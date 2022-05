Xbox-sdk bevat verwijzingen naar tweede Xbox Series-console

Microsoft maakt in releasenotes van de Microsoft Game Development Kit melding van Lockhart. Dit wordt volgens geruchten een console die te beschouwen is als een tweede Xbox Series-console, zoals een Xbox Series S.

De juni 2020-release van de Microsoft Game Development Kit bevat twee consolemodi voor de Scarlett Dev Kit: AnacondaProfiling en LockhartProfiling. Dat onthult Twitter-gebruiker TitleOS. Scarlett is de projectnaam die Microsoft hanteerde tijdens de ontwikkeling van de opvolger van de Xbox One en de dev kit is het apparaat dat ontwikkelaars kunnen gebruiken bij het maken van games voor de next-genconsole. Anaconda is volgens geruchten de codenaam van de Xbox Series X en The Verge wijst erop dat op het moederbord van de Series X een afbeelding van een anaconda staat.

Waar Lockhart naar verwijst, is niet precies bekend, maar volgens geruchten is dit de codenaam van een tweede apparaat in de Xbox Series next-genconsoles. Die zou dan als goedkopere variant van de Xbox Series X en dan zonder schijflade kunnen uitkomen. Volgens The Verge maakt het instellen van LockhartProfiling dat de devkit met 7,5GB ram, iets lagere kloksnelheden en zo'n 4 teraflops aan gpu-prestaties werkt. Ontwikkelaars zouden zo hun games kunnen testen met de lagere specs van een tweede Xbox Series-console, lijkt de gedachte. De Xbox Series X biedt 13,5GB ram en 12 teraflops aan gpu-prestaties.