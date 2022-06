Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wordt uitgesteld tot minstens 2022

Het vervolg van Vampire: The Masquerade - Bloodlines is uitgesteld tot minstens 2022. De uitgever zegt ook dat de originele ontwikkelaar Hardsuit Labs niet meer aan het spel werkt, en dat er daarom meer tijd nodig is voor de ontwikkeling.

Het nieuws staat in het eindejaarsrapport van uitgever Paradox Interactive. Dat schrijft dat er vanwege de coronacrisis veel veranderingen nodig zijn bij ontwikkelaars, al meldt het bedrijf niet wat dat precies inhoudt. Het grootste gevolg van die veranderingen is dat Hardsuit Labs niet meer de hoofdontwikkelaar is van Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. De game krijgt een nieuwe ontwikkelaar, maar Paradox zegt niet wie dat is. "Dit was een moeilijke beslissing, maar we zijn ervan overtuigd dat dit de beste manier is om door te gaan en de game recht te doen", staat in het rapport.

De verandering van ontwikkelaar betekent wel dat de releasedatum wordt uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekend, maar de game komt in ieder geval niet uit in 2021. Dat is een tegenvaller voor fans, want Bloodlines 2 is al vaker uitgesteld. In augustus vorig jaar wilde Paradox de game nog uitstellen tot het eerste kwartaal van 2021, maar later werd dat al het derde kwartaal en nu wordt ook dat dus niet gehaald. De game werd begin 2019 aangekondigd. Het is een vervolg op de eerdere Vampire: The Masquerade - Bloodlines-game waarbij spelers een vampier spelen die zich in een oorlog tussen twee clans in Seattle begeeft. De game draait niet alleen om het vechten, maar ook om het maken van keuzes die het verhaal kunnen beïnvloeden.