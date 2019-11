WhatsApp geeft alle gebruikers mogelijkheid om groepsuitnodigingen te weigeren

WhatsApp brengt momenteel zijn eerder geïntroduceerde functie om groepsuitnodigingen te weigeren wereldwijd uit. Tot nu toe was deze functie alleen beschikbaar in India in de vorm van een bèta.

Tijdens de bèta in India hadden gebruikers drie keuzemogelijkheden om te bepalen wie hem of haar aan een groepsgesprek mocht toevoegen: iedereen, alleen de opgeslagen contacten of niemand. In een update van een blogbericht schrijft het bedrijf dat dat op basis van feedback iets is aangepast. De optie 'niemand' is vervangen door 'mijn contacten behalve'. Dat geeft gebruikers de mogelijkheid om alle contacten te selecteren of bepaalde contacten uit te sluiten.

Gebruikers die gebruik willen maken van deze functie hebben de nieuwste WhatsApp-versie nodig. Deze WhatsApp-functie werd al eerder in de code van de app ontdekt en kwam begin april beschikbaar in India, wat het gevolg zou zijn van vragen van de Indiase overheid. Dat zou samenhangen met de wens van India om te voorkomen dat mensen in het land tijdens de verkiezingen van april te maken zouden krijgen met allerlei uitnodigingen en spam van politieke partijen, die onder meer WhatsApp inzetten om hun boodschappen te verspreiden.