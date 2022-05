Project xCloud is vanaf september onderdeel van Xbox Game Pass Ultimate

Microsofts cloudgamingdienst Project xCloud is vanaf september beschikbaar als onderdeel van het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement. De prijs blijft met dertien euro per maand ongewijzigd. De streamingdienst zit nu nog in een testfase.

Cloudgaming komt beschikbaar via Xbox Game Pass Ultimate in 'ondersteunde landen', meldt Microsoft. Vermoedelijk vallen Nederland en België daar ook onder, omdat de test met de dienst ook in die landen beschikbaar is. Met Project xCloud zijn Xbox-games te streamen naar smartphones en tablets. Tweakers publiceerde in mei een preview van Project xCloud.

Vooralsnog lijkt er geen los Project xCloud-abonnement te komen. Microsoft noemt alleen de mogelijkheid om er gebruik van te maken als onderdeel van het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement. Dat abonnement geeft ook toegang tot een bibliotheek van ruim honderd games die lokaal op een Xbox- en Windows 10-pc geïnstalleerd kunnen worden. Daarnaast is Xbox Live Gold inbegrepen.

Games die via Project xCloud gespeeld worden, draaien op Xbox-consoles in serverparken van Microsoft. De beelden worden gestreamd naar een app die op Android-apparaten gebruikt kan worden. Er wordt ook gewerkt aan een iOS-app; misschien komt die uit in september, als de dienst beschikbaar is. In de toekomst komt er ook een Windows-app, maar die noemt Microsoft nog niet.