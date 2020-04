Microsoft maakt Project xCloud dit jaar onderdeel van Game Pass

In een toelichting op cijfers over het gebruik van Xbox Game Pass meldt Microsofts Phil Spencer dat Project xCloud dit jaar naar de abonnementsdienst komt. Dat zal na het aflopen van de previewperiode het geval zijn.

Verdere details over de komst van Project xCloud naar Game Pass-abonnementen maakte Spencer niet bekend. Tegenover Windows Central meldt Microsoft dat de streamingdienst na het aflopen van de previewperiode naar Game Pass komt en dat meer details volgen.

De grote vraag is of xCloud naar het abonnement van 10 euro per maand, naar het 13 euro kostende Xbox Game Pass Ultimate met Xbox Live, of naar een andere, wellicht nieuwe variant komt. Game Pass is Microsofts abonnementsdienst voor toegang tot meer dan honderd Xbox- en pc-games. Project xCloud is een dienst die het streamen van Xbox-games naar apparaten vanaf Microsofts servers mogelijk maakt. De dienst is momenteel in bèta, waaronder in Nederland.

Spencer meldt verder dat mensen 40 procent meer games speelden na het nemen van Game Pass en meer dan 90 procent zou een game gespeeld hebben die ze anders nooit uitgeprobeerd zouden hebben. Verder zou 30 procent van de populairste titels geschikt voor de hele familie zijn, zoals Kingdom Hearts III, Ori and the Will of the Wisps en Sea of Thieves.

In een afzonderlijke aankondiging maakte Microsoft bekend volgende week een eerste blik te geven op gameplay van games op zijn Xbox Series X-console, waaronder beelden van Assassin's Creed Valhalla.