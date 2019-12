'Microsoft brengt volgend jaar twee next-gen consoles uit'

Microsoft brengt volgens nieuwe geruchten volgend jaar een tweede next-gen console uit. Naast de al bekende Project Scarlett-console Anaconda zou het gaan om Lockhart, een goedkopere versie van de console. Lockhart heeft geen schijflade.

Lockhart heeft wel een ssd, schrijft Kotaku. Het krijgt bovendien net als Anaconda een Zen2-cpu, maar mogelijk lager geklokt, zegt The Verge. Beide sites hebben eigen bronnen die het plan om Lockhart binnen een jaar uit te brengen bevestigen.

Anaconda is gericht op gamen in 4k met 60fps, terwijl Lockhart gamen mogelijk moet maken op 1440p met 60fps. Naast de minder hoog geklokte cpu zijn er mogelijk nog andere downgrades, waarvan de belangrijkste het ontbreken van de schijflade is. Daardoor kunnen gebruikers alleen games downloaden, maar niet fysiek in de winkel kopen.

Microsoft bracht eerder dit jaar de Xbox One S All Digital uit, een versie van de Xbox One S zonder schijflade. Er gingen eerder geruchten over Lockhart, maar toen leek het erop als Microsoft de console had geannuleerd. Er is nog niets bekend over hoeveel de consoles zouden moeten kosten.

De consolebouwer heeft Anaconda al deels aangekondigd als Project Scarlett. De console heeft een custom AMD Zen 2-cpu en een Radeon Navi-gpu met gddr6. Het gaat om een Navi-gpu op basis van de volgende generatie RDNA-architectuur van AMD, met hardwarematige ondersteuning voor raytracing. Ook is er een ssd om kortere laadtijden mogelijk te maken.