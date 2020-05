Uitgevers presenteren nieuwe games en tonen Xbox Series X-trailers

Verschillende uitgevers hebben nieuwe games aangekondigd en trailers getoond van hoe de games er op de Xbox Series X uit zullen zien. Het gaat onder andere om DiRT 5, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 en Yakuza 7.

De games die zijn aangekondigd verschijnen mogelijk ook voor andere platforms, maar omdat ze getoond werden in een presentatie van Microsoft leggen de uitgevers voor nu de nadruk op de Xbox Series X. Alle getoonde games krijgen grafische verbeteringen voor Microsofts next-genconsole, maar zullen ook verschijnen voor de huidige Xbox One.

Codemasters heeft de eerste beelden van rallygame DiRT 5 getoond, zonder verdere details bekend te maken. De trailer bevat gameplaybeelden en verschillende omgevingen en diverse type rallywagens zijn te zien. Het is nog niet bekend wanneer de game verschijnt.

Playism toont een futuristische actieshooter waarin ook ridders met zwaarden en auto's in voorkomen. De game heeft de titel Bright Memory Infinite en is gemaakt door FYQD-Studio. Het spel speelt zich af in een futuristische metropolis in het jaar 2036. Door een vreemd fenomeen wat wetenschappers niet kunnen verklaren, is de lucht wereldwijd verduisterd. Spelers zijn onderdeel van de Supernatural Science Research Organization en moeten zo op onderzoek uitgaan. De Xbox Series X-versie draait in 4k met 60fps en gebruikt raytracing.

Ebb Software heeft Scorn aangekondigd. Een first-personhorrorgame die door Microsoft wordt uitgegeven voor de Xbox en door Humble Bundle uitgebracht wordt voor Windows. Er zijn nog weinig details over de game bekend; de trailer toont enkel sfeerbeelden.

Deep Silver kondigt Chorus aan, een ruimteshooter die in 2021 uitkomt. Spelers nemen de rol aan van piloot Nara, die ruimteschip Forsaken bestuurt. Die twee vormen samen een dodelijk wapen. De shooter draait op de Xbox Series X met 60fps in 4k-resolutie en gebruikt raytracing.

Paradox Interactive laat een trailer zien van Vampire The Masquerade Bloodlines 2. De game wordt gemaakt door Hardsuit Labs en speelt zich af in Seattle en spelers kunnen kiezen om bruut of juist verleidend te werk te gaan. Volgens de omschrijving betreft het een rpg met eerstepersoonsperspectief.

Bloober Team presenteert The Medium, een horrorgame die tijdens de feestdagen dit jaar moet verschijnen. Op de Xbox Series X zal de game in 4k draaien met 60fps en er wordt raytracing gebruikt. The Medium wordt omschreven als een psychologische horrorgame. Spelers zijn een medium en navigeren tussen de echte wereld en een spirituele wereld. De componist van de Silint Hill-games werkt mee aan het spel.

Bandai Namco laat Scarlet Nexus zien. Een game die zich afspeelt in een Japanse omgeving in een verre toekomst en gaat over een groep van elitesoldaten met psyionische krachten. Volgens de uitgever gaat het om een actie-rpg met een diepgaand verhaal.

Systemic Reaction presenteert Second Extinction. Het is een coopshooter voor drie spelers, waarin teams gemuteerde dinosaurussen moeten uitschakelen. Teamwork is daarbij belangrijk volgens de makers.

Sega presenteert Yakuza: Like a Dragon. Dat gaat om een westerse versie van Yakuza 7, dat eerder al in Japan uit kwam. De nieuwe game verschijnt voor de Xbox Series X en is meteen beschikbaar als de console uitkomt. De game komt ook naar Windows 10.

Microsoft liet eerder deze week weten dat er maandelijks nieuws zal komen over de Xbox Series X en de games die voor de nieuwe console verschijnen. Nu heeft de Xbox-fabrikant alleen games van andere uitgevers getoond, in juli zal het bedrijf het werk van de vijftien Xbox Game Studios laten zien. De Xbox Series X komt tijdens het feestdagenseizoen dit jaar uit.