Leica brengt M10-R-camera met 40,9-megapixelsensor uit voor 8125 euro

Leica heeft een nieuwe variant van zijn M10-rangefinder aangekondigd. De M10-R is vergelijkbaar met de andere M10-modellen, maar biedt een fullframe-sensor met 40,89-megapixelresolutie. De M10-R komt op 21 juli beschikbaar voor 8125 euro.

De nieuwe Leica M10-R is de vijfde variant in de M10-serie en heeft vooral een verbeterde sensor als nieuwe feature. De M10-R heeft dezelfde sensor als de M10 Monochrom, maar die laatste neemt alleen zwart-witfoto's. De nieuwe variant is voorzien van een bayerfilter en neemt ook kleurenfoto's. De overige modellen in de M10-reeks beschikken over een sensor met resolutie van 24 megapixel. Leica claimt verder dat de nieuwe sensor minder ruis produceert en een hogere dynamic range heeft ten opzichte van de oudere M10-modellen.

De maximale exposure-tijd bedraagt zestien minuten, waarmee gebruikers bijvoorbeeld landschapfoto's met lange sluitertijden kunnen maken bij weinig licht. Bij de M10 en M10-P was de maximale exposure-tijd vier minuten, terwijl dit bij de M10 Monochrom ook al zestien minuten was. Het iso-bereik van de sensor blijft hetzelfde met 100 tot 50.000. Raw-foto's worden opgeslagen in dng-formaat met 14-bit-kleuren en een bestandsgrootte van 40 tot 60MB. Jpeg-foto's worden opgeslagen in 8-bit en nemen 10 tot 20MB in beslag. De M10-R kan geen video's opnemen. De gebruikte processor is wederom een Leica Maestro II, meldt DPReview.

Net als de andere M10-modellen is het nieuwe model een meetzoekercamera, met een optische zoeker aan de zijkant van de magnesiumbehuizing, die onveranderd is bij de M10-R. De achterkant herbergt een aanraakgevoelige 3"-lcd met een resolutie van 1 miljoen beeldpunten. Ook de knoppen op de behuizing zijn hetzelfde en aan de onderkant bevindt zich een sd-kaartlezer. De camera gebruikt dezelfde accu's als de overige M10-modellen, maar Leica noemt geen accuduur voor de M10-R.

Leica brengt de M10-R op 21 juli uit in Nederland bij Leica-dealers. De camera kan al vooruitbesteld worden en krijgt een adviesprijs van 8125 euro.