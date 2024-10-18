Control-ontwikkelaar Remedy kondigt zijn eerste multiplayergame aan

Remedy Entertainment, de ontwikkelaar achter Control en Alan Wake, heeft zijn eerste multiplayergame aangekondigd. Deze game, genaamd FBC: Firebreak, is een co-opgame die zich afspeelt in het universum van Control. Het spel komt volgend jaar uit.

FBC: Firebreak is volgens de ontwikkelaars een firstpersonshooter voor drie spelers, die zich afspeelt na de gebeurtenissen van Control. In de game zullen spelers samen pve-missies ondernemen, waarin ze spelen als 'hulpverleners' van het Federal Bureau of Control en samen 'paranormale bedreigingen' moeten afweren in hun thuisbasis The Oldest House. Dat vertelt Remedy in een Xbox Wire-blogpost.

Hoewel de game zich afspeelt in het universum van Control, is deze volgens de ontwikkelaars geen dlc of sequel. Gamedirector Mike Kayatta noemt de game een 'eigen, volledig gevormd product'. Remedy zegt daarnaast dat de game na release updates en nieuwe content zal blijven ontvangen, hoewel het volgens de ontwikkelaar geen game as a service betreft.

Remedy brengt FBC: Firebreak volgend jaar uit voor consoles en de pc. Het spel verschijnt bij release ook op Xbox Game Pass. De ontwikkelaar zei eerder al te werken aan een multiplayergame in het Control-universum, hoewel het niet eerder concrete details deelde. Remedy werkt ook aan een volwaardige sequel voor Control.