Microsoft werkt aan snellere Microsoft Store voor Xbox-consoles

Microsoft heeft een nieuwe versie van de Microsoft Store getoond die volgens het bedrijf volledig opnieuw is ontworpen. De nieuwe digitale Xbox-winkel is volgens het bedrijf twee keer zo snel en moet veiliger en gebruiksvriendelijker zijn.

De nieuwe Microsoft Store voor Xbox opent volgens Microsoft nu in minder dan twee seconden en moet tijdens het browsen, het laden van nieuwe pagina's en het bekijken van trailers sneller reageren. De digitale winkel is daarnaast anders ingericht om het winkelen sneller en 'intuïtiever' te laten verlopen. Daarnaast is de zoekfunctie geüpdatet met extra filters, is het makkelijker om spellen toe te voegen aan de wensenlijst en moet de winkelmand overzichtelijker zijn.

Vernieuwingen aan het inlog- en ratingssysteem moet de Store tevens veiliger maken voor kinderen. Zo moeten gebruikers nu ingelogd zijn in een Xbox-account als ze gebruik willen maken van de Store. Op die manier kunnen ouders er verzekerd van zijn dat ze geen content zien waar ze te jong voor zijn, claimt Microsoft. Content die buiten het ingestelde leeftijdsniveau van een kind valt, wordt niet meer aan het kind getoond. Ouders kunnen wel uitzonderingen voor bepaalde spellen, films of tv-series instellen.

Microsoft brengt de Xbox Store vanaf woensdag 5 augustus naar Xbox Insiders. Gedurende de herfst komt de geüpdatete Store beschikbaar voor meer Xbox Insiders. Later komt de update naar alle Xbox-gebruikers.