Control krijgt patch voor problemen met de Epic Games Store

Remedy Entertainment heeft een software-update uitgebracht voor Control, waardoor de problemen met de Epic Games Store moeten worden opgelost. Spelers die de game namelijk in de digitale winkel van Epic hadden gekocht, moesten verplicht online blijven bij het spelen.

De uitgever heeft een bericht op Twitter geplaatst waarbij het excuses aanbiedt voor de recente problemen bij spelers die de game in de Epic Games Store hebben gekocht. Het gaat om software-versie 1.04.01, die dit weekend is uitgebracht. Remedy laat ook weten dat het probleem niet bij Epic lag, en de fout dus in de software van Control zat.

Kort na het uitbrengen van een update voor Control bleek namelijk dat spelers die de game in de Epic Games Store hadden gekocht verplicht online moesten blijven om de game te kunnen spelen. Daarnaast werd per abuis ondersteuning voor de Steam Controller verwijderd. Deze fouten zijn dus met de recent uitgebrachte software-update teruggedraaid.

Het euvel zat in de update die de fotografeermodus naar de shooter bracht. Spelers krijgen daarmee toegang tot een camera, die zij kunnen bedienen door de linker- en rechterduimstick te gebruiken, waarbij andere knoppen op de controller het beeld kunnen laten pannen. Remedy bracht Control in augustus uit.