: Firebreak is volgens de ontwikkelaars een firstpersonshooter voor drie spelers, die zich afspeelt na de gebeurtenissen van Control. In de game zullen spelers samen pve-missies ondernemen, waarin ze spelen als 'hulpverleners' van het Federal Bureau of Control en samen 'paranormale bedreigingen' moeten afweren in hun thuisbasis The Oldest House. Dat vertelt Remedy in een Xbox Wire-blogpost.

Hoewel de game zich afspeelt in het universum van Control, is deze volgens de ontwikkelaars geen dlc of sequel. Gamedirector Mike Kayatta noemt de game een 'eigen, volledig gevormd product'. Remedy zegt daarnaast dat de game na release updates en nieuwe content zal blijven ontvangen, hoewel het volgens de ontwikkelaar geen game as a service betreft.

Remedy brengt FBC: Firebreak volgend jaar uit voor consoles en de pc. Het spel verschijnt bij release ook op Xbox Game Pass. De ontwikkelaar zei eerder al te werken aan een multiplayergame in het Control-universum, hoewel het niet eerder concrete details deelde. Remedy werkt ook aan een volwaardige sequel voor Control.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 18-10-2024 09:13 28

18-10-2024 • 09:13

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Reacties (28)

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The Zep Man 18 oktober 2024 09:23
Hoewel de game zich afspeelt in het universum van Control, is deze volgens de ontwikkelaars geen dlc of sequel. Gamedirector Mike Kayatta noemt de game een 'eigen, volledig gevormd product'.
Het spel speelt zich af in The Oldest House, net als Control. Ook speelt het zich af na de gebeurtenissen in Control.

Ik denk dat de ontwikkelaar wil voorkomen dat een vergelijking gemaakt wordt met Control. Het hoeft geen sequel te zijn in verhaal of gameplay, maar het zal mogelijk toch als sequel geïnterpreteerd worden. ;)
Jobius @The Zep Man18 oktober 2024 09:55
Ik denk dat ze willen voorkomen dat mensen die Control niet gespeeld hebben gelijk afhaken omdat ze denken dat ze eerst Control gespeeld moeten hebben. Er zullen ongetwijfeld veel references inzitten maar waarschijnlijk werkt het ook prima als stand alone verhaal.
IStealYourGun @Jobius18 oktober 2024 10:38
Imo zijn bijna alle games geschreven door Sam Lake stuk voor stuk goede games.
Finraziel
@Jobius18 oktober 2024 12:00
Andersom ook klachten dat het vervolg van het verhaal in een multiplayer game gestopt wordt, lang niet iedereen wil met andere spelers moeten spelen.
Mattes1 @Finraziel18 oktober 2024 13:25
Het lijkt me sterk dat Remedy onmisbare verhaalelementen gaat stoppen in een spin-off waar de focus ligt op co-op replayability in plaats van narrative. Dus als je geen multiplayer wilt spelen zul je denk ik niet zo snel het risico lopen iets belangrijks te gaan missen. De verhaallijn met Jesse, de Oldest House en de FBC zal naar alle waarschijnlijkheid vervolgd worden in Control 2.
Finraziel
@Mattes118 oktober 2024 13:34
Ja en daarom benadrukken ze dus dat dit geen sequel is :)
JackJack 18 oktober 2024 13:13
Jammer, de trailer geeft weinig hoop dat dit een goede game zal worden. Ziet er allemaal erg 13 in een dozijn uit. De games van deze studio staan bekend om hun sfeer en verhaal. Beide komen altijd slechter uit de verf in multiplayer.
Trick7 @JackJack18 oktober 2024 15:24
100% mee eens. Ben al lang fan van Remedy spellen, maar alles wat hun spellen zo goed maakt staat eigenlijk haaks op multiplayer.
DLSS @Trick718 oktober 2024 18:58
Ik vind het altijd zonde als developers van goede singleplayer titels een mutliplayer game gaan maken. Ik herinner me nog Anthem van Bioware bijvoorbeeld.
Dutchzilla @JackJack18 oktober 2024 18:29
Stiekem weten we al, dat deze game heel snel in de vergetelheid gaat raken. Tis geen gewoon speciale game als je de beelden ziet.
giantgiantus 18 oktober 2024 09:17
Leuk. Heel benieuwd hoe dit gaat worden. PvE vind ik vaak leuker dan PvP.
lasharor 18 oktober 2024 09:20
De wapens lijken heel erg geinspireerd op TF2. Wat eigenlijk denk ik, best positief is.
Orangelights23 18 oktober 2024 09:21
Control en Alan Wake (deel 1, maar met name deel 2, wat een game!) staan bij mij hoog in de lijst met favoriete games. Ik kan me voorstellen dat deze multiplayergame iets meer shoot & kill zal zijn zonder of minder aanwezige verhaallijn, maar ben er wel heel benieuwd naar.
Finraziel
@Orangelights2318 oktober 2024 12:06
Daar zeg je zowat, Alan Wake 2, die is over 1,5 week een jaar oud... Benieuwd of die misschien ook naar andere stores gaat komen binnenkort dan.
MetalSonic @Finraziel18 oktober 2024 12:27
Jaar oud alweer? Gaat snel zeg.
Orangelights23 @Finraziel18 oktober 2024 12:41
Hij komt fysiek uit, weet ik toevallig. Dat was eerder nog niet het geval.
iwaarden @Finraziel18 oktober 2024 13:00
De fysieke versie komt volgende week uit, ik wacht met smart.
RoamingZombie 18 oktober 2024 10:01
Jammer, was in het begin fan van Remedy vanwege Max Payne maar hun verhalen worden steeds bizarder en te zweverig. Quantum Break ging nog maar control ging wat mij betreft nergens over en ik heb een hekel aan labyrinten.

En nu mp en daar heb ik ook niets mee. :'(
Asitis 18 oktober 2024 10:29
Het doet wat afbreuk aan het mysterieuze en stylistische van Control met deze saus erover. Control had subtiele donkere humor her en der, maar dit ziet eruit als een kinderlijke interpretatie van dezelfde wereld.
Goed, ander publiek, niet voor mij, veel plezier ermee :Y) ik wacht lekker op Control 2.
Raem 18 oktober 2024 10:46
Het spel verschijnt bij release ook op Xbox Game Pass.
Voor de Playstation Plus abonnees. De game zit bij release ook direct in PS+ Extra.
ASNNetworks 18 oktober 2024 12:09
De game komt ook op dag 1 op PS+ Extra en PS+ Premium. In het artikel waar Tweakers naar refereert staat dit uiteraard er niet, omdat het een Xbox Wire blogpost is. Beetje copy/paste artikel dit.

Maar op de website van Remedy staat dit gewoon aangegeven.
https://www.remedygames.c...ent-unveils-fbc-firebreak

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 18 oktober 2024 12:10]

SinergyX
18 oktober 2024 12:09
First person vind ik dan beetje jammer, hoewel een persoonlijke voorkeur. Qua feels, het zal prima in het universum zitten, het 'voelt' niet echt als Control. Ja, heb je ook wat gunplay en gravity spul, maar dit voelt meer een Dead Island style dan de meer mysterieuze kant van Control.

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