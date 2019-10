Facebook sluit deals met uitgevers voor News-sectie

Facebook lijkt binnenkort zijn diensten voor nieuwsberichten te willen uitbreiden. Er zijn deals gesloten met News Corp., maar waarschijnlijk met ook andere uitgevers, zoals die van Buzzfeed News, The Washington Post en Business Insider.

Dat meldt The Wall Street Journal, waarvan News Corp. de uitgever is. Ook andere uitgaves van News Corp. verschijnen in Facebook News, waarbij het overigens niet om volledige nieuwsberichten lijkt te gaan, maar juist om headlines met korte stukken tekst. Welke berichten er precies in de feeds van gebruikers verschijnt hangt deels af van algoritmes, maar zullen ook worden bepaald door menselijke curators.

Facebook is met meer uitgevers in gesprek voor het leveren van nieuwscontent voor Facebook News. Volgens bronnen van The Wall Street Journal gaat het daarbij onder meer om de uitgevers van The New York Times, Buzzfeed News, The Washington Post en Business Insider. Daarvan is overigens nog geen officiële bevestiging gegeven.

De nieuwssectie zou in een aparte tab op Facebook te benaderen zijn. Volgens The Wall Street Journal komt de mogelijkheid volgende maand al uit. Voor geplaatste content gaat Facebook dan royalties betalen aan de uitgevers.