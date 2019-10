Facebook begint in Amerika proef met aparte sectie voor nieuws van lokale media

Facebook begint een proef met een aparte nieuwssectie op de website en in de app. Daarin krijgen gebruikers onder andere lokaal nieuws te zien van media die door Facebook worden aangewezen. Voorlopig is de test alleen voor Amerikaanse gebruikers beschikbaar.

De dienst heet simpelweg Facebook News, schrijft het bedrijf. Die is voor een beperkt aantal gebruikers in grote Amerikaanse steden zoals New York, Los Angeles, Chicago, Miami en Houston te gebruiken. Facebook is van plan de functie de komende maanden ook in andere steden in het land uit te rollen. Over een Europese variant is nu nog niets bekend.

Facebook News is een aparte sectie op de website en in de app waarin gebruikers een tijdlijn te zien krijgen met daarin alleen nieuws. De verhalen worden uitgekozen door een combinatie van handmatige en algoritmische keuzes, en de voorkeuren van de gebruiker. Sommige verhalen worden uitgekozen op basis van het profiel dat Facebook van de gebruiker maakt, maar er zijn ook verhalen die worden uitgekozen door een team van journalisten die Facebook in dienst heeft genomen. Daarnaast kunnen gebruikers bepaalde onderwerpen kiezen zoals economie, entertainment, sport of wetenschap. Zij kunnen ook eventuele betaalde abonnementen die ze hebben koppelen aan hun Facebook-account zodat ook betaalde artikelen in de tijdlijn verschijnen.

Facebook werkt voor het programma samen met een beperkt aantal uitgevers. Om in Facebook News te verschijnen moeten die voldoen aan een aantal richtlijnen. Op basis daarvan bepaalt Facebook zelf of zij in de sectie mogen verschijnen. Zo moeten zij onder andere een groot publiek hebben, geen clickbait schrijven, en geen hatelijke content schrijven. Het sociale netwerk werkt daarnaast onder andere samen met de factcheckers waarmee het in verschillende landen samenwerkt om te controleren of de uitgevers betrouwbaar zijn. In Nederland wordt dat factchecken onder andere door NU.nl gedaan. Uitgevers worden vervolgens door Facebook ingedeeld in vier categorieën: algemeen, specialistisch, divers, en lokaal.

Facebook probeerde al eerder aparte nieuwssecties op te zetten. In 2016 begon het bijvoorbeeld een tabblad met Trending news, maar dat kwam onder vuur te liggen omdat het bedrijf conservatief nieuws zou tegenhouden. Later probeerde Facebook samen te werken met media en uitgevers om nieuws in de gewone nieuwsfeed te zetten, maar ook dat ging vaak mis omdat media veel nepnieuws wisten te verspreiden. Ook een project om zogeheten Instant Articles te maken in samenwerking met uitgevers liep op een flop uit.