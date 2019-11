Leica brengt SL2-systeemcamera met 47-megapixelsensor uit voor 5990 euro

Leica introduceert de opvolger van de SL Typ 601 uit 2015. De SL2 is de tweede generatie in deze serie en heeft onder meer een fullframesensor met een veel hogere resolutie en verbeteringen op het vlak van video. De camera heeft overeenkomsten met de Panasonic S1R en heeft ook de L-vatting.

De Leica SL2 heeft een 47,3-megapixelsensor met een lichtgevoeligheid van 50 tot 50.000 iso, terwijl de voorganger een 24-megapixelsensor met dezelfde gevoeligheid heeft. Verder heeft het nieuwe model een nieuwere versie van de beeldprocessor: de Maestro III. Volgens Leica leidt deze nieuwe processor tot een veel snellere contrastautofocus, waarbij lichaamsdetectie aanwezig is, inclusief gezichts- en oogdetectie.

Leica geeft de SL2 ook een Smart AF-modus waarin de camera zelf kiest tussen een modus waarbij een foto pas wordt genomen als er is scherpgesteld, en een modus waarbij het draait om het nemen van zoveel mogelijk foto's, ongeacht de vraag of het beeld in focus is. Vermoedelijk wordt die keuze gemaakt op basis van de beweging van het onderwerp.

Foto's kunnen genomen worden met tien beelden per seconde met de mechanische sluiter of twintig beelden per seconden met de elektronische variant. Als er een autofocusmodus wordt gebruikt waarbij een object of subject moet worden gevolgd, is de maximale snelheid zes beelden per seconde.

Leica's nieuwe camera beschikt over vijfassige sensorstabilisatie. Het stabilisatiemechanisme dat de sensor beweegt kan ook ingezet worden om raw-afbeeldingen te maken met een resolutie van 187 megapixel. Dat doet de camera door meerdere opnames te combineren, waarbij de sensor steeds een stukje verschoven wordt. De Panasonic Lumix S1R-camera die begin dit jaar werd aangekondigd en dezelfde sensor heeft, kan dit ook.

Gemaakte opnames kunnen op het gefixeerde 3,2"-lcd op de achterkant worden bekeken en dit scherm heeft een resolutie van 2,1 miljoen beeldpunten. Verder is de resolutie van de elektronische zoeker verhoogt van 4,4 miljoen naar 5,76 miljoen beeldpunten; dit betreft een oledscherm. Ook zit er net als bij de eerste SL een klein, vierkanten schermpje bovenop de camera om snel de instellingen te kunnen aflezen.

Op het vlak van video kan de SL2 4k-beelden opnemen met 60fps, waarbij vrijwel de gehele sensor wordt gebruikt. Gebruikers kunnen ook opnames met 120fps maken, al is 1080p dan de maximale resolutie. Eventueel kunnen er ook 5k-beelden met maximaal 30fps worden opgenomen, al wordt er dan een crop toegepast. Er is ondersteuning voor hdr-opnames conform de hlg-standaard en 4k-beelden kunnen met maximaal 30fps met 4:2:2 bij 10bit worden opgenomen, of 4k en 60fps met 4:2:0 bij 8bit.

De Leica SL2 beschikt over een ip54-rating op het vlak van stof- en waterbestendigheid, weegt 928g, beschikt over een joystick en heeft een iets aangepaste handgreep. Verder heeft het toestel plaats voor twee sd-kaartjes met uhs-II-specificatie. De Leica SL2 is vanaf 21 november te koop voor een adviesprijs van 5990 euro.