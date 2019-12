Gerucht: Facebook wil apps maken voor luisteren podcasts en maken nieuwsbrieven

Facebook is bezig met de ontwikkeling van apps voor het luisteren naar podcasts en produceren van nieuwsbrieven. Dat claimt The New York Times. De apps zouden komen uit het New Product Experimentation Team van het bedrijf.

Het is nog onbekend of de apps ooit publiekelijk verschijnen en wat ze zouden toevoegen aan het huidige landschap van apps op dat gebied, meldt The New York Times. Met de apps wil Facebook zoveel mogelijk dingen uitproberen om te kijken hoe het bedrijf in de komende decennia een belangrijk deel kan blijven in het dagelijks leven van gebruikers.

De krant noemt vier gebieden die het team aan het onderzoeken is: podcasts, reizen, werkomgeving en het produceren van nieuwsbrieven. Het is onbekend waarom Facebook juist daarmee wil experimenteren. De apps hoeven in eerste instantie niet winstgevend te zijn en ook een koppeling met Facebook-logins is niet verplicht.

De reis-app zou gebruikers een reis laten plannen. De combinatie met Facebook zou liggen in het vinden van plekken die zich het best lenen voor foto's op Instagram. Daarnaast zou er een concept zijn voor een 'fake news checker' om te bepalen of een bericht echt is.

Er zijn al apps uitgekomen van het NPE Team, waaronder een datingapp voor studenten. Facebook kondigde het NPE Team in juli van dit jaar aan. Destijds bleef het bedrijf vaag over wat voor apps er precies zouden komen.