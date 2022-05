Microsoft staakt productie Xbox One X en Xbox One S All-Digital Edition

Microsoft stopt met het produceren van de Xbox One X- en Xbox One S All-Digital Edition-consoles. Het bedrijf maakt zich daarmee op voor de komst van de Xbox Series X. Het bedrijf blijft de Xbox One S wel produceren.

Microsoft noemt het in een verklaring aan The Verge een natuurlijke stap dat de productie van de Xbox One X en One S All-Digital stopt, aangezien de Xbox Series X op komst is. Hoewel de productie stopt, zijn er nog voorraden maar hoe groot die zijn is niet bekend. In de afgelopen weken ontstonden er al geruchten dat de productie gestopt was en ook waren er berichten, zoals op Reddit, over leveringstekorten.

Microsoft blijft de reguliere One S wel produceren en wereldwijd verkopen. Microsoft introduceerde de One X in november 2017 en de Xbox One S All-Digital Edition, de versie zonder schijflade, in april 2019. De Xbox Series X verschijnt later dit jaar en ook zijn geruchten dat er een goedkopere variant met mogelijk de naam Xbox Series S verschijnt die Microsoft in augustus zou onthullen.