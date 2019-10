'Facebook begint vrijdag in Verenigde Staten met Nieuws-tabblad naast tijdlijn'

Facebook zou vrijdag beginnen met een tabblad met daarin nieuwsverhalen. De functie zou vooralsnog uitkomen in de Verenigde Staten en het is nog onbekend of Facebook News ook in andere landen moet komen.

Op het tabblad zouden nieuwsverhalen komen van 200 Amerikaanse media waarmee Facebook samenwerkt, schrijft The Washington Post. Daaronder zitten veel gerenommeerde namen en lokale media. Facebook bevestigt de plannen min of meer, maar geeft nog geen details.

Het tabblad zou gescheiden moeten zijn van de reguliere tijdlijn met berichten van vrienden, gelikete bedrijven en advertenties. Op die manier kunnen media een publiek bereiken dat ze deels zijn verloren na aanpassen van het algoritme in januari 2018, toen het sociale netwerk het bereik van media inperkte om de tijdlijn meer te richten op andere posts.

Sommige media krijgen rechtstreeks betaald van Facebook voor het publiceren van artikelen voor Facebook News. Het is onbekend hoeveel dat is en welke media daar aan meedoen. Facebook heeft vrijdag een evenement gepland staan voor de aankondiging van de dienst.